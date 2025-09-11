Bóka JánosBrüsszelGál KingaStrasbourg

Gál Kinga: Brüsszelben el akarják törölni az egyhangúságot, ez önmagában lemondásra adna okot

A Nemzetek Európája Digitális Polgári Körben Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter beszélgetett Gál Kinga fideszes EP-képviselővel, aki szerint Ursula von der Leyen beszéde tele volt „bújtatott aknákkal“, amelyek veszélyeztetik a tagállamok szuverenitását és a szólásszabadságot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 22:55
Gál Kinga Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN Forrás: AFP
Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter kiemelte: a cél, hogy minden strasbourgi plenáris ülés után beszélgetésben értékeljék, mi történt az Európai Parlamentben.

Gál Kinga
Olyan dolgok hangzottak el a bizottság elnökének szájából, amelyek kifejezetten szembemennek az alapszerződésekkel – mondta Gál Kinga Bóka Jánosnak Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Gál Kinga szerint az őszi politikai szezon első plenáris ülése feszült, politizált hangulatban zajlott. A képviselő asszony Ursula von der Leyen évértékelő beszédét személyesen hallgatta végig, és úgy fogalmazott: „tele volt bújtatott aknákkal”, amelyek szerinte azt jelzik, hogy „nagy bajban van az Európai Unió”.

Olyan dolgok hangzottak el a bizottság elnökének szájából, amelyek kifejezetten szembemennek az alapszerződésekkel. Ki akarja iktatni az egyhangúságot, és azt mondani, hogy ez a jövő útja – ez akkora hiba, hogy önmagában megérdemelné a lemondást

 – mondta Gál Kinga, aki szerint különösen aggasztóak azok a javaslatok, amelyek az online platformok és a magántulajdonú média működésébe engednének beleszólást az EU-nak. „Gyakorlatilag a szólásszabadságot veszélyeztető konkrét javaslatokat hallottunk.”

A politikus szerint a beszéd geopolitikai üzenete a baloldalt és a néppártot erősítette, és tovább mélyítette a hibás következtetéseket, miszerint „még több fegyvert kell adnunk Ukrajnának és még inkább sodródnunk kell a háború felé”. Hozzátette: semmi olyat nem hallott, ami az európai versenyképesség erősítését vagy a jóléti állam megőrzését szolgálná.

Ez egy színházi előadás volt: pontosan megkomponálva, hogy mikor kell felállni és tapsolni – csak éppen a lényegről nem kellett beszélni. Nagy szavak, szép mondatok, de konkrétumok nélkül

 – magyarázta a politikus. A teljes beszélgetést itt tudja megnézni, meghallgatni.

Borítókép: Gál Kinga (Fotó: AFP)

