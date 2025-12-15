Menczer Tamás: Itt mindenki megbolondult? + videó

Rendkívüli

Marta Kosnak, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagjának az Ukrajna uniós tagságával kapcsolatosan tett hajmeresztő kijelentésére hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán közzétett videójában a kormánypártok kommunikációs igazgatója. – Ukrajna uniós tagsága azt jelentené, hogy behozzák a háborút Európába – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 15. 18:08
Fotó: Olivier Hoslet Forrás: MTI/EPA
„Itt mindenki megbolondult?” – tette fel a kérdést a Facebook-oldalára feltöltött videójához írt bejegyzésében Menczer Tamás. 

Pilisszántó, 2025. december 4. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, a térség fideszes országgyűlési képviselője fórumot tart Pilisszántón a Baross-házban 2025. december 4-én. MTI/Kovács Attila
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Kovács Attila / MTI 

A felvételen Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja arról beszél, hogy  Ukrajna uniós tagsága minden bizonnyal hozzájárul majd Európa biztonságához és prosperitásához. 

„Frászt” – reagált Menczer Tamás arra az elképzelésre, miszerint Ukrajna európai uniós csatlakozása veszélytelen lenne a kontinens számára.  

Ukrajna uniós tagsága azt jelentené, hogy behozzák a háborút Európába

– fogalmazott.

Menczer Tamás kiemelte, hogy egy olyan fegyveres konfliktusról van szó, amelyhez Magyarországnak nincs köze. 

„Nem a mi háborúnk”

 – írta, hozzátéve, hogy a magyar álláspont világos és következetes.

 „Mi, magyarok ki akarunk maradni belőle” – tette hozzá. A politikus emlékeztetett arra is, hogy a magyar emberek már egyértelműen véleményt nyilvánítottak a kérdésben. A nemzeti konzultáció során több mint kétmillió magyar mondott nemet Ukrajna uniós tagságára, ami szerinte megkérdőjelezhetetlen demokratikus felhatalmazást jelent.

„A magyarok döntését Brüsszelnek is tiszteletben kell tartania!” – hangsúlyozta bejegyzésében Menczer Tamás.

Borítókép: Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja nyilatkozik az EU-tagországok külügyminisztereinek találkozója előtt Brüsszelben 2025. december 15-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)


