Megvan Arne Slot kezdőcsapata, váratlant húzott a Liverpool trénere!

A címvédő és százszázalékos teljesítménnyel listavezető, Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool a városi rivális Evertont fogadja az angol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának mai nyitómérkőzésén (13.30, tv: Spíler 1). Megvannak a kezdőcsapatok, Arne Slot vezetőedző úgy döntött, hogy Szoboszlai és Kerkez is ott lesz a Liverpool kezdőjében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 12:33
Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a szerdai BL-meccsen
Az eddigi négy Premier League-meccsét kivétel nélkül megnyerő Pool a Bajnokok Ligája alapszakaszában is győzelemmel rajtolt, szerda este többek között Szoboszlai gólpasszának is köszönhetően 3-2-re verte az Anfielden az Atlético Madridot. Az elmúlt néhány esztendőben a Liverpool–Everton csatákban egyértelmű esélyesek voltak a Vörösök, s bár alapvetően ez most is így van, a rivális sokat javult, s az első fordulós vereség után két győzelemmel és egy döntetlennel folytatta a szereplését a PL-ben. Az Anfielden ugyanakkor legutóbb 2021 februárjában tudott tétmeccsen nyerni, az azóta játszott négy PL-találkozót kivétel nélkül megnyerte pályaválasztóként a Liverpool.

Szoboszlai, Kerkez és Szalah is ott lesz ott a Liverpool kezdőcsapatában
Szoboszlai, Kerkez és Szalah is ott lesz a Liverpool kezdőcsapatában (Fotó: AFP)

A mai meccset felvezető sajtótájékoztatóján a Liverpool vezetőedzője, Slot szerint arról beszélt, hogy a hét napon belül (múlt vasárnap, szerda, szombat) sorra kerülő három tétmérkőzés – ráadásul jövő kedden jön a Southampton elleni Ligakupa-találkozó – miatt változások lehetnek a kezdőcsapatban, már csak azért is, mert Curtis Jones felépülésével minden kulcsjátékos rendelkezésre áll. Ebből sokan azt a következtetést vonták le, hogy Szoboszlai Dominik is pihenhet, és a helyén jobbhátvédként Jeremie Frimpong, középpályásként pedig Alexis Mac Allister kezd majd. A balhéd posztján Kerkez Milos pozíciója pedig megingott, az Atlético Madrid elleni meccsen Andy Robertson „visszavette” a posztját a kezdőcsapatban, a védő szerdán csak a 86. percben állt be csereként.

Az X-en 370 ezer követővel rendelkező Anything Liverpool azonban úgy vélte, mindkét magyar ott lesz a kezdőscsapatban:

 

Nos, Arne Slot úgy döntött, hogy valóban mindkét magyar kezd, Wirtz, Isak, Robertson és Frimpong a kispadra kerül – ez így kétségkívül váratlan húzás.

Így áll fel a Liverpool és az Everton!

 

 

 

 

 

