Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az elmúlt nap folyamán 142 helyszínen hajtott végre támadást az orosz hadsereg. A hadijelentés szerint drónkezelők kiképzőközpontjai mellett az ukrán fegyveres erők és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyei is célponttá váltak.
A minisztérium beszámolója alapján a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen tudtak előre nyomulni az orosz erők. A „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1330 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. A megsemmisített haditechnikai eszközök és katonai célpontok között két harckocsit, 15 páncélozott járművet, négy irányított légibombát, egy HIMARS-rakétát, valamint 361 repülőgép típusú drónt soroltak fel.
Drónok és fronthelyzet
Gyenyisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság vezetője a Rosszija 1 televíziónak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy az orosz hadsereg a Dnyipropetrovszk megyében és Liman térségében történt előrenyomulással átkaroló hadműveletet hajt végre az ukrán pokrovszki-mirnohradi agglomerációban.
Eközben a helyi hatóságok arról számoltak be, hogy az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területekről és orosz régiókból is jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadásokat.
Borítókép: Lángoló ipari létesítményt oltanak tűzoltók Kijev környékén (Fotó: AFP)