Az orosz hadsereg 3 rakétával és 84 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, sokan megsebesültek és több régióban károk keletkeztek – jelentették katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

2025. 09. 15. 11:14
Brutális éjszakai offenzívát hajtott végre az orosz hadsereg Ukrajnában Fotó: GENYA SAVILOV Forrás: AFP
A légierő parancsnokságának hétfő reggeli Telegram-jelentése szerint a légvédelem 59 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájukról. A közlemény szerint 13 helyszínen mindhárom Sz-300-as típusú irányított légvédelmi rakéta és 25 drón célba talált. Az orosz hadsereg 3 rakétával és 84 csapásmérő és álcadrónnal támadott.

Az orosz hadsereg 3 rakétával és 84 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra (Fotó: GENYA SAVILOV / AFP)

Éjszaka az előzetes adatok szerint két rakéta csapódott be az északkelet-ukrajnai Szumi megyében található egyik mezőgazdasági vállalkozás területén, a támadás következtében 12, a betakarításban részt vevő ember megsebesült – jelentette az Ukrajinszka pravda hírportál a Szumi megyei ügyészség és Oleh Hrihorov katonai kormányzó hivatalos közleménye nyomán. Emellett körülbelül 30 mezőgazdasági gép is megrongálódott. 

A sebesültek közül 11-en kórházi kezelésre szorulnak, egyikük állapota súlyos.

A Dnyipropetrovszk megyét ért orosz támadások következtében egy ember megsebesült, tűz ütött ki egy közlekedési vállalat telephelyén, egy kórházban és a közeli erdőben – tette közzé Szerhij Liszak katonai kormányzó hivatalos Telegram-csatornáján. 

Az orosz hadsereg tüzérséggel lőtte és drónokkal támadta a Nyikopoli járást, ahol négy családi házban károk keletkeztek, egy pedig megsemmisült, egy gázvezeték is megrongálódott

– jegyezte meg Liszak.

A település központját ért találatok következtében 9 ember megsebesült, és komoly károk keletkeztek az infrastrukturális létesítményekben és a lakóházakban – közölte a városi tanács Facebook-bejegyzése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Ma arról is beszámoltunk, hogy miközben a nyugati vezetők halogatják a kemény fellépést, a Kreml emelheti a tétet. Az ukrán sajtó szerint Putyin célja nem más, mint a NATO egységének aláásása, különösen az 5. cikkely hitelességének megkérdőjelezése, amely kimondja: egy szövetséges elleni támadás minden tag elleni támadásnak számít.

Borítókép: Brutális éjszakai offenzívát hajtott végre az orosz hadsereg Ukrajnában (Fotó: AFP)

