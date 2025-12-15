Menczer Tamás: Itt mindenki megbolondult? + videó

„Itt mindenki megbolondult?” – tette fel a kérdést a Facebook-oldalára feltöltött videójához írt bejegyzésében Menczer Tamás.
A felvételen Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja arról beszél, hogy Ukrajna uniós tagsága minden bizonnyal hozzájárul majd Európa biztonságához és prosperitásához.
„Frászt” – reagált Menczer Tamás arra az elképzelésre, miszerint Ukrajna európai uniós csatlakozása veszélytelen lenne a kontinens számára.
Ukrajna uniós tagsága azt jelentené, hogy behozzák a háborút Európába
– fogalmazott.
Menczer Tamás kiemelte, hogy egy olyan fegyveres konfliktusról van szó, amelyhez Magyarországnak nincs köze.
„Nem a mi háborúnk”
– írta, hozzátéve, hogy a magyar álláspont világos és következetes.
„Mi, magyarok ki akarunk maradni belőle” – tette hozzá. A politikus emlékeztetett arra is, hogy a magyar emberek már egyértelműen véleményt nyilvánítottak a kérdésben. A nemzeti konzultáció során több mint kétmillió magyar mondott nemet Ukrajna uniós tagságára, ami szerinte megkérdőjelezhetetlen demokratikus felhatalmazást jelent.
„A magyarok döntését Brüsszelnek is tiszteletben kell tartania!” – hangsúlyozta bejegyzésében Menczer Tamás.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!