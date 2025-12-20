Kokó: Az élet a tenyerén hordoz…

Mindent megnyert sportpályafutása alatt, amit meglehetett, sikeres sportvezető vált belőle, és a családi élete is példás. Kovács Kokó István egy éve a magyar ökölvívás első számú vezetője, és munkássága alatt nem csupán megállt a sportág zuhanása, de a fényes érmek, a nyugodt háttér is igazolják, mind anyagilag, mind szakmailag rend jellemzi a bokszot. Karácsony közeledtével felidézte olvasóinknak, kikkel békült ki, mennyire szeretett volna lányos apuka lenni, és mennyire büszke arra, hogy két nagyobb fia szintén megállja a helyét az ökölvívásban. Az ünnepeket immár hagyományosan nem itthon tölti, de az advent időszakában mindent megtesz azért, hogy a rászorulókat segítve egy kis mosolyt csaljon az emberek arcára.
Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
– Valamivel több mint 13 hónappal ezelőtt lett a Magyar Ökölvívók Szövetségének, a MÖSZ-nek az elnöke. Milyen érzésekkel hagyja maga mögött ezt az időszakot Kovács Kokó István? Mindent elért, amit kitűzött maga elé?
– Amikor tavaly, november 9-én megválasztottak elnöknek, és két nappal később beléptem a szövetség irodájába, akkor szembesültem először azzal a kollégáimmal, hogy valójában mi vár ránk. Akkor találkoztam először az ott dolgozó munkatársakkal, akkor láthattam először a papírokat, szerződéseket, és egy alapos kárfelmérést kellett végrehajtanunk, mielőtt bármibe belekezdtünk volna. Ha így nézem a dolgokat, akkor igencsak elégedett lehetek azzal, hogy a felnőtt-világbajnokságon 16 év után ismét érmet szereztünk Akilov Filipnek köszönhetően, a hazai rendezésű U23-as Európa-bajnokságot pedig két arannyal és egy ezüsttel zártuk, valamint minden utánpózláskorú EB-ről hoztunk érmet. Természetesen ez nagyrészt az elvégzett munkának köszönhető.
Kovács Kokó István megmentette a munkatársak és a bokszolók fizetését karácsony előtt
– Honnan indultak neki a sportág újraélesztésének?
– Azt hiszem, annál mélyebben, mint ahonnan megkezdtük a visszakapaszkodást, már nem is lehetett volna szeretett sportágam. Nemhogy a 2025-ös év terveiről, anyagi hátteréről nem volt semmi előkészítve, de még a 2024-es esztendő befejezésére sem állt a rendelkezésünkre semmi. Gondolhatja mindenki, mennyire meglepődtünk, amikor két nappal a munkába lépésünket követően megérkezett a sportállamtitkárság levele, hogy mikor szándékozunk beadni a jövő évi költségvetés tervezetét, miután a többi szövetség már rég túl volt ezen. Nekiálltunk a munkának, és kizárólag az államtitkárságnak köszönhető, hogy meg tudtuk rendezni a tavalyi magyar bajnokságot és rendesen be tudtuk fejezni az évet, hiszen az idei büdzséből előleget biztosítottak a számunkra. Ha ez nem lett volna, karácsony előtt nem tudtunk volna fizetést adni a munkatársainknak és a bokszolóinknak, nem tudtuk volna újraindítani az ösztöndíjprogramunkat.
– Ezek alapján tényleg sikersztorinak nevezhetjük az idei esztendőt a magyar ökölvívás számára…
– Ilyen előzmények után jómagam is gigászinak nevezem azt, amit a bő elmúlt egy évben elértünk. Stabilizáltuk a pénzügyi és jogi hátterét a szövetségnek. Új székhelyre költöztünk, új logónk és nevünk van, ráadásul igencsak méltó módon sikerült megünnepelnünk augusztusban a magyar ökölvívás századik születésnapját a Hősök terén. A válogatott élére egy nemzetközileg elismert szakembert szerződtettünk, akinek az irányításával a magyar boksz ismét elindult abba az irányba, melynek végén a régi fényében csilloghat nemzetközi téren a sportágunk. A profi tagozattal helyre állítottuk a kapcsolatot, teljes értékű tagként kezeljük őket.
– Ha jól tudom, nemcsak a bokszműhelyek működését, de a legjobb hazai bokszolók javadalmaztatását is átszervezték. Nem volt ebből sem vita?
