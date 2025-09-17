béketervOroszországNATOUkrajnaháború

Orosz–ukrán béke: a szakértő elmondta, milyen sors vár Ukrajnára

A legutóbbi felmérések alapján az ukrán lakosság többsége attól tart, hogy Oroszország ismét támadást indít, függetlenül a lehetséges béketervektől. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő szerint a kompromisszumos orosz–ukrán béke illúzió, mivel a felek álláspontja összeegyeztethetetlen. Úgy véli, a háború sorsát végül a fegyverek dönthetik majd el, és az erőviszonyok alapján a konfliktus kimenetele egyértelmű.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 17:35
Zelenszkij, Trump és Putyin
Zelenszkij, Trump és Putyin Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
A legújabb közvélemény-kutatások szerint az ukrán lakosság túlnyomó része arra számít, hogy Oroszország újra támadást indít Ukrajna ellen, függetlenül attól, hogy a háború befejezésére az orosz vagy az európai–ukrán béketerv valósul meg. Somkuti Bálint, biztonságpolitikai szakértő válaszolt az Origo kérdéseire.

Van egy hatalmas baj az orosz–ukrán béketervekkel
Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU

Mi a baj az orosz–ukrán béketervekkel?

A biztonságpolitikai szakértő rámutatott, hogy a legnagyobb gondot az jelenti, hogy minden ilyen felmérés abból indul ki, mintha egy kompromisszumos béke reális lehetőség lenne. Eddig azonban minden próbálkozás kudarcba fulladt.

Az orosz és ukrán elképzelések között akkora különbség mutatkozik, hogy egy megegyezés gyakorlatilag kizárt 

– fejtette ki. Hozzátette: az orosz vezetés világosan közölte céljait, és ezek alapján csak olyan egyezséget tart elfogadhatónak, amely biztosítja, hogy a háború ne robbanjon ki újra. Ez valójában azt jelentené, hogy Ukrajna katonailag képtelen legyen fenyegetést jelenteni Moszkvára. 

Ez az orosz álláspont, mögötte pedig egy hatalmas ország és 5500 nukleáris robbanófej áll 

– hangsúlyozta. Véleménye szerint a békéről csak ebből a szemszögből lehet tárgyalni, különben önámításról beszélhetünk. A szakértő elmondta, hogy diplomáciáról természetesen folyamatosan szó esik, mindkét fél rendszeresen hangoztatja is, de rendre elmarad annak kimondása – legyen szó akár az ukrán, akár az orosz oldalról –, hogy a tárgyalások csak a saját feltételeik szerint képzelhetők el. Ez pedig azt eredményezi, hogy a végső szót a harctéren a fegyverek mondják ki. 

Az erőviszonyok és az erőforrásbéli különbségek miatt egyértelműen látszik, mi lesz a konfliktus vége a nem túl távoli jövőben, miszerint

az Európai Unió és a NATO nem tud vagy nem akar Oroszországgal közvetlen katonailag szembemenni, ez előbb-utóbb pedig várhatóan az orosz célok teljesülését jelenti majd

– zárta sorait Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő. Korábban arról si beszámoltunk, hogy Trump elmondta, hogyan kerülhet közelebb a béke.

Borítókép: Zelenszkij, Trump és Putyin (Fotó: AFP)

