Slot ezt mondta a liverpooli balhéról és a piros lapjáról

– Még nem zárult le ez a folyamat, úgyhogy részleteket nem árulhatok el – mondta diplomatikusan a Vörösök vezetőedzője, akit két meccsre tiltottak el, tehát vasárnap a Wolves elleni és jövő szerdán az Aston Villa elleni mérkőzésen nem lehet ott a kispadon.

Azt ötperces hosszabbításból nyolc perc lett, sok minden történt, és eluralkodtak rajtam az érzelmeim. Máshogy kellett volna talán viselkednem, legközelebb remélhetőleg máshogy is fogok. De nem akarok ebbe jobban belemenni.

A Doucouré által ingerelt szurkolók védelmére kelő Curtis Jonesról Slot ezt mondta: – Szerencsére rengeteg meccset játszunk. A Plymouth ellen a kezdőcsapatba tettem volna, de nem volt százszázalékos állapotban. Tetszett, amit az Everton ellen mutatott, amikor játszott, az volt a mi szempontunkból a meccs legjobb időszaka, csak akkor éreztem, hogy irányításunk alatt tartjuk a mérkőzést. Tetszett, hogy Curtis a lefújás után kiállt a csapatért, de elbeszélgetek vele erről, mert ezt más módon is megtehette volna. Bár ez rám is igaz, máshogy kellett volna viselkednem a meccs után, de ez egy érzelmekkel teli sportág, és néha rossz döntéseket hozunk, mint szerdán én is.

Slot elbeszélget majd Jonesszal az Everton–Liverpool meccs utáni incidensről. Fotó: AFP/Paul Ellis

Pontokat veszített, de nyert a Liverpool?

– A lefújás után azt gondoltam, hogy elveszítettünk két pontot, de meccs közben nem láttam végig úgy, hogy mi győznénk – folytatta a Liverpool vezetőedzője. – Egyértelmű volt, hogy a középpályánk és az egész csapat nem tudta jó helyzetbe hozni a támadóinkat.

Két gólt lőttünk úgy, hogy talán összesen két és fél helyzetünk volt. A döntetlen összességében igazságos eredmény volt, még akkor is, ha a 97. percben még vezettünk, és a lefújás után úgy láttam, hogy elveszítettünk két pontot. De sok mindent nyertünk is. A csapat és a szurkolótábor nagyon együtt élt. A csapat mentálisan erős volt a meccs alatt, erősebb, mint tavaly. Ezt látva magabiztos vagyok a következő tizennégy meccs előtt. Ismét bebizonyosodott, hogy egy olyan csapat vagyunk, amelyet nagyon nehéz legyőzni.

Természetesen örültünk volna, ha kilenc pontra elhúzunk, az jobb lett volna, mint a hét. A labdabirtoklást tekintve nem ez volt a legjobb meccsünk. David Moyes, az Everton vezetőedzője dicséretet érdemel ezért, remek munkát végzett, és megnehezítette a feladatunkat – tette hozzá Slot.