Döbbenet: Putyin megduplázná Oroszország nukleáris kapacitását

Oroszország ambiciózus terveket szövöget nukleáris kapacitásának jelentős bővítésére. Eközben Németország határozottan kitart a megújuló energiaforrások mellett, végleg hátat fordítva az atomenergiának. Még a berlini gazdasági miniszter is elismeri, hogy milliárdokat pazaroltak el, és az áramárak rakétaszerű emelkedéséhez vezetett a zöldátállás. Putyin ezzel szemben az atomenergia részarányát a teljes villamosenergia-termelésben a jelenlegi 20 százalékról 25 százalékra emelné.

Kozma Zoltán
2025. 09. 17. 13:36
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Miközben Putyin jelentős nukleáris energiabővítést tervez, Németország továbbra is kitart a megújuló energiaforrások mellett. Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia vállalat, a Roszatom főigazgatója bejelentette, hogy Oroszország 38 új atomreaktort kíván építeni a következő években. 

Vlagyimir Putyin elnök azt követelte, hogy az ország növelje az atomenergia részarányát a teljes villamosenergia-termelésben a jelenlegi 20 százalékról 25 százalékra

 – nyilatkozta Lihacsov a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) bécsi konferenciáján. 

Ez a lépés közel megduplázná Oroszország jelenlegi nukleáris kapacitását.

Az orosz nukleáris ambíciók nem egyedülállóak. 

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is fokozza erőfeszítéseit ezen a téren. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter kijelentette: 

Az Egyesült Államok valódi nukleáris reneszánszot vezet be – kiaknázva a kereskedelmi atomenergia erejét a növekvő energiaigény kielégítésére.

Putyin dupláz, a németek lemondanak róla

Ezzel szemben Németország továbbra is ellenáll a nukleáris energiának. Katherina Reiche gazdasági miniszter nemrég ismertette az ország energiaátállási programjának helyzetét. Bár elismerte, hogy a program „milliárdokat pazarolt el és az áramárak rakétaszerű emelkedéséhez vezetett”, megerősítette, hogy a kormány kitart fő céljai mellett, beleértve a 2045-ös „nettó nulla” kibocsátást és a szél- és napenergia bővítését.

Németország 2023-ban leállította utolsó három működő atomerőművét, és azóta is folytatja a reaktorok lebontását. A bajorországi Gundremmingen erőmű hűtőtornyainak felrobbantását 2025. október 25-re tervezik, véglegesen lezárva egy korszakot az ország energiatörténetében.

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy Magyarország és Kína új nukleáris együttműködési megállapodást kötött Bécsben.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

