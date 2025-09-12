Von der LeyenNémetországEurópai BizottságFriedrich Merz

Von der Leyen újabb kudarca, nem várt helyről kapott pofont a brüsszeli vezető

Az Európai Bizottság elnökének beszéde jelentős felháborodást váltott ki Európa-szerte. A német konzervatívok a bizottsági elnök Izraellel kapcsolatos álláspontját és a szankciós javaslatait bírálták, miközben Von der Leyen javaslatainak elfogadása a német támogatáson múlik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 7:49
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Friedrich Merz német kancellár konzervatív partnerei Bajorországban elutasítják Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének Izraelhez való szigorúbb hozzáállásra vonatkozó javaslatait.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Von der Leyen kemény kritikát kapott

Németország számára nem lehet opció, hogy hátat fordítson Izraelnek

– nyilatkozta Alexander Hoffmann, a konzervatív Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője a Bundestagban a Politco Berlin Playbook című kiadványának. 

Remélem, hogy az Európai Bizottság elnöke átgondolja álláspontját és visszavonja kijelentéseit.

Hoffmann azután beszélt erről, hogy Von der Leyen szerdán az Unió helyzetéről szóló beszédében bejelentette: az Európai Bizottság javaslatokat fog kidolgozni Izrael „szélsőséges minisztereinek” szankcionálására, és az EU–Izrael társulási megállapodás kereskedelmi elemeinek részleges felfüggesztésére, amely egy széles körű, a gazdasági együttműködést lefedő paktum.

A bajor konzervatívok, akik Von der Leyen konzervatív Európai Néppártjának (EPP) tagjai és Merz Kereszténydemokrata Uniójával (CDU) szövetségben kormányoznak, kijelentették, hogy ellenezni fogják a javaslatokat.

Az Izraelre gyakorolt egyoldalú nyomás nem hozza közelebb a békét. Éppen ellenkezőleg, ez pontosan az, amit a Hamász el akar érni. A barátokat kritizálni lehet – sőt, azt kell is –, de szankcionálni nem lehet őket

– mondta Hoffmann. 

Von der Leyenre egyre nagyobb nyomás nehezedik a bizottságon belül is, hogy keményebb álláspontot képviseljen Izrael ügyében, azonban az izraeli javaslataira adott reakciók jól illusztrálták a továbbra is fennálló politikai megosztottságot: a hallgatóságban ülő európai parlamenti képviselők egy része tapsolt, míg mások kifütyülték. A javaslataira érkező legkeményebb kritikák részben a saját frakciójából, az Európai Néppártból érkeztek.

Ami Gázában zajlik, megrázta a világ lelkiismeretét. Azt látjuk, hogy  élelemért könyörgő embereket ölnek meg. Anyákat látunk, akik élettelen csecsemőjüket tartják a karjukban. Ezek a képek egyszerűen katasztrofálisak. És ezért nagyon egyértelmű üzenettel akarok kezdeni

– fogalmazott beszédében a bizottsági elnök, hozzátéve:

Az izraeli kormány legszélsőségesebb minisztereinek erőszakra uszító intézkedéseit és nyilatkozatait is láttuk. És mindez azt jelzi, hogy egyértelműen a kétállami megoldás aláásására törekednek, arra, hogy meghiúsítsák azt, hogy a jövőben létrejöjjön egy életképes palesztin állam, és ezt nem hagyhatjuk

– üzente Von der Leyen. Szavai éles kritikát váltottak ki. 

Merz kétkulacsos politikája

Németország hagyományosan Izrael egyik legközelebbi szövetségese, de Merz szokatlanul éles hangnemben bírálta az izraeli kormányt. A múlt hónapban azonban Merz bejelentette, hogy Németország részben felfüggeszti a fegyverszállításokat Izraelnek, miután az izraeli kormány kiterjesztette katonai műveleteit Gázában. A kancellár ezután saját konzervatív szövetségén belül heves reakciókkal szembesült, koalíciója nem támogatta az EU-szintű szankciókat. Merz ezért óvatosan reagált Von der Leyen legújabb javaslataira.

Németország Izraelhez fűződő politikájában nem történt alapvető változás

– mondta Merz, hozzátéve: 

Németország a jövőben is kiáll Izrael mellett. Ez történelmi kötelességünk is.

Ugyanakkor a német kancellár nem zárta ki, hogy támogatni fogja Von der Leyen szankcióra vonatkozó javaslatát.

A szankciókat illetően először szeretném megvárni az Európai Tanács belső vitáját, valamint a koalíción belüli megbeszélést

– mondta. Ha a koalíción belül nem születik megállapodás, automatikusan tartózkodni fognak a szavazás során – mondta egy német kormánytisztviselő Von der Leyen javaslatáról, amely szerint szankciókat kellene bevezetni az izraeli miniszterekkel szemben, és részben felfüggeszteni a társulási megállapodást.

Von der Leyen javaslatainak elfogadása a német támogatáson múlik. Az EU–Izrael társulási megállapodás kereskedelmi elemeinek részleges felfüggesztéséhez az EU-tagállamok kormányainak minősített többsége szükséges. Az izraeli miniszterek szankcionálásához egyhangú szavazás szükséges. Mindkét téma várhatóan az Európai Tanács októberben tartandó üléseinek napirendjén fog szerepelni.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

 

