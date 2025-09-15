A Dnyipropetrovszk megyét ért orosz támadások következtében egy ember megsebesült, tűz ütött ki egy közlekedési vállalat telephelyén, egy kórházban és a közeli erdőben – tette közzé Szerhij Liszak katonai kormányzó hivatalos Telegram-csatornáján.

Az orosz hadsereg tüzérséggel lőtte és drónokkal támadta a Nyikopoli járást, ahol négy családi házban károk keletkeztek, egy pedig megsemmisült, egy gázvezeték is megrongálódott

– jegyezte meg Liszak.

Az orosz hadsereg irányított légibombákkal támadta Kramatorszk városát

A település központját ért találatok következtében 9 ember megsebesült, és komoly károk keletkeztek az infrastrukturális létesítményekben és a lakóházakban – közölte a városi tanács Facebook-bejegyzése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Putyin teszteli a Nyugatot?

Ma arról is beszámoltunk, hogy miközben a nyugati vezetők halogatják a kemény fellépést, a Kreml emelheti a tétet. Az ukrán sajtó szerint Putyin célja nem más, mint a NATO egységének aláásása, különösen az 5. cikkely hitelességének megkérdőjelezése, amely kimondja: egy szövetséges elleni támadás minden tag elleni támadásnak számít.

Borítókép: Brutális éjszakai offenzívát hajtott végre az orosz hadsereg Ukrajnában (Fotó: AFP)