– Abszolút nem, hiszen mindenki megértette a törekvéseink lényegét. A megnövelt műhelyi támogatásoknak következtében több pénz jutott a kluboknak, mindenkit partnerként kezelünk. Nem csökkentettünk a versenyek számát, de a színvonal a rendezésben sokkal magasabb szintű lett, ráadásul emeltük a pénzdíjakat a magyar bajnokságon. Ugyanakkor tény, szándékosan
csökkentettük a támogatott sportolók számát, viszont akik bekerültek a legjobb húsz sportoló közé, azok magasabb összeget kapnak. Éves szinten ez hatvan-nyolcvan millió forintot jelent a legkiemeltebb bokszolóink számára.
Őket rangsorba állítjuk, és ezt a listát két-három havonta frissítjük, azaz immár nem az van, hogy év elején bekerül ide valaki, majd ott is marad, érjen el bármilyen eredményt.
Kovács Kokó István az 1996-os, atlantai olimpián ért fel a csúcsra amatőrként:
Van olyan elnökségi tag, akinek nem az ökölvívás az elsődleges
– A boksz nemzetközi sportdiplomáciája rettentően fontos, ezt évek, évtizedek óta tapasztaljuk, éppen ezért nem árt, ha magyar sportvezető is ott van a tűz körül. Az elmúlt évet miként értékeli ebből a szempontból?
– Szerintem itt is hatalmasat léptünk előre, hiszen bekerültem az European Boxing elnökségébe, ahol sok lehetőségem nyílik a magyar ökölvívásért tevékenykedni a sportdiplomácia területén. Ugyanakkor az tény, hogy az amatőr ökölvívást jelenleg irányító új világszövetség, a World Boxing elnökségébe nem sikerült bejutnom. Úgy vélem, ez is csak idő kérdése, hiszen az elkövetkezendő időszakban sikerül azt a fajta nemzetközi elismertségemet is annyira feljavítani, hogy a következő választáson már képes legyek ezt a szintet is megugrani.
– Eddig nekem túl rózsaszínű a lefestett kép… Nem volt senki, aki csalódást okozott az elmúlt időszakban?
– Az ökölvívás köztudottan közeg volt évtizedekig, természetes, hogy nem lesz mindenki egyirányba húzó része a sportágnak. De a jelenlegi helyzetet össze sem lehet hasonlítani a pár évvel ezelőtti állapothoz. Nagyon sok mindent elértünk, mindezt úgy, hogy a döntéseink nem kizárólag az ökölvívás érdekeit szolgálta.
– Akkor a nagy kibékülések is a magyar ökölvívás érdekeit szolgálták…
– Talán a legpozitívabb csalódás Csötönyi Sándor volt a számomra, akivel húsz éven át vagy semmilyen kapcsolatom nem volt, vagy ha véletlenül mégis, az sem volt jónak mondható. Mégis, amikor megválasztottak elnöknek, az elsők között volt, aki nemcsak gratulált, hanem minden segítséget megadott a munkámhoz. Hogy miért változott meg a rólam alkotott véleménye? Nem tudom, és nem is dolgom ezt kutatni. Noha többen nem értették, meghagytam a tiszteletbeli elnöki pozícióban, mert úgy vélem, ha valaki tenni akar a magyar ökölvívásért, és ebben együtt akar működni velem, velünk, akkor ezt mindenképpen értékelni kell.
De Erdei Zsolttal és Balzsay Károllyal is rendeztem a viszonyom, hiszen két évvel ezelőtt még csak nem is beszéltünk egymással.
Megkerestek és én megbocsátottam azt, ahogy velem szemben korábban viselkedtek, hiszen rossz tanácsadókra hallgattak. Megértettük mind a hárman, miszerint annak idején az volt a legnagyobb probléma, hogy másként gondolkodtunk szeretett sportágunkról. Ma már ragyogóan tudunk egymással dolgozni, és a magyar ökölvívás csak nyert azáltal, hogy a Csötönyi, Kovács, Erdei, Balzsay négyes ismét egy irányba húzza azt a bizonyos szekeret.
Hámori Luca lehet a magyar ökölvívás következő arca – a hírnév megvan, eredmények még nincsenek
– Annak idején az első ökölvívó volt Magyarországon, akivel reklámot forgattak, aki óriásplakátokon nézett le ránk. Akkor ez történelem volt.
