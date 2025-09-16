Izrael támadást indított Gázában

Az izraeli hadsereg hétfő éjjel ismét hevesen bombázta Gáza városát, amelynek következtében számos lakóépület semmisült meg. A helyszínen tartózkodók beszámolói szerint több civil rekedt a törmelékek alatt. Az izraeli hadsereg fokozza Gáza város bombázását.
Van egy súlyos, könyörtelen bombázás Gáza városában, és a veszély folyamatosan növekszik – mondta Ahmed Ghazal, aki hozzátette: házak omlottak össze, a lakosok a romok között rekedtek.
„Halljuk a sikolyaikat” – tette hozzá a 25 éves gázai férfi.