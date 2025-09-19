Kokó fia is csúcsra ért a ringben

A szeptember 14-én, Nagojában rendezett profi ökölvívó gála főmeccsén az esélyeknek megfelelően a súlycsoportok nélküli ranglista legjobb három bunyósa között számon tartott japán Naoye Inoue (31-0, 27 KO) hazai ringben egészen sima pontozásos győzelmet aratott a kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címért, azaz a WBA, a WBC, a WBO és az IBF világbajnoki öveikért folyó csatában az üzbég Murodjon Akhmadaliev (14-2, 11 KO) ellen. Az összecsapás harmadik főszereplője egy magyar volt, ugyanis nem más volt a csata mérkőzésvezetője, mint Kovács Kokó István fia, Bence. A 30 éves fiatalember szinte egyik percről a másikra lett a világ egyik legelismertebb bokszbírója, nem véletlen, hogy az elmúlt hétvége egyik legjobban várt meccsére – a másik természetesen a Las Vegasban rendezett Terence Crawford (42-0, 31 KO) és Saul Canelo Alvarez (63-3-2, 39 KO) csatája volt – őt kérték fel bírónak.

Kokó fia szerint egy egészen sima pontozásos siker született, a meccsen egyáltalán nem volt nehéz dolga Fotó: AFP

Kokó fia telefonon kapta a jó hírt, igencsak megdobbant a szíve

Gondoljon csak bele a kedves olvasó, hogy otthon ülve éppen olvas vagy valamilyen profi ökölvívó meccset néz vissza a legnagyobb videómegosztón, amikor befut egy hívás, és az ember azt látja, a körzetszám szerint a kezdeményező Puerto Ricóból telefonál. Valahogy így történt, amikor Kovács Bencét felhívta egy szép napon a WBO elnöke, Gustavo Olivieri.

– Amikor megláttam a kijelzőn, hogy Gustavo keres, valami megmagyarázhatatlan érzés fogott el. Felvettem, és azonnal belevágott mondanivalója közepébe,

engem jelölt a négy nagy szervezet az Inoue-Akhmadaliev vitathatatlan bajnoki címmeccs ringbírójának. Nem tagadom, eddigi bírói pályafutásom legnagyobb elismerése volt mindez,

hiszen egyrészt a világ egyik legjobb bunyósának a meccsén közreműködhettem, másrészt ritkán kap az ember olyan meccset, ahol valamennyi nagy szervezet világbajnoki öve a tét – elevenítette fel a pillanatot Bence, amikor megtudta, kinek a mecsén és milyen tétért bíráskodhat.

Az eddigi teljesítménye miatt érdemelte ki valamennyi nagy szervezet bizalmát

Az biztos, hogy Bence a legfiatalabb bíró világszinten is, akire ilyen komoly feladatot bíztak az érintett szervezetek. Ráadásul a harmincéves bokszbírónak nem is ez volt az első, négyöves címmeccse

– 2022. december 13-án, Tokióban az IBF, a WBA és a WBC harmatsúlyú világbajnok Naoya Inoue valamint a WBO trónján ülő brit Paul Butler meccsén vezetett már ilyen meccset, de ott nem bokszolt vitathatatlan bajnok –,

de vitathatatlan bajnoknak most vasárnap vezetett mérkőzést először. Ráadásul a vér nem vált vízzé abban az esetben sem, hogy nemcsak érti, de imádja is a bokszot, és a Szörnyeteg meccsét mindenképpen megnézte volna. Mint viccesen hozzátette, így legalább nem kellett az előfizetést kifizetnie, hogy lássa Inoue és az üzbég csatáját.