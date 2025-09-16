gázai övezetIzraelbombázás

Izrael támadást indított Gázában

Az éjszakai bombázások újabb pusztítást hoztak, eközben többen menekülnek dél felé az egyetlen nyitva álló útvonalon. Szemtanúk szerint Gázában az épületek romjai alól kétségbeesett kiáltások hallatszanak, miután több épület teljesen összedőlt. A hadsereg vasököllel csap le a terror-infrastruktúrára – nyilatkozta az izraeli védelmi miniszter.

Wiedermann Béla
2025. 09. 16. 7:19
Füst száll fel a gázai határnál az izraeli légicsapások idején. Forrás: AFP
Az izraeli hadsereg hétfő éjjel ismét hevesen bombázta Gáza városát, amelynek következtében számos lakóépület semmisült meg. A helyszínen tartózkodók beszámolói szerint több civil rekedt a törmelékek alatt. Az izraeli hadsereg fokozza Gáza város bombázását.

Gázai családok ezrei hagyják el otthonaikat a bombázások elől, az ENSZ szerint egyre többen menekülnek délre az egyetlen nyitott úton.
Gázai családok ezrei hagyják el otthonaikat a bombázások elől, az ENSZ szerint egyre többen menekülnek délre az egyetlen nyitott úton. Fotó: AFP

Van egy súlyos, könyörtelen bombázás Gáza városában, és a veszély folyamatosan növekszik – mondta Ahmed Ghazal, aki hozzátette: házak omlottak össze, a lakosok a romok között rekedtek.

„Halljuk a sikolyaikat” – tette hozzá a 25 éves gázai férfi.

Mahmud Bassal, a Gázát irányító palesztin polgári védelmi szervezet szóvivője szerint a bombázás továbbra is intenzíven zajlik Gáza városában, és a halottak és sérültek száma folyamatosan növekszik. A védelmi miniszter, Izrael Katz ezzel szemben úgy fogalmazott: 

Gáza ég. A hadsereg vasököllel csap le a terror-infrastruktúrára.

Hangsúlyozta, hogy a hadművelet addig folytatódik, amíg a küldetés teljesen be nem fejeződik. A támadásokat megelőzően Marco Rubio amerikai külügyminiszter találkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

A szomszédos Izraelben élők közül többen azt mondták, hallják a gázai robbanásokat.

A gázai lakosság eközben tömegesen menekül dél felé. Az ENSZ szerint az elmúlt napokban közel 70 ezer ember indult el Deir el-Balah és Hán Júnisz felé, az egyetlen elérhető, rendkívül zsúfolt Al Rashid úton. Az izraeli hadsereg azt állítja, hogy a háború kezdete óta több mint 320 ezer ember hagyta el Gáza városát, köztük húszezren hétfő éjjel.

Borítókép: Füst száll fel a gázai határnál az izraeli légicsapások idején (Fotó: AFP)

