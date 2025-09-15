Döbbenetes meglepetés, a Szörnyeteg hat év után először nem ütötte ki ellenfelét

Rendkívüli

A magyarok többsége nem kér a Tisza-csomagból

Ha a végeredményt és a teljesítményt nézzük, a profi ökölvívás alsó súlycsoportjainak korlátlan ura, a Szörnyeteg hozta a kötelezőt, és megvédte vitathatatlan bajnoki címét kispehelysúlyban. Ám sokan nem hittek a szemüknek, ugyanis Naoye Inoue képtelen volt kiütni aktuális ellenfelét, a súlycsoport korábbi egyesített bajnokát, az üzbég Murodjon Akhmadalievet, amire 2019 óta nem volt példa. A sima pontozásos győzelme után már a következő ellenfelét is megtalálta – egyelőre szóban.

Molnár László
2025. 09. 15. 6:14
Naoye Inoue 31. alkalommal sem talált legyőzőre, továbbra is ő a kispehelysúly vitathatatlan bajnoka
Sokan vélekedtek úgy, hogy a szeptember 14-én, Nagojában rendezett profi ökölvívó gála főmeccse abszolút egyesélyes, sőt arra szintén sokan tettek fel sok pénzt a különböző fogadóirodákban, hogy a csata nem megy végig. Ugyanis a súlycsoportok nélküli ranglista immár másodikja, a japán Naoye Inoue (31-0, 27 KO) hazai ringben tette kockára a kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címét, azaz a WBA, a WBC, a WBO és az IBF világbajnoki öveit az üzbég Murodjon Akhmadaliev (14-2, 11KO) ellen. A négy súlycsoportban is vb-címig eljutó Szörnyetegnek alacsony súlya ellenére elképesztő ütőereje van, ráadásul Olekszandr Uszikhoz (24-0, 15 KO) hasonlóan két súlycsoportban is vitathatatlan bajnok lett. A japán világklasszis azért csúszott le a súlycsoportoktól független világranglista első helyéről, mert a Las Vegasban bunyózó Terence Crawford (42-0, 31 KO) nagyon elverte Saul Canelo Alvarezt (63-3-2, 39 KO), és elsőként volt arra képes, hogy a négyöves rendszerben három súlycsoportban is elnyerje valamennyi nagy szervezet vb-övét.

Naoye Inoue 12 meneten keresztül verte üzbég ellenfelét
Naoye Inoue 12 meneten keresztül verte üzbég ellenfelét     Fotó: The Ring Magazine

Inoue kénytelen volt végigbokszolni a 12 menetet

A Szörnyeteg lassan arra sem emlékszik, milyen vesztesen elhagyni a szorítót, hiszen legutóbb még 2012-ben, a kazahsztáni olimpiai selejtezőtorna döntőjében szenvedte el, miután kipontozta őt kazah Birzan Zakipov, aki egy évre rá világbajnok lett kislégsúlyban az amatőrök között. 

Naoye Inoue statisztikája

  • amatőr: 75 győzelem (48 KO), 6 vereség 
  • profik: 31 győzelem, ebből 27 KO
  • kiütéses győzelmi arány: 89,28 százalék
  • világbajnoki címmérkőzéseken 91,30 százalékkal zárta le idő előtt a ringháborúit
  • rekorder 23 kiütéses győzelemmel világbajnoki címmeccseken (korábbi csúcstartó az egykori nehézsúlyú bajnok, Joe Louis volt 22 KO-sikerrel)

A Ring Magazin beszámolója szerint a 2019-es, Nonito Donaire elleni Év meccse óta először kellett végigbokszolnia a teljes 12 menetet, ám ezt egy pillanatig sem bánták a szurkolói, ugyanis a Szörnyeteg parádés teljesítményt nyújtott. Igaz, egyszer sem tudta megrendíteni üzbég ellenfelét. 

Két bíró 118-110-re, míg a harmadik 117-111-re adta a japán szupersztárnak a mérkőzést. 

– Végig nagyszerű stratégiát alkalmaztam, kihasználtam a sebességemet és a technikámat. Ragaszkodtam az előre megbeszélt taktikámhoz, bebizonyítottam, hogy okosan is tudok harcolni – jelentette ki Naoye Inoue.

Naoye Inoue továbbra is a kispehelysúly vitathatatlan bajnoka, de már kinézte, kivel szeretne a ringben összecsapni
Naoye Inoue továbbra is a kispehelysúly vitathatatlan bajnoka, de már kinézte, kivel szeretne a ringben összecsapni    Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP 

A Szörnyeteg szintén veretlen világbajnok japán Nakatani skalpjára vágyik

A 31. profi meccsét is megnyerő Inoue már ki is nézte magának a következő ellenfelét a Sports.yahoo.com portál szerint, mégpedig honfitársa a harmatsúlyban a WBC és az IBF egyesített világbajnok Junto Nakatani (31-0, 24 KO) személyében. 

Még egy harc, és utána elkaplak, Nakatani

– mondta fenyegetően Inoue japán riválisának. Az Uncrowned úgy tudja, hogy egy Inoue vs. Nakatani japán szupermeccsre 2026 tavaszán az 50 000 fősnél is nagyobb befogadóképességű Tokyo Dome-ban kerül majd sor.

