A Szörnyeteg éppen szenteste fog újra lecsapni a ringben

Vannak bokszolók, akik már amatőrként is olyan eredményeket produkálnak, hogy a profik táborába lépve biztosra vehető, hogy eljutnak valamelyik nagy szervezet világbajnoki címéig. A történelem során eddig összesen hárman voltak olyanok, akik két súlycsoportban is vitathatatlan bajnokok lettek: Olekszandr Uszik (cirkálósúly és nehézsúly), Terrence Crawford (kisváltósúly és váltósúly) és Naoya Inoue (légsúly és kispehelysúly). Valamennyien veretlenek, ráadásul Crawford (41-0, 31 KO) már a nagyváltósúlyban is megszerezte a WBA vb-övét, és legközelebb a WBO–WBC egyesített nagyváltósúlyú világbajnokával, Sebastian Fundorával csap össze, azaz győzelme esetén egy lépésre lesz attól, hogy egy harmadik súlycsoportban is vitathatatlan bajnok legyen. Az ukrán Uszik(22-0, 14 KO) ugyan az IBF-övről való lemondással messzire került a vitathatatlan bajnoki címtől a királykategóriában, ám a december 21-én rendezendő, Tyson Fury elleni visszavágó 2024 egyik legjobban várt bokszeseménye.

Inoue legutóbb a hetedik menetben intézte el az addig veretlen TJ Dohenyt Fotó: Boxing Scene

Hármójuk közül sokan mégis a Szörnyeteg becenévre hallgató japánt tartják a legjobbnak, aki amatőrként 75–6 (48 KO) eredménylistával zárt, majd a profi ökölvívás legnagyobb alakjává vált az alsó kategóriákban. A 31 éves Inoue ütőerejéről mindent elmond, hogy 89,28 százalékos kiütéses győzelmi arányt ért el eddigi meccsein, a világbajnoki címmérkőzéseken pedig 91,30 százalékkal zárta le idő előtt a ringháborúit. És a Szörnyeteg most ismét lesújtani készül, ugyanis hivatalosan is bejelentették, hogy december 24-én, Tokióban összecsap egymással a kispehelysúly vitathatatlan bajnoka, Naoya Inoue (28-0, 25 KO) – akit 2023-ban a The Ring, a Boxer Writers Association of America és az ESPN is az Év bokszolójának választott – és az IBF kötelező kihívója, a WBO-nál is ranglistavezető Sam Goodman (19-0, 8KO).

A bokszcsaládból származó Naoya Inoue edzője az édesapja, Shingo Inoue, aki amatőr bokszolóként ismerkedett meg a sportággal. A 28 éves öccse, Takuma Inoue (20-2, 5 KO) éppen most veszítette el a WBA-világbajnoki címét, míg unokatestvére, Koki Inoue (17-2, 14 KO) a WBO bajnoki övét csatolhatta a derekára, ám idén februárban pontozással alulmaradt, így elbukta bajnoki címét.