menczer tamástisza pártmagyar péterbod péter ákos

Menczer Tamás: Bod Péter Ákos tiszás + videó

A tiszások levágás előtt álló disznóhoz hasonlítanak – hívta fel a figyelmet a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás rámutatott, ha jön a Tisza Párt, jön a kés is a Tisza-adó- és megszorítócsomagja formájában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 14:33
Fotó: Komka Péter Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bod Péter Ákos tiszás – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán.

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Kovács Attila

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bemutatott egy videórészletet is, amelyben a jegybank volt elnöke a győri Híd Tisza-sziget vendégeként arról beszél, hogy találkozni, egyeztetni szokott a tiszás szakmai stábbal.

Ne feledd! A tiszások levágás előtt álló disznóhoz hasonlítanak

– emlékeztetett a kormánypárti politikus Bod Péter Ákos, a Tisza-adó nagy támogatójának szavaira, aki a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában úgy fogalmazott: „Ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani azt, hogy mi jön.” 

„Ha jön a Tisza, jön a kés is a Tisza-adó és a megszorítócsomag formájában”

– mutatott rá Menczer Tamás.

„Meg kell őket állítani!” – zárta a bejegyzését a kommunikációs igazgató.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Bod Péter Ákos december elején malachoz hasonlította az adófizetőket, megfent késhez az adóemelést, ám most azt állítja: szavait félreértették. Magyar Péter eközben sietve leszögezte, hogy a jegybank volt elnökének nincs köze a Tisza Párthoz, csakhogy az elmúlt másfél év történései azt mutatják, ez nem igaz. A közgazdász az elsők között, már tavaly márciusban beállt Magyar mögé, emellett egyeztetett a Tisza szakmai csapatával a tervezett adóváltoztatásokról, és a legfontosabb témákban hasonló véleményt fogalmaz meg.

 

Borítókép: Bod Péter Ákos közgazdász (Fotó: MTI/Komka Péter)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVietnám

Ötvenhat évvel ezelőtti üzenet + videó

Bayer Zsolt avatarja

1969-ben megkérdezték egy Vietnámban szolgáló amerikai katonától, hogy mit üzen az 50 évvel később élő amerikaiaknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu