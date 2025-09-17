Döbbenet: Putyin megduplázná Oroszország nukleáris kapacitását

Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is fokozza erőfeszítéseit ezen a téren. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter kijelentette:

Az Egyesült Államok valódi nukleáris reneszánszot vezet be – kiaknázva a kereskedelmi atomenergia erejét a növekvő energiaigény kielégítésére.

Putyin dupláz, a németek lemondanak róla

Ezzel szemben Németország továbbra is ellenáll a nukleáris energiának. Katherina Reiche gazdasági miniszter nemrég ismertette az ország energiaátállási programjának helyzetét. Bár elismerte, hogy a program „milliárdokat pazarolt el és az áramárak rakétaszerű emelkedéséhez vezetett”, megerősítette, hogy a kormány kitart fő céljai mellett, beleértve a 2045-ös „nettó nulla” kibocsátást és a szél- és napenergia bővítését.