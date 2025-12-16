ukrajnanatotámogatáskaja kallasoroszország

Kaja Kallas ismét hajmeresztő kijelentést tett

Kallas a Külügyek Tanácsán hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatása kritikus jelentőségű, és a hét döntései sorsdöntők a finanszírozás szempontjából. Az EU további hajókkal és eszközökkel, valamikét2 millió lőszer szállításával erősíti Ukrajna önvédelmét. Kaja Kallas kiemelte a NATO biztonsági garanciáinak fontosságát.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 16:08
Kaja Kallas az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője
Kaja Kallas az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Forrás: AFP
A Külügyek Tanácsa megnyitóján a főképviselő hangsúlyozta, hogy az Ukrajna támogatására vonatkozó döntések meghatározó jelentőségűek. Kaja Kallas szerint ez a hét kulcsfontosságú a finanszírozásban, a lépések Ukrajna támogatása érdekében alapvetők – számolt be róla cikkében az Origo.

Kaja Kallas: Valódi csapatokra és képességekre van szükség, nem csupán ígéretekre.
Kaja Kallas: Valódi csapatokra és képességekre van szükség, nem csupán ígéretekre. Fotó: AFP

A tanács foglalkozott az árnyékflotta hajóival kapcsolatos ügyekkel is. A rendelkezésre álló további negyven hajó és kiegészítő eszköz célja, hogy Oroszországot megfossza a háborús finanszírozás lehetőségeitől. Ezzel párhuzamosan elérték a kétmillió lőszer szállítását célzó kezdeményezést, ami elengedhetetlen Ukrajna önvédelméhez.

Az országok a NATO-hoz azért csatlakoznak, hogy védelmet kapjanak Oroszország támadásaival szemben. Valódi csapatokra és képességekre van szükség, nem csupán ígéretekre

 – fogalmazott.

 Kaja Kallas hozzátette, hogy Donbász elfoglalása nem Putyin végső célja. – Ha Ukrajna elesik, más régiók is veszélybe kerülnek. A történelmi tapasztalatokból tanulnunk kell, hogy ne kövessük el újra a múlt hibáit – figyelmeztetett a főképviselő.

 

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)

