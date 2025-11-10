Elszólta magát Magyar Péter embere, megszorításokra készül a Tisza + videó

A Tisza Párt az új baloldal, ezt bizonyítja Magyar Péter tanácsadójának, Bod Péter Ákosnak a legújabb interjúja is, ahol a megszorítások szükségességről beszélt – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A baloldali közgazdász kijelentette: Magyar Péterék bölcsen hallgatnak arról, hogy megszorításokra készülnek a választás után.

A portál emlékeztet: nem Bod Péter Ákos az egyetlen, akinek hasonló gondolatai vannak, Magyar Pétertől kezdve Tarr Zoltánon át egészen Simonovits Andrásig sokan buktak le olyan kijelentésekkel, amelyek tökéletesen illeszkednek a baloldali hagyományokba. A kampányban ígérgetnek és titkolják a valódi terveiket, a hatalmat megszerezve pedig megszorításokat vezetnek be. Ilyen volt a Bokros-csomag és Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde is, de Bajnai Gordon kormányzása sem épp wellness-hétvége volt a magyar emberek számára.

De nézzük, mit is mondott pontosan a 24.hu-nak adott interjúban az ellenzéki párt egyik legismertebb tanácsadója? Bod Péter Ákos úgy fogalmazott:

jó ötlet, hogy Magyar Péterék titkolják, mire készülnek a választás után.

A műsorvezető a beszélgetés vége felé azt kérte a tiszás tanácsadótól, hogy sorolja fel azokat a pontokat, amelyekben nem ért egyet a Tiszával. Bod Péter Ákos erre hosszas, összefüggéstelen fejtegetésbe fogott, és arról kezdett el beszélni, hogy nem az ellenzéket, hanem a pénzügyminisztert és a stábját fizetik a gazdaságpolitikai elképzelésekért. Ezen a ponton váratlanul megdicsérte a Tiszát, és kijelentette: jól teszik, hogy eltitkolják a választók elől a megszorításokkal kapcsolatos terveiket. Úgy tűnik, Bod Péter Ákos tanult valamennyit a korábbi hibáiból, hiszen kis híján kimondta, hogy „elhallgatni”, de aztán gyorsan korrigálta magát:

Ők is dolgoznak nyilván. Egy ellenzéki párt, és elég bölcsen megpróbálják el…, hogy is mondjam, távoltartani magukat attól a hülye szereptől, hogy ők mondják meg a kormány helyett, hogy milyen megszorításokat kell megtenni a kormány működése miatt.

Bod Péter Ákos tehát megismételte, amit korábban több tiszás politikus és tanácsadó is hangoztatott: nem szabad megszorításokról beszélni a kampányban, ráér ez a választás után. A volt jegybankelnök persze megpróbálta a kormányra fogni, hogy megszorításokra lesz szükség, csakhogy a Fidesz nem készül megszorításokra, csak a Tisza.

A csúfos kudarc után új párt után nézett Bod Péter Ákos

A közgazdász végzettségű Bod Péter Ákos a baloldal régi képviselője, 2018-ban Márki-Zay Péterrel és Hadházy Ákossal közösen megalapította a Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM). Emlékezetes, a szervezet a 2022-es kampányban jelentős összegű külföldi forráshoz jutott.