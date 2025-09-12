Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

Naoye InoueSzörnyetegvitathatatlan bajnokkispehelysúlyNagoja

A Szörnyeteg brutális KO-ra készül

A profi ökölvívás alsóbb súlycsoportjainak sokszorosan koronázott uralkodója, a Szörnyeteg becenévre hallgató bokszzseni ezúttal egy igazi ütőgéppel kerül szembe Nagojában. A veretlen, a kispehelysúlyban vitathatatlan bajnok Naoye Inoue a súlycsoport korábbi egyesített bajnokával, Murodjon Akhmadalievvel csap össze, és a fogadóirodák szerint egyértelműen a Szörnyeteg kezét emelik a magasba a meccs végén, csak az a kérdés, hányadik menetet követően.

Molnár László
2025. 09. 12. 5:35
A Szörnyeteg a 31., győzelmére készül a profik között
A Szörnyeteg a 31., győzelmére készül a profik között Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokan vélekednek úgy, hogy a szeptember 14-én, Nagojában rendezett profi ökölvívó gála főmeccse abszolút egyesélyes. Vélhetően igaza lesz azoknak, akik így gondolkodnak, ugyanis a súlycsoportok nélküli ranglista vezetője, a japán Naoye Inoue (30-0, 27 KO) hazai ringben teszi kockára a kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címét, illetve a WBA, a WBC, a WBO és az IBF világbajnoki öveit. Ráadásul a japán bunyós azon három bokszoló egyike – rajta kívül erre csak a hétvégén Saul Canelo Alvarezzel bunyózó Terence Crawford (41-0, 31 KO) és Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) volt képes – aki a négyöves rendszerben két súlycsoportban is elnyerte valamennyi nagy szervezet vb-övét. Noha a négy súlycsoportban is vb-címig eljutó Szörnyeteg alacsony súlya ellenére elképesztő ütőerővel rendelkezik, ezúttal ebben a tekintetben méltó ellenfélre akadt az üzbég Murodjon Akhmadaliev (14-1, 11KO) személyében. 

Naoya Inoue sokak szerint a világ legjobb bunyósa
Naoya Inoue sokak szerint a világ legjobb bunyósa     Fotó: PHILIP FONG/AFP / AFP

Naoye Inoue napjaink legjobbja, utoljára 13 éve kapott ki

A Szörnyeteg lassan arra sem emlékszik, milyen vesztesen elhagynia a szorítót, hiszen legutóbb még 2012-ben, a kazahsztáni olimpiai selejtezőtorna döntőjében szenvedte el, miután kipontozta őt kazah Birzan Zakipov, aki egy évre rá világbajnok lett kislégsúlyban az amatőrök között. Inoue egyébként az amatőrök között hiába rendelkezett rendkívül jó statisztikával (75-6, 48 KO), igazán jelentős eredményt nem tudott felmutatni. A 31 éves Inoue ütőerejéről mindent elmond, hogy 89,28 százalékos kiütéses győzelmi arányt ért el eddigi meccsein, a világbajnoki címmérkőzéseken pedig 91,30 százalékkal zárta le idő előtt a ringháborúit.

Igazi bokszcsaládból származik Naoya Inoue, akinek az edzője az édesapja, Shingo Inoue, aki amatőr bokszolóként ismerkedett meg a sportággal. A 28 éves öccse, Takuma Inoue (20-2, 5 KO) utolsó meccsén veszítette el a WBA-világbajnoki címét, míg unokatestvére, Koki Inoue (17-2, 14 KO) a WBO bajnoki övét csatolhatta a derekára, ám tavaly februárban pontozással alulmaradt az első címvédésekor, így elbukta bajnoki övet.

Az üzbég ütőgépnek, Akhmadalievnek sokkal eredményesebb amatőr múltjavan, mint Inouenak, ráadásul volt mr egyesített profi világbajnoka a kispehelysúlynak
Az üzbég ütőgépnek, Akhmadalievnek sokkal eredményesebb amatőr múltja van, mint Inouenak, ráadásul volt már egyesített profi világbajnoka a kispehelysúlynak     Fotó: YURI CORTEZ/AFP / AFP

Az üzbég ütőgép meglepetésre készül, megszelídítené a Szörnyeteget

A kihívó, az MJ becenévre hallgató üzbég Murodjon Akhmadaliev sem kis név a súlycsoportban, ugyanis korábban ő volt a kispehelysúly világbajnoka az IBF és a WBA szervezeteknél. 

Ráadásul Inoueval ellentétben neki megsüvegelendő amatőr múltja van, ugyanis 2015-ben a dohai vb-n ezüstérmes, míg a 2016-os riói olimpián bronzérmes volt. 

A profik között már a nyolcadik meccsén elnyerte az előbb említett két vb-övet, melyeket három sikeres címvédés után elveszített azzal a Marlon Tapalessel (40-4, 21 KO) szemben, akit egycímegyesítő ringcsatában Inoue simán kiütött.

Az üzbég felállt a vereségből, három gyors KO-győzelemmel érkezett el a Szörnyeteg elleni küzdelemig. 

A fogadóirodák szerint szinte semmi esélye sincs Inoue ellen, 

ám vannak olyanok, akik azt mondják, a szintén elképesztő ütőerővel rendelkező üzbég keze is elsülhet a nagojai ringben. Márpedig ha Ramon Cardenasnak sikerült padlóztatnia a Szörnyeteget – hogy a japán a 8. menetben kiüsse őt –, akkor Akhmadaliev számára sem lehetetlen ez a küldetés.

Akhmadaliev pár pillanata a ringben:

A legfrissebb oddsok a Inoue–Akhmadaliev meccsre

  • Inoue győzelmének esélye: 10/1
  • Akhmadaliev győzelmének esélye: 1/6
  • Döntetlen: 1/20
  • Inoue pontozással nyer: 2/7
  • Inoue kiütéssel vagy technikai kiütéssel nyer: 3/1
  • Akhmadaliev pontozással nyer: 1/12
  • Akhmadaliev kiütéssel vagy technikai kiütéssel nyer: 2/17

Rácz Félix szerint Inoue látványos győzelmet arat

Hazánk legismertebb bokszmenedzsere, a manapság pusztakezes gálákat szervező Rácz Félix szerint a Szörnyeteg a jelenkori profi ökölvívás egyik gigásza, az ütőereje, ring IQ-ja igazán figyelemreméltó. Ugyanakkor az üzbég Akhmadaliev egy igazi ütőgép, és minden meccse olyan, mint egy háború, minden meccsén úgy lép szorítóba, hogy szeretné mielőbb megsemmisíteni az ellenfelét.

– Ahogy az angolok mondják, „styles make fights”, azaz egy meccs kimenetelét nem kizárólag a harcos képességei vagy ütőereje ereje határozza meg, hanem az is, hogy az ökölvívók stílusai hogyan hatnak egymásra. Inoue okos, pontos és nagyütő, s bár Akhmadaliev is nagyütő, ezért látványos tűzijátékra számíthatnak a nézők, úgy gondolom, a japán látványos győzelmet fog aratni az üzbég kihívója ellen – állította lapunknak Rácz Félix.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.