– Mindig azt mondtam, hogy én Magyarországon voltam világsztár, akinek a legsikeresebb éveiben érkezett meg a reklám világa az életébe. Rengeteg cég keresett meg akkoriban, és ez mind segítette a minél szélesebb körű ismertségemet. Ugyanakkor a cégek is tisztában voltak azzal, mit is hozhatok nekik a konyhára, hiszen a televízióban kétmillió feletti nézettséget szállítottunk, azokat a lapokat, amiknek én voltam a címlapján, pillanatok alatt elkapkodták. De ez nagyon más világ volt, az internet itthon ismeretlen volt. Mivel én mindig dolgoztam a sportolói pályafutásom alatt, egy cég marketingeseként már 1993-ban volt e-mail-címem, igaz, mivel az ismerőseim közül senki sem rendelkezett ilyennel, privát célra nem is használtam. A közösségi oldalak közül az iWiW abszolút nem tudott olyan szintű tömegeket vonzani, mint a később berobbanó Facebook vagy az azóta megjelent Instagram vagy a TikTok.
– Mára ezeket az óriásplakátokat valóban a közösségi oldalakon való jelenlét váltotta fel. Joggal mondják azt sokan, hogy Hámori Luca lesz a következő ismert sztárja a magyar ökölvívásnak?
– Luca kétségkívül a legismertebb magyar bunyós, aki érvényesül a közösségi oldalakon, igaz, ebben nem ő az egyetlen a spoprtágon belül. A hírneve már megvan, ám az igazi nagy eredmény csak most követezik majd az életében, és ha ez már meglesz, akkor valóban jómagam és Erdei Zsolt után a következő hazai nagy sztárja lehet a sportágnak. Mind szakmai, mind pedig a közösségi oldalakon. Bár az utóbbiakon már jól halad előre, aminek örülök. Szerencsére a szövetséget nagyon sok támogató is megkereste, mert egyre több olyan eredményes ökölvívónk van, akik ismertté teszik magát a szövetséget is. Egy jó gazdasági alapon nyiugvó szövetségb sokat tud segíteni a sporttolók karrierjét illetően.
Négy fia van, mind szerelemgyerek, sosem fordult azért orvoshoz, hogy tervezetten lánya lehessen
– Ha már Luca szóba került, akkor négy fiú édesapjaként sosem fordult meg a fejében, hogy jó lett volna, ha van egy kislánya is?
– Mivel engem a Jóisten négy csodálatos fiúval ajándékozott meg, igazából erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Egy biztos, ha az eddigi életemet megnézem, nyugodtan kijelenthetem, hogy az élet a tenyerén hordoz. Mindig annyi áldást, segítséget és lehetőséget kaptam, amit sosem fogok tudni eléggé meghálálni a sorsnak. Éppen ezért nagyon álságos lenne, hogy bármit, mondjuk, egy kislányt hiányoljak az életemből.
Nem titkolom, amikor sorban jöttek a gyermekeim, mindig ott motoszkált a fejemben, de jó lenne, ha most lányom születne.
Főleg az első fiam, Bence születését követően, amikor engem is elért a nagy társadalmi gondolkodásmód szele, miszerint a tökéletes család az, amikor van egy fiú és egy kislány. Aztán amikor megszületett Geri, rájöttem, annál csodálatosabb ajándékot nem kaphattam az élettől, hogy lett két fiam. Amikor a második feleségem várandós lett, persze megint ott bujkált bennem, hátha lányom lesz, ám ismét csodát élhettem át Zalán érkeztével. Amikor újra, immár negyedszer is készülhettem az apaságra, már azt mondtam, most már a matematika szerint is kislány lesz a következő gyermekem. Megszületett Vince, és én olyan boldog vagyok négyfiús apaként, hogy arra szavakat sem találok. Bár akár megtehettük volna, sosem fordultunk orvoshoz azért, hogy tervezetten lányom legyen. Mind a négy szerelemgyerek, és akkor jöttek a világra, amikor meg kellett, hogy szülessenek.
– Ha jól tudom, nem mindennapi körülmények között tudta azt meg, hogy negyedszer is apuka lesz…
– Az biztos, hogy nagyon emlékezetes volt a pillanat, de nemcsak az, hanem az odáig vezető út. Már kint voltunk Svájcban, amikor elindultunk, hogy kiválasszuk új otthonunkat. A feleségem éppen előtte való nap tudta meg, hogy újra várandós, és egyfolytában azon gondolkodott, miként mondja ezt el nekem. A reggelinél nem találta megfelelőnek a helyet és az időzítést, így amikor elkezdtük megnézni a házakat, finoman mindig jelezte, eggyel kevesebb a szobák száma. Én akárhogy számoltam, mindig arra jutottam, hogy egyik sem kicsi, de erre azt mondta, mi lesz, ha vendégek érkeznek hozzánk. Majd megtaláltuk álmaink otthonát, lefoglaltuk, és amikor a reptéren megkérdeztem tőle, hogy miért is kell nekünk egy ekkora ház, elsírta magát, és elárulta, a plusz hálószoba kinek kell.
