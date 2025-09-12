Von der Leyen újabb kudarca, nem várt helyről kapott pofont a brüsszeli vezető

Friedrich Merz német kancellár konzervatív partnerei Bajorországban elutasítják Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének Izraelhez való szigorúbb hozzáállásra vonatkozó javaslatait.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Von der Leyen kemény kritikát kapott

Németország számára nem lehet opció, hogy hátat fordítson Izraelnek

– nyilatkozta Alexander Hoffmann, a konzervatív Keresztényszociális Unió (CSU) vezetője a Bundestagban a Politco Berlin Playbook című kiadványának.

Remélem, hogy az Európai Bizottság elnöke átgondolja álláspontját és visszavonja kijelentéseit.

Hoffmann azután beszélt erről, hogy Von der Leyen szerdán az Unió helyzetéről szóló beszédében bejelentette: az Európai Bizottság javaslatokat fog kidolgozni Izrael „szélsőséges minisztereinek” szankcionálására, és az EU–Izrael társulási megállapodás kereskedelmi elemeinek részleges felfüggesztésére, amely egy széles körű, a gazdasági együttműködést lefedő paktum.

A bajor konzervatívok, akik Von der Leyen konzervatív Európai Néppártjának (EPP) tagjai és Merz Kereszténydemokrata Uniójával (CDU) szövetségben kormányoznak, kijelentették, hogy ellenezni fogják a javaslatokat.

Az Izraelre gyakorolt egyoldalú nyomás nem hozza közelebb a békét. Éppen ellenkezőleg, ez pontosan az, amit a Hamász el akar érni. A barátokat kritizálni lehet – sőt, azt kell is –, de szankcionálni nem lehet őket

– mondta Hoffmann.

Von der Leyenre egyre nagyobb nyomás nehezedik a bizottságon belül is, hogy keményebb álláspontot képviseljen Izrael ügyében, azonban az izraeli javaslataira adott reakciók jól illusztrálták a továbbra is fennálló politikai megosztottságot: a hallgatóságban ülő európai parlamenti képviselők egy része tapsolt, míg mások kifütyülték. A javaslataira érkező legkeményebb kritikák részben a saját frakciójából, az Európai Néppártból érkeztek.