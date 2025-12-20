Kokó: Az élet a tenyerén hordoz…

– Ha jól tudom, nem mindennapi körülmények között tudta azt meg, hogy negyedszer is apuka lesz…

– Az biztos, hogy nagyon emlékezetes volt a pillanat, de nemcsak az, hanem az odáig vezető út. Már kint voltunk Svájcban, amikor elindultunk, hogy kiválasszuk új otthonunkat. A feleségem éppen előtte való nap tudta meg, hogy újra várandós, és egyfolytában azon gondolkodott, miként mondja ezt el nekem. A reggelinél nem találta megfelelőnek a helyet és az időzítést, így amikor elkezdtük megnézni a házakat, finoman mindig jelezte, eggyel kevesebb a szobák száma. Én akárhogy számoltam, mindig arra jutottam, hogy egyik sem kicsi, de erre azt mondta, mi lesz, ha vendégek érkeznek hozzánk. Majd megtaláltuk álmaink otthonát, lefoglaltuk, és amikor a reptéren megkérdeztem tőle, hogy miért is kell nekünk egy ekkora ház, elsírta magát, és elárulta, a plusz hálószoba kinek kell.

– Miként fogadta a két nagyobbik fia, hogy testvéreik születtek?

– Nem titok, Zalán érkezése még egy kisebb sokkot okozott a számukra, ugyanis mindössze két éve váltam el az édesanyjuktól, és egyszerűen nem tudták, hogy ő miként fogja ezt fogadni. Vince esetében már csak felhőtlenül örültek, hiszen azt látták, hogy a szüleik megtalálták a boldogságukat az új életükben, ráadásul imádták Zalánt.

A legkisebb fiam kint született Svájcban, így Zalánnal ellentétben, akit már a kórházban megölelgettek, csak akkor találkoztak először, amikor meglátogattak minket.

Nagyon jó testvérek, a kicsik is imádják a bátyjaikat. Mindig büszkén állok meg otthon, amikor felnézek azokra a fotókra, amik a négy gyermekemet ábrázolják.

Kovács Kokó István nagyon büszke arra, hogy legidősebb fia, Bence a világ tíz legelismertebb és legjobb bírója között van. Fotó: AFP

Két nagyobbik fiával közös a hobbijuk: az ökölvívás

– Mennyi időt tud a két nagyobb fiával tölteni?

– AIgyekszem minél többet. Mindketten már önálló életet élnek, elköltöztek az édesanyjuktól. Geri már nős, és az esküvőjén örömapaként elmondtam, hogy ugyan eddig nem volt lányom, de a fiam feleséségére lányomként tekintek. Szerencsére van egy közös hobbi, közös szerelem sokszor összehoz minket: az ökölvívás. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy már mindketten meghívottként voltak ott az őszi WBO-kongresszuson. Nagy elégtétel a számomra, hogy az édesanyjukkal együtt két olyan fantasztikus embert adtunk Magyarországnak, mint Bence és Geri. És a feladat most folytatódik, a két kisebb ördöggel is szeretnék hasonló eredményt elérni. Én elég érzelmes ember vagyok, kimutatom, és ahol csak tudom, hangoztatom, mennyire büszke vagyok rájuk.

– Van annak esélye, hogy egyszer, egy nagy WBO-gála főmeccsén Kovács István lesz a supervisor, Bence a ringbíró, míg Geri a pontozók egyike?

– Bence a világ tíz kiemelt bíróinak az egyike, míg Geri fiam nemrég pontozott először egy külföldi nemzetközi gálán. Utóbbi munkájáról legyen elég annyi, hogy beszéltem a rendezvény után a világ egyik legismertebb promoterével, Eddie Hearnnel, aki gratulált a teljesítményéhez, és kijelentette, a pontozók közül egyedül Geri ért a bokszhoz. Végtelenül tisztességesek és a tudásuk legjavát adva végzik a dolgokat, ám a felvázolt lehetőséget ennek ellenére nem erőltetjük. Pedig higgye el mindenki, beírnám a jelentésembe, ha valamelyik hibázna.

Kovács Kokó István számára az advent időszaka egyet jelent a jótékonykodással és a rászorulók megsegítésével. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Fürdőgatyában is átszellemülten lehet énekelni a Merry Christmast

– Itt a karácsony, a szeretet ünnepe. Folytatják a családi hagyományt, és külföldön töltik el az ünnepeket, vagy ezúttal itthon maradnak a családi fészekben?

– Amikor Németországban vagy Svájcban éltem a családommal, akkor mindig hazajártunk karácsonyozni. Most ez a trend megfordult, és nyolc-tíz év óta mindig elutazunk és külföldön töltjük az ünnepeket.

Ugyanis ez a pár nap megadja azt a lehetőséget, hogy ne dolgozzunk, hanem kizárólag a családdal legyünk. Mivel nem akarunk részesei lenni annak az őrületnek, ami itthon a karácsonyt jellemzi, olyan helyre megyünk, ahol nem csinálunk semmit, csak egymással éljük meg ezeket a pillanatokat.

Mi ezt ajándékozzuk egymásnak a feleségemmel, és Zalán és Vince imádja ezeket az utazásokat, mert csak velük foglalkozunk, ráadásul azt vallom, fürdőgatyában is átszellemülten lehet énekelni a Merry Christmast. Természetesen a bővebb családdal megtartjuk a karácsonyi ebédet, megajándékozzuk egymást, igaz, pár nappal előrébb hozva. Számunkra egyébként az advent időszaka is nagyon fontos, hiszen a feleségemmel rengeteget jótékonykodunk, ételt osztunk a rászorulóknak.

