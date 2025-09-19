Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor, kövesse nálunk élőben!

Kovács Kokó IstvánringbíróNaoye InoueKovács Bencecsúcs

Kokó fia is csúcsra ért a ringben

A sikeres édesapák mindig is szerették, ha a fiaik követik őket az életben. Nos, az olimpiai bajnok ökölvívő, Kovács Kokó István most büszke lehet, hiszen utána a fia, Kovács Bence is felért a csúcsra a szorítóban. Igaz, utóbbi nem bokszolóként, hanem bíróként, ugyanis a vasárnapi, Nagojában rendezett gálán ő vezette a kispehelysúly vitathatatlan bajnoknak, Naoye Inoue ringháborúját az üzbég Murodjon Akhmadaliev ellen. Hogy miért is olyan nagy szó mindez? A Szörnyeteg becenévre hallgató japán bunyós minden, súlycsoportoktól független világranglistán ott van a TOP 3-ban.

Molnár László
2025. 09. 19. 5:38
Kovács Bence első olyan meccsén bíráskodhatott Japánban, ahol egy vitathatatlan bajnok bokszolt a ringben Forrás: Kovács Bence
A szeptember 14-én, Nagojában rendezett profi ökölvívó gála főmeccsén az esélyeknek megfelelően a súlycsoportok nélküli ranglista legjobb három bunyósa között számon tartott japán Naoye Inoue (31-0, 27 KO) hazai ringben egészen sima pontozásos győzelmet aratott a kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címért, azaz a WBA, a WBC, a WBO és az IBF világbajnoki öveikért folyó csatában az üzbég Murodjon Akhmadaliev (14-2, 11 KO) ellen. Az összecsapás harmadik főszereplője egy magyar volt, ugyanis nem más volt a csata mérkőzésvezetője, mint Kovács Kokó István fia, Bence. A 30 éves fiatalember szinte egyik percről a másikra lett a világ egyik legelismertebb bokszbírója, nem véletlen, hogy az elmúlt hétvége egyik legjobban várt meccsére – a másik természetesen a Las Vegasban rendezett Terence Crawford (42-0, 31 KO) és Saul Canelo Alvarez (63-3-2, 39 KO) csatája volt – őt kérték fel bírónak.

Kokó fia szerint egy egészen sima pontozásos siker született, a meccsen egyáltalán nem volt nehéz dolga
Kokó fia szerint egy egészen sima pontozásos siker született, a meccsen egyáltalán nem volt nehéz dolga      Fotó: AFP

Kokó fia telefonon kapta a jó hírt, igencsak megdobbant a szíve

Gondoljon csak bele a kedves olvasó, hogy otthon ülve éppen olvas vagy valamilyen profi ökölvívó meccset néz vissza a legnagyobb videómegosztón, amikor befut egy hívás, és az ember azt látja, a körzetszám szerint a kezdeményező Puerto Ricóból telefonál. Valahogy így történt, amikor Kovács Bencét felhívta egy szép napon a WBO elnöke, Gustavo Olivieri.

– Amikor megláttam a kijelzőn, hogy Gustavo keres, valami megmagyarázhatatlan érzés fogott el. Felvettem, és azonnal belevágott mondanivalója közepébe, 

engem jelölt a négy nagy szervezet az Inoue-Akhmadaliev vitathatatlan bajnoki címmeccs ringbírójának. Nem tagadom, eddigi bírói pályafutásom legnagyobb elismerése volt mindez, 

hiszen egyrészt a világ egyik legjobb bunyósának a meccsén közreműködhettem, másrészt ritkán kap az ember olyan meccset, ahol valamennyi nagy szervezet világbajnoki öve a tét – elevenítette fel a pillanatot Bence, amikor megtudta, kinek a mecsén és milyen tétért bíráskodhat.

Az eddigi teljesítménye miatt érdemelte ki valamennyi nagy szervezet bizalmát

Az biztos, hogy Bence a legfiatalabb bíró világszinten is, akire ilyen komoly feladatot bíztak az érintett szervezetek. Ráadásul a harmincéves bokszbírónak nem is ez volt az első, négyöves címmeccse 

– 2022. december 13-án, Tokióban az IBF, a WBA és a WBC harmatsúlyú világbajnok Naoya Inoue valamint a WBO trónján ülő brit Paul Butler meccsén vezetett már ilyen meccset, de ott nem bokszolt vitathatatlan bajnok –, 

de vitathatatlan bajnoknak most vasárnap vezetett mérkőzést először. Ráadásul a vér nem vált vízzé abban az esetben sem, hogy nemcsak érti, de imádja is a bokszot, és a Szörnyeteg meccsét mindenképpen megnézte volna. Mint viccesen hozzátette, így legalább nem kellett az előfizetést kifizetnie, hogy lássa Inoue és az üzbég csatáját.

Az első olyan ringcsata, ahol négy vb-öv volt terítéken Kovács Bence bíráskodása mellett:

– Ilyen esetekben az a szokás, hogy összeül a négy érdekelt szervezet vezetője, és eldöntik, kit milyen fedatattal bíznak meg. 

Mivel a WBA kötelező kihívója volt az ellenfél, így ez a szervezet tett javaslatot a főbíróra, míg a másik három pedig a pontozók személyére. Nagy megtiszteltetés, hogy egyhangúan döntöttek a személyem mellett. 

