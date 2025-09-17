Orosz–ukrán béke: a szakértő elmondta, milyen sors vár Ukrajnára

Mi a baj az orosz–ukrán béketervekkel?

A biztonságpolitikai szakértő rámutatott, hogy a legnagyobb gondot az jelenti, hogy minden ilyen felmérés abból indul ki, mintha egy kompromisszumos béke reális lehetőség lenne. Eddig azonban minden próbálkozás kudarcba fulladt.

Az orosz és ukrán elképzelések között akkora különbség mutatkozik, hogy egy megegyezés gyakorlatilag kizárt

– fejtette ki. Hozzátette: az orosz vezetés világosan közölte céljait, és ezek alapján csak olyan egyezséget tart elfogadhatónak, amely biztosítja, hogy a háború ne robbanjon ki újra. Ez valójában azt jelentené, hogy Ukrajna katonailag képtelen legyen fenyegetést jelenteni Moszkvára.