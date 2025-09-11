Újabb egymilliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság

Ez már a nyolcadik részlet az EU 18,1 milliárd eurós hitelcsomagjából, amely a G7-országok által indított, mintegy 45 milliárd eurós kölcsönkezdeményezéshez kapcsolódik, amelynek célja, hogy kölcsönökkel gyorsított ütemben biztosítson pénzügyi forrásokat Ukrajna számára, írta az MTI.

Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével Brüsszelben (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)