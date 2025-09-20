Újabb orosz légicsapás: rakéták és drónok egész Ukrajnát támadták

Az orosz támadások folytatódnak

Az elmúlt hetekben Moszkva különösen az infrastruktúra megbénítására törekedett. Szeptember 17-én dróntámadásokkal sikerült ideiglenesen leállítani a közlekedést Cserkaszi és Kirovohrad megyékben, ahol több alállomás is leégett.

Other overnight destruction came in three other regions, in addition to what we've already seen in Zaporizhzhia.



These photos are from Nizhyn, in Chernihiv, where the air alert lasted almost all day.

Five were injured (4 firefighters) during attacks on business premises. pic.twitter.com/llvVfXCn02 — Tim White (@TWMCLtd) September 15, 2025

A szeptember 20-i akció már a harmadik nagyobb légitámadás ebben a hónapban: szeptember 7-én Kijevben civilek haltak meg, a kormányzati negyedben is tűz ütött ki, szeptember 9-én Donbaszban egy nyugdíjosztó központot ért találat, ahol 25 ember vesztette életét, szeptember 10-én pedig több tucat rakéta csapódott be, egyes lövedékek Lengyelország területére is átrepültek.

A mostani támadás célpontjai ismét kiterjedtek: Ukrajna szinte minden régiójában riadót rendeltek el, és a hatóságok szerint az orosz rakéták főként a közlekedési és energetikai infrastruktúrát fenyegették.