grúzUkrajnaminiszterelnökpuccskísérlet

Ukrajna puccsot tervezhetett Georgiában

Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) zavargásokat próbált szítani Georgiában robbanóanyagok csempészésével.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 22:16
Irakli Kobakhidze Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) részt vehetett egy Georgiában kitervelt destabilizációs akció előkészítésében. A kormányfő az RBC-Ukraine beszámolója szerint úgy fogalmazott: az országban tapasztalható belpolitikai feszültségek, valamint az ellenzék meggyengülése miatt „bármilyen provokáció lehetséges”, írja az Origo.

Irakli Kobakhidze
Irakli Kobakhidze Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

Kobakhidze hangsúlyozta, hogy a gyanús ügyeket alaposan ki kell vizsgálni.  

Grúziának meg kell állapítania, ki akart nyugtalanságot szítani az országban

 – fogalmazott.

A grúz állambiztonsági szolgálat szeptember 11-én közölte, hogy őrizetbe vettek két ukrán állampolgárt, akik a gyanú szerint 2,4 kilogramm hexogént akartak becsempészni az országba. A robbanóanyagot a hatóságok egy ukrán rendszámú Mercedes-Benz teherautó gondosan elrejtett rekeszeiben találták, amely Törökországból érkezett, Ukrajnából Románián és Bulgárián át.

Később azt is közölte a szolgálat, hogy a robbanóanyagokat állítólag az SZBU bocsátotta az ukránok rendelkezésére.

Borítókép: Irakli Kobakhidze  (Fotó: Csudai Sándor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu