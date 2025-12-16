Menczer Tamás: Bod Péter Ákos tiszás + videó

Bod Péter Ákos tiszás – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás a közösségi oldalán.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Fotó: MTI/Kovács Attila

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója bemutatott egy videórészletet is, amelyben a jegybank volt elnöke a győri Híd Tisza-sziget vendégeként arról beszél, hogy találkozni, egyeztetni szokott a tiszás szakmai stábbal.

Ne feledd! A tiszások levágás előtt álló disznóhoz hasonlítanak

– emlékeztetett a kormánypárti politikus Bod Péter Ákos, a Tisza-adó nagy támogatójának szavaira, aki a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában úgy fogalmazott: „Ha fenik a kést, a malacnak az ólban nem kell megmondani azt, hogy mi jön.”

„Ha jön a Tisza, jön a kés is a Tisza-adó és a megszorítócsomag formájában”

– mutatott rá Menczer Tamás.

„Meg kell őket állítani!” – zárta a bejegyzését a kommunikációs igazgató.

Mint ahogyan arról beszámoltunk, Bod Péter Ákos december elején malachoz hasonlította az adófizetőket, megfent késhez az adóemelést, ám most azt állítja: szavait félreértették. Magyar Péter eközben sietve leszögezte, hogy a jegybank volt elnökének nincs köze a Tisza Párthoz, csakhogy az elmúlt másfél év történései azt mutatják, ez nem igaz. A közgazdász az elsők között, már tavaly márciusban beállt Magyar mögé, emellett egyeztetett a Tisza szakmai csapatával a tervezett adóváltoztatásokról, és a legfontosabb témákban hasonló véleményt fogalmaz meg.

Borítókép: Bod Péter Ákos közgazdász (Fotó: MTI/Komka Péter)