Nem titok, ha egy ilyen feladattal akarják az embert megbízni, mindent félretesz, csak hogy ott lehessen a ringben. Nekem szerencsére semmi programom nem volt szeptember 14-én, így részese lehettem a profi boksz történelmének egy igen fontos mérkőzésének – fogalmazott Kovács Bence.

Elárulta, hogy a fizikai felkészülés mellett 4-5 héten keresztül elemzői szemmel nézte a két bunyós korábbi meccseit. 

Végigpörgette magában, hogy mit hozhatnak ki egymásból, és már ekkor eldöntötte, a két egymással ellentétes felállású ökölvívó összecsapásán különös gonddal figyeli majd a lábakat, hogy mozgás közben ne lépjen rá az egyik a másik lábára.

Kovács Bence nemcsak az ütéseit figyelte a két bunyósnak, hanem az ellentétes alapállásuk miatt a lábmunkájukra is ügyelt
Kovács Bence nemcsak az ütéseit figyelte a két bunyósnak, hanem az ellentétes alapállásuk miatt a lábmunkájukra is ügyelt     Fotó: Kovács Bence

Gond és izgalom nélkül kellett győztest hirdetnie

Kokó fia ugyan egy pillanatra sem csalódott a mérkőzés színvonalában, de némileg meglepte, hogy a Szörnyeteg hat év után kénytelen volt végigbokszolni a 12 menetet.

– Ennél simább pontozásos győzelmet nem sokan arattak eddig a sportág történetében. Pedig számolnom sem kellett az üzbégre, ami Inoue esetében elég nagy szó. Ugyanakkor a szakértők, akik kőfejűnek tartották a meccs előtt is Akhmadalievet, már előre megjósolták, nem fogja tudni a japán idő előtt lezárni a küzdelmet. Pedig Inoue mindent megtett azért, hogy megnyissa az üzbég harcállásait, aki emiatt 2-3 menetet el is vitt a meccsből – alkotott szakvéleményt a címvédő csatáról.

Bence úgy véli, a Szörnyeteg nemcsak elképesztő ütőerővel rendelkezik, hanem valóságos művésze az ökölvívásnak, ezért igaztalannak tarta, hogy őt nem ismerik el annyian, mint a nehézsúly bunyósait.

Naoye Inoue statisztikája

  • amatőr: 75 győzelem (48 KO), 6 vereség 
  • profik: 31 győzelem, ebből 27 KO
  • kiütéses győzelmi arány: 89,28 százalék
  • világbajnoki címmérkőzéseken 91,30 százalékkal zárta le idő előtt a ringháborúit
  • rekorder 23 kiütéses győzelemmel világbajnoki címmeccseken (korábbi csúcstartó az egykori nehézsúlyú bajnok, Joe Louis volt 22 KO-sikerrel)

– Azt látom a gálákon, hogy hiába főmeccs egy alsóbb súlycsoport összecsapása, az emberek mindig jobban vevők arra, ha minél nehezebb bokszolók állnak egymással szemben a ringben. A legjobb példa erre talán az a brit Derek Chisora, aki a királykategóriában sztár lett, ám az alacsonyabb kategóriákban nemcsak ezt az elismerést, de talán még bajnoki övet sem tudott volna szerezni.

Kovács Bence igyekezett mindig úgy helyezkedni a ringben, hogy semmi se kerülje el a figyelmét
Kovács Bence igyekezett mindig úgy helyezkedni a ringben, hogy semmi se kerülje el a figyelmét     Fotó: Hiroaki Yamaguchi/AFP

Édesapja gratulált a ringben nyújtott teljesítményéért

Külön örömmel tölthette el, hogy miközben készült Inoue és Akhmadaliev meccsére, még a televízión meg tudta nézni a Crawford-Canelo történelmi összecsapást, ami japán idő szerint 13.30-kor kezdődött. Bence elismerte, hogy Crawfordnak szurkolt, és hatalmas tettnek tartja, amit az amerikai végrehajtott. Kijelentette, innentől kezdve nincs vita arról, hogy ki ennek az érának a legjobbja.

Kovács Kokó István – nem véletlenül – gratulált a fiának, és Bence úgy érzi, nagyon büszke rá. Mint utólag kiderült, a MÖSZ elnökét nem lepte meg, hogy a fiát kérték fel erre a feladatra. Ugyanakkor az atyai értékelés még hátra van, de Bence egyáltalán nem fél ettől, hiszen a munkáját hibátlanul megoldotta. Nem titkolja, már kinézte magának a következő csúcsmeccset.

– Ugyan lesznek nagyon nagy összecsapásokat ígérő kisváltó és váltósúlyú címmeccsek a következő hónapokban, ám nem titok, én az évtized legnagyobb japán ringháborújára vágyom Inoue és a a harmatsúlyban a WBC és az IBF egyesített veretlen világbajnok Junto Nakatani között. Ha valaki, hát utóbbi képes lehet a Szörnyeteget megállítani – árulta el titkos vágyát Kokó fia.

A meccs, melynek köszönhetően eddigi bírói karrierje csúcsára jutott Kovács Bence:

