orosz-ukrán háborúorosz támadásUkrajna

Drónközpontokat ért orosz csapás Ukrajnában

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint a hadsereg több frontszakaszon is előrenyomult, és jelentős veszteségeket okozott az ukrán csapatoknak. A tájékoztatásban kiemelték, hogy a támadások célpontjai között drónkezelők kiképzőközpontjai, fegyveres alakulatok állomáshelyei és katonai technikai eszközök is voltak.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 09. 14. 18:24
Lángoló ipari létesítményt oltanak tűzoltók Kijev környékén
Forrás: AFP
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az elmúlt nap folyamán 142 helyszínen hajtott végre támadást az orosz hadsereg. A hadijelentés szerint drónkezelők kiképzőközpontjai mellett az ukrán fegyveres erők és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyei is célponttá váltak.

Az orosz hadsereg 142 ukrajnai helyszínt támadott, köztük drónkezelők kiképzőközpontjait és katonai bázisokat, több száz eszközt megsemmisítve.
Fotó: AFP

A minisztérium beszámolója alapján a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen tudtak előre nyomulni az orosz erők. A „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1330 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A megsemmisített haditechnikai eszközök és katonai célpontok között két harckocsit, 15 páncélozott járművet, négy irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, valamint 361 repülőgép típusú drónt soroltak fel.

Drónok és fronthelyzet

Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője a Rosszija 1 televíziónak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy az orosz hadsereg a Dnyipropetrovszk megyében és Liman térségében történt előrenyomulással átkaroló hadműveletet hajt végre az ukrán  pokrovszki-mirnohradi agglomerációban.

Eközben a helyi hatóságok arról számoltak be, hogy az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területekről és orosz régiókból is jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadásokat.

Borítókép: Lángoló ipari létesítményt oltanak tűzoltók Kijev környékén (Fotó: AFP)

