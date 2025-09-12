A Szörnyeteg brutális KO-ra készül

Sokan vélekednek úgy, hogy a szeptember 14-én, Nagojában rendezett profi ökölvívó gála főmeccse abszolút egyesélyes. Vélhetően igaza lesz azoknak, akik így gondolkodnak, ugyanis a súlycsoportok nélküli ranglista vezetője, a japán Naoye Inoue (30-0, 27 KO) hazai ringben teszi kockára a kispehelysúlyú vitathatatlan bajnoki címét, illetve a WBA, a WBC, a WBO és az IBF világbajnoki öveit. Ráadásul a japán bunyós azon három bokszoló egyike – rajta kívül erre csak a hétvégén Saul Canelo Alvarezzel bunyózó Terence Crawford (41-0, 31 KO) és Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) volt képes – aki a négyöves rendszerben két súlycsoportban is elnyerte valamennyi nagy szervezet vb-övét. Noha a négy súlycsoportban is vb-címig eljutó Szörnyeteg alacsony súlya ellenére elképesztő ütőerővel rendelkezik, ezúttal ebben a tekintetben méltó ellenfélre akadt az üzbég Murodjon Akhmadaliev (14-1, 11KO) személyében.

Naoya Inoue sokak szerint a világ legjobb bunyósa Fotó: PHILIP FONG/AFP / AFP

Naoye Inoue napjaink legjobbja, utoljára 13 éve kapott ki

A Szörnyeteg lassan arra sem emlékszik, milyen vesztesen elhagynia a szorítót, hiszen legutóbb még 2012-ben, a kazahsztáni olimpiai selejtezőtorna döntőjében szenvedte el, miután kipontozta őt kazah Birzan Zakipov, aki egy évre rá világbajnok lett kislégsúlyban az amatőrök között. Inoue egyébként az amatőrök között hiába rendelkezett rendkívül jó statisztikával (75-6, 48 KO), igazán jelentős eredményt nem tudott felmutatni. A 31 éves Inoue ütőerejéről mindent elmond, hogy 89,28 százalékos kiütéses győzelmi arányt ért el eddigi meccsein, a világbajnoki címmérkőzéseken pedig 91,30 százalékkal zárta le idő előtt a ringháborúit.

Igazi bokszcsaládból származik Naoya Inoue, akinek az edzője az édesapja, Shingo Inoue, aki amatőr bokszolóként ismerkedett meg a sportággal. A 28 éves öccse, Takuma Inoue (20-2, 5 KO) utolsó meccsén veszítette el a WBA-világbajnoki címét, míg unokatestvére, Koki Inoue (17-2, 14 KO) a WBO bajnoki övét csatolhatta a derekára, ám tavaly februárban pontozással alulmaradt az első címvédésekor, így elbukta bajnoki övet.