– Miként fogadta a két nagyobbik fia, hogy testvéreik születtek?
– Nem titok, Zalán érkezése még egy kisebb sokkot okozott a számukra, ugyanis mindössze két éve váltam el az édesanyjuktól, és egyszerűen nem tudták, hogy ő miként fogja ezt fogadni. Vince esetében már csak felhőtlenül örültek, hiszen azt látták, hogy a szüleik megtalálták a boldogságukat az új életükben, ráadásul imádták Zalánt.
A legkisebb fiam kint született Svájcban, így Zalánnal ellentétben, akit már a kórházban megölelgettek, csak akkor találkoztak először, amikor meglátogattak minket.
Nagyon jó testvérek, a kicsik is imádják a bátyjaikat. Mindig büszkén állok meg otthon, amikor felnézek azokra a fotókra, amik a négy gyermekemet ábrázolják.
Két nagyobbik fiával közös a hobbijuk: az ökölvívás
– Mennyi időt tud a két nagyobb fiával tölteni?
– AIgyekszem minél többet. Mindketten már önálló életet élnek, elköltöztek az édesanyjuktól. Geri már nős, és az esküvőjén örömapaként elmondtam, hogy ugyan eddig nem volt lányom, de a fiam feleséségére lányomként tekintek. Szerencsére van egy közös hobbi, közös szerelem sokszor összehoz minket: az ökölvívás. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy már mindketten meghívottként voltak ott az őszi WBO-kongresszuson. Nagy elégtétel a számomra, hogy az édesanyjukkal együtt két olyan fantasztikus embert adtunk Magyarországnak, mint Bence és Geri. És a feladat most folytatódik, a két kisebb ördöggel is szeretnék hasonló eredményt elérni. Én elég érzelmes ember vagyok, kimutatom, és ahol csak tudom, hangoztatom, mennyire büszke vagyok rájuk.
– Van annak esélye, hogy egyszer, egy nagy WBO-gála főmeccsén Kovács István lesz a supervisor, Bence a ringbíró, míg Geri a pontozók egyike?
– Bence a világ tíz kiemelt bíróinak az egyike, míg Geri fiam nemrég pontozott először egy külföldi nemzetközi gálán. Utóbbi munkájáról legyen elég annyi, hogy beszéltem a rendezvény után a világ egyik legismertebb promoterével, Eddie Hearnnel, aki gratulált a teljesítményéhez, és kijelentette, a pontozók közül egyedül Geri ért a bokszhoz. Végtelenül tisztességesek és a tudásuk legjavát adva végzik a dolgokat, ám a felvázolt lehetőséget ennek ellenére nem erőltetjük. Pedig higgye el mindenki, beírnám a jelentésembe, ha valamelyik hibázna.
Fürdőgatyában is átszellemülten lehet énekelni a Merry Christmast
– Itt a karácsony, a szeretet ünnepe. Folytatják a családi hagyományt, és külföldön töltik el az ünnepeket, vagy ezúttal itthon maradnak a családi fészekben?
– Amikor Németországban vagy Svájcban éltem a családommal, akkor mindig hazajártunk karácsonyozni. Most ez a trend megfordult, és nyolc-tíz év óta mindig elutazunk és külföldön töltjük az ünnepeket.
Ugyanis ez a pár nap megadja azt a lehetőséget, hogy ne dolgozzunk, hanem kizárólag a családdal legyünk. Mivel nem akarunk részesei lenni annak az őrületnek, ami itthon a karácsonyt jellemzi, olyan helyre megyünk, ahol nem csinálunk semmit, csak egymással éljük meg ezeket a pillanatokat.
Mi ezt ajándékozzuk egymásnak a feleségemmel, és Zalán és Vince imádja ezeket az utazásokat, mert csak velük foglalkozunk, ráadásul azt vallom, fürdőgatyában is átszellemülten lehet énekelni a Merry Christmast. Természetesen a bővebb családdal megtartjuk a karácsonyi ebédet, megajándékozzuk egymást, igaz, pár nappal előrébb hozva. Számunkra egyébként az advent időszaka is nagyon fontos, hiszen a feleségemmel rengeteget jótékonykodunk, ételt osztunk a rászorulóknak.
Kovács Kokó István pályafutása, legnagyobb sikerei pár percben:
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!