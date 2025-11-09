Páros lábbal beleszállt Donald Trumpba a Tisza-közeli volt kémfőnök

A Tisza Párt hátországában már egy héttel ezelőtt „orientálták” az ellenzéki közvéleményt a pénteki amerikai–magyar történelmi léptékű csúcstalálkozó keretezéséhez. Ennek lényege, hogy Donald Trump politikusi képességeit irreálisan gyengének, gyakorlatilag dilettánsnak állítják be, ezáltal azt a tényt, hogy az Egyesült Államok – valójában rendkívül intenzív és több esetben hatékonynak bizonyuló külpolitikát folytató – elnöke szinte példátlan protokolláris külsőségekkel, barátsággal és tisztelettel fogadta Orbán Viktort és a magyar kormánydelegációt, jelentéktelennek, de legalábbis egyoldalú, amerikai érdekeket szolgáló gesztusnak láttassák, amiből csak kára származik hazánknak.

Támadják az amerikai–magyar megállapodást

Ezzel a narratívával egybevág, hogy szombaton Magyar Péter már arról posztolt a közösségi oldalán:

Orbán Viktor Washingtonban eladta Magyarországot, holott még a liberális nemzetközi sajtóban is elismerték, hogy a magyar miniszterelnök sikerrel tárgyalt, és elérte az orosz energiaszankciók alóli mentességet, nem beszélve a nagy horderejű beruházásokról, amelyekkel a jövőben a legkorszerűbb amerikai technológiák érkezhetnek hazánkba.

De nézzük, miként próbált „elővágni” a Tisza Párt közelében már nyáron felbukkant egykori kémfőnök a Népszava hasábjain írt okfejtésében!

Trump „levehetetlen” szemüvege

Telkes András az Információs Hivatal (IH) vezetője volt 2003-ig, majd dandártábornoknak nevezték ki, 2005–2010 között a magyar NATO-delegáció első beosztott tanácsosaként dolgozott.

Telkes a Népszava online felületén november 2-án publikált cikkében azt írta: „A közelmúlt híre – a tervezett, majd elmaradt Putyin–Trump-találkozó Budapesten – ebből a szempontból is értékelendő. Az oroszok alaposan felkészültek Trump személyiségéből. Megértették, hogy Trump egy olyan, levehetetlen szemüvegen keresztül nézi a világot, amelyre személyes szocializációja írta fel a receptet, s amelyről azt hiszi, azon keresztül mindent helyesen lát. Ám a szemüveg lencséin ott a hübrisz, az erőszakosság, a direkt és durva nyomásgyakorlás, a részletek iránti érzéketlenség, az enciklopédikus tudatlanság (a tudás lenézésének) szűrője. Az oroszok megértették, hogy Trump képtelen a világpolitika és -gazdaság szövetének érdemi átlátására.”

Masszív ukránpárti propaganda a Tiszánál

Mindez azért is érdekes, mert Telkes András visszatérő vendége a Tisza hátországában zajló rendezvényeknek, ahol rendszeresen kifejti háborúpárti álláspontját. Júliusban, a Magyar Nemzet beszámolója szerint egy XIII. kerületi Tisza-szigetnek tartott előadást. A prezentáció során többször szóba került Ukrajna is.

Telkes amellett érvelt, hogy a háborúban álló ország uniós csatlakozásával az Európai Unió is jól jár, önzetlen európai támogatás kell. A Tisza-közeli szakértő szerint az ország újjáépítése akár hétszázmilliárd dollárba is kerülhet.

Ez forintba átszámolva közel 237 ezermilliárd forint. Az összeg a magyar GDP közel háromszorosa.