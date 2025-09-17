Döbbenet: Putyin megduplázná Oroszország nukleáris kapacitását

Miközben Putyin jelentős nukleáris energiabővítést tervez, Németország továbbra is kitart a megújuló energiaforrások mellett. Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergia vállalat, a Roszatom főigazgatója bejelentette, hogy Oroszország 38 új atomreaktort kíván építeni a következő években.
Vlagyimir Putyin elnök azt követelte, hogy az ország növelje az atomenergia részarányát a teljes villamosenergia-termelésben a jelenlegi 20 százalékról 25 százalékra
– nyilatkozta Lihacsov a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) bécsi konferenciáján.
Ez a lépés közel megduplázná Oroszország jelenlegi nukleáris kapacitását.
Az orosz nukleáris ambíciók nem egyedülállóak.