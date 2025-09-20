Az orosz Tu–95MS stratégiai bombázókról indított cirkálórakéták több hullámban hatoltak be Ukrajna légterébe. Hajnalban Szumi, Csernyihiv és Harkiv megyékben szólaltak meg a szirénák – írja az Origo. A BBC Ukraine jelentése szerint a helyi hatóságok robbanásokról számoltak be Dnyipróban és Zaporizzsjában, később pedig Vinnyica és Kirovohrad megyékben is észleltek rakétákat. Reggel fél hét körül újabb hullám érte el Ternopilt, ahonnan a lövedékek Lviv irányába tartottak.
Újabb orosz légicsapás: rakéták és drónok egész Ukrajnát támadták
Oroszország szeptember 20-án éjjel és a kora reggeli órákban ismét nagyszabású, összehangolt támadást hajtott végre Ukrajna ellen. Az orosz kombinált hadműveletben először drónok, majd több irányból indított rakéták csaptak le az ország számos régiójára.
Közben iráni gyártmányú Shahed drónok támadták Kijevet és környékét. Az ukrán fővárosban egész éjjel működött a légvédelem, több kerületből robbanásokról érkeztek jelentések.
A légierő közlése szerint ballisztikus rakétákat is indítottak a Krímből, amelyek Pavlohradot és Mikolajivot vették célba. A támadás miatt veszélybe került több más város – köztük Kremencsuk, Uman, Poltava és Lubny – lakossága is.
Az orosz támadások folytatódnak
Az elmúlt hetekben Moszkva különösen az infrastruktúra megbénítására törekedett. Szeptember 17-én dróntámadásokkal sikerült ideiglenesen leállítani a közlekedést Cserkaszi és Kirovohrad megyékben, ahol több alállomás is leégett.
A szeptember 20-i akció már a harmadik nagyobb légitámadás ebben a hónapban: szeptember 7-én Kijevben civilek haltak meg, a kormányzati negyedben is tűz ütött ki, szeptember 9-én Donbaszban egy nyugdíjosztó központot ért találat, ahol 25 ember vesztette életét, szeptember 10-én pedig több tucat rakéta csapódott be, egyes lövedékek Lengyelország területére is átrepültek.
A mostani támadás célpontjai ismét kiterjedtek: Ukrajna szinte minden régiójában riadót rendeltek el, és a hatóságok szerint az orosz rakéták főként a közlekedési és energetikai infrastruktúrát fenyegették.
Borítókép: Illusztráció. Orosz rakétatámadás után az utcára menekülő kijevi lakosok (Fotó: NurPhoto/AFP/Danylo Antoniuk)
