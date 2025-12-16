A Külügyek Tanácsa megnyitóján a főképviselő hangsúlyozta, hogy az Ukrajna támogatására vonatkozó döntések meghatározó jelentőségűek. Kaja Kallas szerint ez a hét kulcsfontosságú a finanszírozásban, a lépések Ukrajna támogatása érdekében alapvetők – számolt be róla cikkében az Origo.
Kaja Kallas ismét hajmeresztő kijelentést tett
Kallas a Külügyek Tanácsán hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatása kritikus jelentőségű, és a hét döntései sorsdöntők a finanszírozás szempontjából. Az EU további hajókkal és eszközökkel, valamikét2 millió lőszer szállításával erősíti Ukrajna önvédelmét. Kaja Kallas kiemelte a NATO biztonsági garanciáinak fontosságát.
A tanács foglalkozott az árnyékflotta hajóival kapcsolatos ügyekkel is. A rendelkezésre álló további negyven hajó és kiegészítő eszköz célja, hogy Oroszországot megfossza a háborús finanszírozás lehetőségeitől. Ezzel párhuzamosan elérték a kétmillió lőszer szállítását célzó kezdeményezést, ami elengedhetetlen Ukrajna önvédelméhez.
Az országok a NATO-hoz azért csatlakoznak, hogy védelmet kapjanak Oroszország támadásaival szemben. Valódi csapatokra és képességekre van szükség, nem csupán ígéretekre
– fogalmazott.
Kaja Kallas hozzátette, hogy Donbász elfoglalása nem Putyin végső célja. – Ha Ukrajna elesik, más régiók is veszélybe kerülnek. A történelmi tapasztalatokból tanulnunk kell, hogy ne kövessük el újra a múlt hibáit – figyelmeztetett a főképviselő.
Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)
Iszlamista terrortámadás lehetett az ausztrál vérengzés
A támadás a rendelkezésre álló információk alapján célzott antiszemita terrortámadásként értelmezhető a szakértő szerint.
Egyre kevesebben akarják pénzelni Ukrajnát Európában
Az európai közvélemény a fáradtság jeleit mutatja.
Deák Dániel: Ursula von der Leyenék újabb eszkalációra készülnek
Orbán Viktor célja, hogy megvédje a magyarokat.
Bóka János: Magyarország nem vállal Ukrajna felé olyan pénzügyi vagy jogi kötelezettséget, amely terhet róna a magyar emberekre
Csak olyan döntések születhetnek, amelyek nem akadályozzák a békefolyamatot.
