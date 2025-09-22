Bóka JánosEurópai UnióBizottságháborúUrsula von der Leyen

Bóka János: Az európai emberek politikai bizalma nélkül nem lehet az Európai Uniót vezetni + videó

Az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítvány határozott üzenet, hogy az európai emberek politikai bizalma nélkül nem lehet az Európai Uniót vezetni – írta közösségi oldalán hétfőn Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 10:19
Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
Bóka János így kezdte videóját:

A matematika azt mutatja, hogy a bizottság elnökének a politikai bázisa az Európai Parlamentben egyre szűkebb, és ezt a bázist is számos olyan törésvonal szabdalja, ami vagy eddig nem volt, vagy sokkal felszínesebb volt, most már ezek mélyre hatnak

 – mondta. 

Bóka János
Én azt gondolom, hogy a bizalmatlansági indítványnak most reális esélye van arra, hogy egy nagyon határozott politikai üzenetet küldjön a bizottság elnökének és magának a bizottságnak is, hogy politikai támogatottság, az európai emberek politikai bizalma nélkül nem lehet az Európai Uniót vezetni

– tette hozzá.

Nemrég arról írtunk, hogy az Európai Bizottság újabb szankciócsomagot terjesztett elő Oroszország ellen, amelynek egyik fő eleme a cseppfolyósított orosz földgáz (LNG) behozatala megtiltásának felgyorsítása. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint Moszkva a fosszilis energiahordozók eladásából származó bevételekkel finanszírozza háborúját, ezért „itt az ideje elzárni a csapokat”.

A tervek szerint a teljes tilalom 2027 elején lépne életbe, vagyis egy évvel korábban, mint azt korábban elhatározták, írta a Tagesschau.

Az Európai Unió az orosz–ukrán háború kirobbanása után már bevezette a szén- és olajimport tilalmát, az orosz gáz részesedése azonban még 2024-ben is 19 százalék volt az európai behozatalban. 

Ennek oka, hogy a tengeren szállított LNG mennyisége érdemben nőtt, részben pótolva a csökkenő vezetékes szállításokat.

Donald Trump amerikai elnök ismételten felszólította az európai országokat, hogy ne vásároljanak orosz energiát, és világossá tette: az Egyesült Államok újabb szankcióit is ehhez a feltételhez köti.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

