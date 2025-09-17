Állami látogatásra, vagyis hivatalosan a brit uralkodó vendégeként Nagy-Britanniába utazott kedden Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump. Az amerikai elnök a Fehér Ház előtt újságírók kérdéseire válaszolva kifejtette, hogy az orosz és az ukrán államfő között „óriási a gyűlölet”.

Trump elmondta, hogyan kerülhet közelebb a béke

Fotó: AFP

Úgy tűnik, nekem is ott kell lennem a szobában velük, mert egyedül nem tudnak leülni egymással

– fogalmazott az elnök, aki azt is megjegyezte, hogy egy megállapodáshoz két félre van szükség. Arra a kérdésre, hogy mit tervez mondani jövő héten az ukrán elnöknek, amennyiben az ENSZ közgyűlési héten találkozik vele, Donald Trump azt mondta, hogy Zelenszkijnek egyezséget kell kötnie.

Zelenszkijnek meg kell állapodnia, Európának pedig le kell állítania az olajvásárlást Oroszországból

– fogalmazott Donald Trump. Az elnök a gázai háborús helyzettel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nyomon követi a fejleményeket, és óva intette a Hamászt attól, hogy emberi pajzsként használja a fogságában lévő túszokat.