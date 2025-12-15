Menczer Tamás: Itt mindenki megbolondult? + videó

„Itt mindenki megbolondult?” – tette fel a kérdést a Facebook-oldalára feltöltött videójához írt bejegyzésében Menczer Tamás.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Kovács Attila / MTI

A felvételen Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja arról beszél, hogy Ukrajna uniós tagsága minden bizonnyal hozzájárul majd Európa biztonságához és prosperitásához.

„Frászt” – reagált Menczer Tamás arra az elképzelésre, miszerint Ukrajna európai uniós csatlakozása veszélytelen lenne a kontinens számára.

Ukrajna uniós tagsága azt jelentené, hogy behozzák a háborút Európába

– fogalmazott.

Menczer Tamás kiemelte, hogy egy olyan fegyveres konfliktusról van szó, amelyhez Magyarországnak nincs köze.

„Nem a mi háborúnk”

– írta, hozzátéve, hogy a magyar álláspont világos és következetes.

„Mi, magyarok ki akarunk maradni belőle” – tette hozzá. A politikus emlékeztetett arra is, hogy a magyar emberek már egyértelműen véleményt nyilvánítottak a kérdésben. A nemzeti konzultáció során több mint kétmillió magyar mondott nemet Ukrajna uniós tagságára, ami szerinte megkérdőjelezhetetlen demokratikus felhatalmazást jelent.

„A magyarok döntését Brüsszelnek is tiszteletben kell tartania!” – hangsúlyozta bejegyzésében Menczer Tamás.