Szoboszlai megszólalt, nem érti, miért kapott ilyen furcsa becenevet + videó

A Spíler Tv-nek adott interjújában Szoboszlai Dominik először éppen Fabrizio Romanótól kapott „becenevéről” beszélt. – Én is olvastam róla pár cikket, hogy így nevezett engem. Őszintén, majd megkérdezem tőle, miért erre a névre gondolt, akkor talán rá tudok jönni – jegyezte meg Szoboszlai, aki alapember a Premier League-ben listavezető, és a Bajnokok Ligájában az alapszakaszt élen záró Liverpool csapatában.

Szoboszlai Dominik remekül teljesít a Liverpool csapatában Fotó: AFP

A 24 éves középpályás a szezonban 32 meccsen öt gólt és öt gólpasszt szerzett a Liverpool csapatában.

– Az előző évben inkább a csapattársaim kiszolgálására helyeztem a hangsúlyt, de most már el kell kezdenem a saját dolgomat is tenni, s úgy gondolom, az elmúlt időszakban minél többet próbálkoztam, annál sikeresebb voltam benne. A Southampton elleni, idénybeli első gólom fordulópont volt. Mindig az első a legnehezebb, de folytatni kell tovább a próbálkozásokat. Szeretnék minden egyes alkalommal annyit hozzáadni a csapat eredményességéhez, amennyit csak tudok, gólpasszal és gólokkal is. Minden mérkőzésen oda kell tennem magam, akár a letámadásról, akár a gólokról, gólpasszokról beszélünk. Úgy gondolom, az idény első felében inkább a presszingemmel és a futóteljesítményemmel tudtam kiemelkedni, de most kezdtek jönni a gólok is, meg olyan megoldások, amik eddig nem voltak. Volt egy fordulópont, s úgy gondolom, most jó úton haladok.