Döbbenetes meglepetés, a Szörnyeteg hat év után először nem ütötte ki ellenfelét

Sokan vélekedtek úgy, hogy a szeptember 14-én, Nagojában rendezett profi ökölvívó gála főmeccse abszolút egyesélyes, sőt arra szintén sokan tettek fel sok pénzt a különböző fogadóirodákban, hogy a csata nem megy végig. Ugyanis a súlycsoportok nélküli ranglista immár másodikja, a japán Naoye Inoue (31-0, 27 KO) hazai ringben tette kockára a kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címét, azaz a WBA, a WBC, a WBO és az IBF világbajnoki öveit az üzbég Murodjon Akhmadaliev (14-2, 11KO) ellen. A négy súlycsoportban is vb-címig eljutó Szörnyetegnek alacsony súlya ellenére elképesztő ütőereje van, ráadásul Olekszandr Uszikhoz (24-0, 15 KO) hasonlóan két súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett. A japán világklasszis azért csúszott le a súlycsoportoktól független világranglista első helyéről, mert a Las Vegasban bunyózó Terence Crawford (42-0, 31 KO) nagyon elverte Saul Canelo Alvarezt (63-3-2, 39 KO), és elsőként volt arra képes, hogy a négyöves rendszerben három súlycsoportban is elnyerje valamennyi nagy szervezet vb-övét.

Naoye Inoue 12 meneten keresztül verte üzbég ellenfelét Fotó: The Ring Magazine

Inoue kénytelen volt végigbokszolni a 12 menetet

A Szörnyeteg lassan arra sem emlékszik, milyen vesztesen elhagyni a szorítót, hiszen legutóbb még 2012-ben, a kazahsztáni olimpiai selejtezőtorna döntőjében szenvedte el, miután kipontozta őt kazah Birzan Zakipov, aki egy évre rá világbajnok lett kislégsúlyban az amatőrök között.

Naoye Inoue statisztikája amatőr: 75 győzelem (48 KO), 6 vereség

profik: 31 győzelem, ebből 27 KO

kiütéses győzelmi arány: 89,28 százalék

világbajnoki címmérkőzéseken 91,30 százalékkal zárta le idő előtt a ringháborúit

rekorder 23 kiütéses győzelemmel világbajnoki címmeccseken (korábbi csúcstartó az egykori nehézsúlyú bajnok, Joe Louis volt 22 KO-sikerrel)

A Ring Magazin beszámolója szerint a 2019-es, Nonito Donaire elleni Év meccse óta először kellett végigbokszolnia a teljes 12 menetet, ám ezt egy pillanatig sem bánták a szurkolói, ugyanis a Szörnyeteg parádés teljesítményt nyújtott. Igaz, egyszer sem tudta megrendíteni üzbég ellenfelét.

Két bíró 118-110-re, míg a harmadik 117-111-re adta a japán szupersztárnak a mérkőzést.

– Végig nagyszerű stratégiát alkalmaztam, kihasználtam a sebességemet és a technikámat. Ragaszkodtam az előre megbeszélt taktikámhoz, bebizonyítottam, hogy okosan is tudok harcolni – jelentette ki Naoye Inoue.