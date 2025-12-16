Orbán Balázs: Megdöbbentő, hogy a békeprojektként indult Európai Unió mára a saját küldetésének antitézise lett

Egy emberöltőnyi béke után Európa háborúra készíti fel a polgárait – ezzel a címmel közölt figyelemre méltó elemzést a Wall Street Journal. Az amerikai lap szerint egyre inkább szembeötlő, hogy az európai vezetők háborús retorikára váltottak, ami mély pszichológiai fordulat egy olyan kontinensen, amely a világháborúk után éppen a béke, az együttműködés és a jólét ígéretére épült – hívja fel rá a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója kifejti: a Wall Street Journal leírja, hogy az Európa biztonságáért felelős vezetők ma már rendszeresen olyan üzenetet közvetítenek, amely még egy évtizede is elképzelhetetlen lett volna: fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra. A cikk szerint ma már alig telik el hét anélkül, hogy vezető politikusok vagy katonai vezetők ne készítenék a nyilvánosságot egy közelgő fegyveres konfliktus szükségszerűségére.

Valóban megdöbbentő, hogy a békeprojektként indult Európai Unió mára a saját küldetésének antitézise lett. Ez nem véletlen. Az európai vezetők háborúpárti megnyilvánulásai egy tudatos eszkalációs művelet részei, melynek célja, hogy elfogadtassák az európai emberekkel a háborúval járó sorkatonaságot, a gazdasági megszorításokat és végső soron a saját gyermekeik feláldozását egy idegen konfliktus oltárán

– írja Orbán Balázs, és hozzáteszi, a brüsszeli elit, amely minden más területen kudarcot vallott, a háborús fenyegetésben látja utolsó esélyét hatalma megtartására és további központosítására.

A politikus arra is felhívja a figyelmet, hogy a példák sokasága önmagáért beszél:

Friedrich Merz német kancellár Putyin ukrajnai stratégiáját Hitler 1938-as terjeszkedéséhez hasonlítja, azt állítva, hogy Ukrajna megtámadása után Európa következik.

A NATO főtitkára szerint a konfliktus már Európa küszöbén áll, és a társadalmaknak olyan háborúra kell felkészülniük, amilyet a nagyszüleik és dédszüleik éltek át.

A francia vezérkari főnök arról beszélt nemrég, hogy Franciaország veszélyben van, ha meginog, mert nincs felkészülve arra, hogy elveszítse gyermekeit, és hogy gazdasági áldozatokat hozzon.

A brit hírszerzés vezetője szerint most egy béke és háború közötti átmeneti helyzetben vagyunk.

A brit haderő parancsnoka nemrég kijelentette: pályafutása során soha nem látott ilyen veszélyes helyzetet, és egyre több család fogja megtapasztalni, mit jelent áldozatot hozni a nemzetért.

Kees Klompenhouwer holland diplomata írása néhány napja jelent meg az ukrán sajtóban, mely amellett érvel, hogy Európának egy hosszú, nagy intenzitású háborúra kell berendezkednie Oroszországgal szemben.

Giuseppe Cavo Dragone tengernagy, a NATO Katonai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy Európának kilátásba kell helyeznie egy Oroszországgal szembeni megelőző csapás megindítását. Úgy véli, az uniónak mindenképp agresszív stratégiában kell gondolkodnia Moszkvával szemben.

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint Európának katonai egységeket kellene vezényelnie Ukrajnába a biztonsági garanciák részeként: „Ukrajna esetében meg kell néznünk, mik azok a kézzelfogható biztonsági garanciák. Ezek nem lehetnek papírok vagy ígéretek. Valódi csapatoknak, valódi képességeknek kell lenniük, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát.”

Ruszin-Szendi Romulusz, a brüsszeli stratégia magyar végrehajtásáért felelős Tisza Párt vezető politikusa sem véletlenül szólta el magát, amikor arról beszélt, hogy ha Ukrajna vagy NATO-, vagy EU-tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink.

„Így főzik meg lassan a békát: apránként szoktatják hozzá az európai társadalmakat ahhoz a gondolathoz, hogy a háború elkerülhetetlen” – írja Orbán Balázs, és kiemeli:

Pedig ez nem igaz, a háború nem szükségszerű. Éppen ellenkezőleg: az amerikai békekezdeményezésnek köszönhetően soha nem voltunk ilyen közel az orosz–ukrán háború politikai lezárásának lehetőségéhez. Az Egyesült Államok új stratégiája már a geopolitikai és gazdasági stabilitás helyreállításáról beszél.

A politikai igazgató hozzáteszi:

Európa és Magyarország most válaszút előtt áll. Vagy követi a brüsszeli elit háborús logikáját, vagy az emberek érdekét választja: a békét, a biztonságot és a stabilitást. Még van lehetőség letérni a pusztító háborúhoz vezető útról. Ehhez nem kell mást tenni, mint támogatni az amerikai békekezdeményezést, és nemet mondani az eszkalációs tervre.

Egy dolog biztos: mi a végsőkig ragaszkodni fogunk a békepárti álláspontunkhoz, és nem fogjuk hagyni, hogy kockára tegyék a magyar emberek biztonságát és megélhetését – zárta a gondolatait Orbán Balázs.