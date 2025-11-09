haderőMagyar PéterékkémfőnökTrump

Páros lábbal beleszállt Donald Trumpba a Tisza-közeli volt kémfőnök

Donald Trumpot tehetségtelen, műveletlen, a világpolitikát átlátni képtelen, könnyen félrevezethető kóklernek próbálta beállítani az egykori magyar kémfőnök, aki mostanában a Tisza-szigetek rendszeres előadója. Telkes András – aki elfogult ukránpárti propagandát harsog Magyar Péterék rendezvényein, a magyar haderőt pedig betagozná a NATO „hajlandók koalíciójának” stratégiájába – az amerikai–magyar csúcstalálkozó előtt egy héttel írt a valóságtól elrugaszkodott okfejtést a USA elnökéről és a magyar kormány viszonyulásáról a nagyhatalmakhoz.

2025. 11. 09.
Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A Tisza Párt hátországában már egy héttel ezelőtt „orientálták” az ellenzéki közvéleményt a pénteki amerikai–magyar történelmi léptékű csúcstalálkozó keretezéséhez. Ennek lényege, hogy Donald Trump politikusi képességeit irreálisan gyengének, gyakorlatilag dilettánsnak állítják be, ezáltal azt a tényt, hogy az Egyesült Államok – valójában rendkívül intenzív és több esetben hatékonynak bizonyuló külpolitikát folytató – elnöke szinte példátlan protokolláris külsőségekkel, barátsággal és tisztelettel fogadta Orbán Viktort és a magyar kormánydelegációt, jelentéktelennek, de legalábbis egyoldalú, amerikai érdekeket szolgáló gesztusnak láttassák, amiből csak kára származik hazánknak.

 

Támadják az amerikai–magyar megállapodást

Ezzel a narratívával egybevág, hogy szombaton Magyar Péter már arról posztolt a közösségi oldalán: 

Orbán Viktor Washingtonban eladta Magyarországot, holott még a liberális nemzetközi sajtóban is elismerték, hogy a magyar miniszterelnök sikerrel tárgyalt, és elérte az orosz energiaszankciók alóli mentességet, nem beszélve a nagy horderejű beruházásokról, amelyekkel a jövőben a legkorszerűbb amerikai technológiák érkezhetnek hazánkba.

De nézzük, miként próbált „elővágni” a Tisza Párt közelében már nyáron felbukkant egykori kémfőnök a Népszava hasábjain írt okfejtésében!

 

Trump „levehetetlen” szemüvege

Telkes András az Információs Hivatal (IH) vezetője volt 2003-ig, majd dandártábornoknak nevezték ki, 2005–2010 között a magyar NATO-delegáció első beosztott tanácsosaként dolgozott.

Telkes a Népszava online felületén november 2-án publikált cikkében azt írta: „A közelmúlt híre – a tervezett, majd elmaradt Putyin–Trump-találkozó Budapesten – ebből a szempontból is értékelendő. Az oroszok alaposan felkészültek Trump személyiségéből. Megértették, hogy Trump egy olyan, levehetetlen szemüvegen keresztül nézi a világot, amelyre személyes szocializációja írta fel a receptet, s amelyről azt hiszi, azon keresztül mindent helyesen lát. Ám a szemüveg lencséin ott a hübrisz, az erőszakosság, a direkt és durva nyomásgyakorlás, a részletek iránti érzéketlenség, az enciklopédikus tudatlanság (a tudás lenézésének) szűrője. Az oroszok megértették, hogy Trump képtelen a világpolitika és -gazdaság szövetének érdemi átlátására.”

 

Masszív ukránpárti propaganda a Tiszánál

Mindez azért is érdekes, mert Telkes András visszatérő vendége a Tisza hátországában zajló rendezvényeknek, ahol rendszeresen kifejti háborúpárti álláspontját. Júliusban, a Magyar Nemzet beszámolója szerint egy XIII. kerületi Tisza-szigetnek tartott előadást. A prezentáció során többször szóba került Ukrajna is. 

Telkes amellett érvelt, hogy a háborúban álló ország uniós csatlakozásával az Európai Unió is jól jár, önzetlen európai támogatás kell. A Tisza-közeli szakértő szerint az ország újjáépítése akár hétszázmilliárd dollárba is kerülhet.

Ez forintba átszámolva közel 237 ezermilliárd forint. Az összeg a magyar GDP közel háromszorosa.

A volt kémfőnök azt is szorgalmazta, hogy a magyar haderőt tagozzák be a NATO „hajlandók koalíciójának” stratégiájába, ami Ukrajna segítése miatt is fontos lenne. Telkes szerint emellett Magyarországnak minél előbb le kell szakadnia az orosz gázról, és Paks II kapcsán is meg kell szakítani a kapcsolatot az orosz beruházókkal.

Ebből, illetve a pénteki amerikai–magyar csúcstalálkozót követő hamis, becsmérlő és bagatellizáló bejegyzésből, amit a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán közzé tett, teljesen világos, hogy Magyar Péterék hazánk alapvető érdekeivel is szembe mennek,

mert a brüsszeli főnökeik számára elsődleges cél Ukrajna támogatása a végsőkig.

