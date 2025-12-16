Kaja Kallas ismét hajmeresztő kijelentést tett

Kaja Kallas hozzátette, hogy Donbász elfoglalása nem Putyin végső célja. – Ha Ukrajna elesik, más régiók is veszélybe kerülnek. A történelmi tapasztalatokból tanulnunk kell, hogy ne kövessük el újra a múlt hibáit – figyelmeztetett a főképviselő.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (Fotó: AFP)