Ukrajna titkosszolgálata újra akcióba lendült?

Georgiában az október 4-i választások előtti hetekben fokozódik a politikai feszültség. Az ellenzék nagyszabású tüntetéseket tervez, miközben a grúz kormány több ellenzéki vezetőt letartóztatott és személycseréket hajtott végre az állambiztonsági szolgálat élén. Emellett a hatóságok szerint Ukrajna egy puccskísérlet lebonyolításában tervezett szerepet vállalni.

2025. 09. 17. 12:51
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, újabb titkos ukrán műveletet lepleztek le: Zelenszkijék a georgiai választásokba akartak beavatkozni. A georgiai állambiztonsági szolgálat (SSSG) arról számolt be, hogy szeptember 11-én két ukrán állampolgárt tartóztattak le robbanószer országba szállítása miatt. Az SSSG szerint az ukránok az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) utasításai szerint jártak el, Ukrajna célja pedig a georgiai választások befolyásolása volt.

Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök bejelentése szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) részt vehetett a Georgiában kitervelt destabilizációs akció előkészítésében. A kormányfő úgy fogalmazott: az országban tapasztalható belpolitikai feszültség, valamint az ellenzék meggyengülése miatt „bármilyen provokáció lehetséges”.

Választások jönnek Georgiában

Georgiában a politikai feszültség az október 4-i helyhatósági választások közeledtével fokozódik. Az ellenzék nagyszabású tüntetést tervez a fővárosban, miközben a kormány több ellenzéki vezetőt letartóztatott, és személycseréket hajtott végre az állambiztonsági szolgálat élén. Az elmúlt hetek eseményei azt mutatják, hogy a hatalmon lévő párt, a Georgiai Álom, korántsem érzi biztosnak a választási eredményeket. A választási rendszer a kormány teljes ellenőrzés alatt áll, ők irányítják a Központi Választási Bizottságot és elutasították a nemzetközi megfigyelők részvételét a közelgő választáson, ráadásul megemelték a parlamentbe jutási küszöböt is – írja az eurointegration.com.

Ukrajna tervez valamit?

A georgiai helyzetet tovább bonyolítja a Grúz Állambiztonsági Szolgálat nyomozása az Ukrajnából érkező robbanóanyag ügyében, amely során két ukrán állampolgárt tartóztattak le. 

A hatóságok szerint a robbanóanyaggal Ukrajna célja egy puccskísérlet előkészítése lehetett.

A letartóztatott gyanúsítottak azt állítják, hogy a robbanószerkezet végső célja Oroszország volt, de a grúz biztonsági ügynökség szerint a bizonyítékok arra utalnak, hogy a célpont Tbiliszi központjában lehetett, és lehetséges kapcsolatot emlegetnek az október 4-i helyi választásokkal – írja a civil.ge.

