Ukrajna puccsot tervezhetett Georgiában

Irakli Kobakhidze grúz miniszterelnök szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) részt vehetett egy Georgiában kitervelt destabilizációs akció előkészítésében. A kormányfő az RBC-Ukraine beszámolója szerint úgy fogalmazott: az országban tapasztalható belpolitikai feszültségek, valamint az ellenzék meggyengülése miatt „bármilyen provokáció lehetséges”, írja az Origo.

Irakli Kobakhidze Fotó: HARUN OZALP / ANADOLU

Kobakhidze hangsúlyozta, hogy a gyanús ügyeket alaposan ki kell vizsgálni.

Grúziának meg kell állapítania, ki akart nyugtalanságot szítani az országban

– fogalmazott.