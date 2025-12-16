Deák Dániel: Ursula von der Leyenék újabb eszkalációra készülnek

Deák Dániel globális kockázatra figyelmeztet

Az elemző – aki maga is tagja lesz a Brüsszelbe utazó magyar delegációnak – úgy fogalmazott: az EU-csúcson várható viták középpontjában Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság azon terve áll, amely szerint az unióban befagyasztott orosz állami vagyonból finanszíroznák Ukrajna további támogatását.

Deák Dániel kifejtette:

a lépés messze túlmutat egy technikai pénzügyi kérdésen, és akár a béketörekvések teljes ellehetetlenítéséhez is vezethet.

Az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyon nagysága becslések szerint 210–250 milliárd euró között mozog. Ennek túlnyomó részét – mintegy 190–193 milliárd eurónyi állampapírt, kötvényt és egyéb pénzügyi eszközt – egy Belgiumban bejegyzett értékpapír-letéti intézmény kezeli. Az Európai Bizottság tervei szerint ezt a vagyont kölcsön formájában juttatnák Ukrajnának. A konstrukció lényege, hogy Kijevnek csak abban az esetben kellene törlesztenie, ha Oroszország a háború lezárását követően jóvátételt fizetne. Vagyis az unió lényegében megelőlegezné az orosz jóvátételt, mégpedig az orosz vagyon terhére. Az elkobzás beláthatatlan következményeiről egy korábbi cikkünkben esett szó.

Deák Dániel hangsúlyozta: ahhoz, hogy ez a terv megvalósulhasson, a befagyasztott vagyont részben vagy egészben el kellene kobozni Oroszországtól. Ez azonban súlyos nemzetközi jogi akadályokba ütközik, és komoly kockázatot jelent a globális pénzügyi rendszer stabilitására nézve is.

Nem véletlen, hogy még az Egyesült Államok is óvatosan viszonyul a javaslathoz. Moszkva már egyértelművé tette: minden lehetséges jogi és politikai eszközzel fellép az orosz vagyon elrablásában részt vevő országokkal szemben. Az Orosz Jegybank közölte, hogy az illetékes hatóságoknál minden fórumon jogorvoslatot kezdeményeznek. Emellett reális veszélyként merült fel, hogy Oroszország válaszlépésként elkobozhatja a területén lévő európai vagyont, sőt a folyamat akár Kínát is hasonló lépésekre ösztönözheti.

A tervet nemcsak Magyarország, hanem több tagállam is ellenzi.

Belgium különösen nehéz helyzetben van: Bart De Wever belga miniszterelnök attól tart, hogy az orosz perek és az esetleges elkobzás nyomán megrendülő befektetői bizalom csődbe sodorhatja az érintett pénzintézetet, ami beláthatatlan következményekkel járna a belga, sőt a globális gazdaságra nézve is. Deák Dániel szerint Ursula von der Leyen mindezek ellenére nyomást gyakorol Brüsszelből, és kilátásba helyezte, hogy a magyar gyakorlathoz hasonló eljárásokkal „fegyelmezik meg” Belgiumot, amennyiben tovább akadályozza a tervet. Németország ugyanakkor jelezte: akár ötvenmilliárd eurós garanciát is vállalna Belgium megnyugtatására.