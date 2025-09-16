Izrael támadást indított Gázában

Mahmud Bassal, a Gázát irányító palesztin polgári védelmi szervezet szóvivője szerint a bombázás továbbra is intenzíven zajlik Gáza városában, és a halottak és sérültek száma folyamatosan növekszik. A védelmi miniszter, Izrael Katz ezzel szemben úgy fogalmazott:

Gáza ég. A hadsereg vasököllel csap le a terror-infrastruktúrára.

Hangsúlyozta, hogy a hadművelet addig folytatódik, amíg a küldetés teljesen be nem fejeződik. A támadásokat megelőzően Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

A szomszédos Izraelben élők közül többen azt mondták, hallják a gázai robbanásokat.

A gázai lakosság eközben tömegesen menekül dél felé. Az ENSZ szerint az elmúlt napokban közel 70 ezer ember indult el Deir el-Balah és Hán Júnisz felé, az egyetlen elérhető, rendkívül zsúfolt Al Rashid úton. Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy a háború kezdete óta több mint 320 ezer ember hagyta el Gáza városát, köztük húszezren hétfő éjjel.