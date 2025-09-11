Ez már a nyolcadik részlet az EU 18,1 milliárd eurós hitelcsomagjából, amely a G7-országok által indított, mintegy 45 milliárd eurós kölcsönkezdeményezéshez kapcsolódik, amelynek célja, hogy kölcsönökkel gyorsított ütemben biztosítson pénzügyi forrásokat Ukrajna számára, írta az MTI.
Újabb egymilliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság
Az Európai Bizottság újabb egymilliárd eurót bocsátott Ukrajna rendelkezésére makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) keretében – közölte szerdán a brüsszeli testület.
Ukrajna támogatása az első
Az idei évben így az uniós hozzájárulás elérte a 10 milliárd eurót.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke keddi évértékelő beszédében bejelentette: az EU 6 milliárd eurót előre ütemezve folyósít, hogy ősszel fedezni tudja Ukrajna megnövekedett katonai kiadásait.
A kölcsönök és az uniós MFA-támogatás visszafizetése az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon kamataiból történik. Augusztus 25-én a koordinációs mechanizmus már 1,5 milliárd eurót folyósított e bevételekből Ukrajna számára.
A bizottság sajtóközleménye szerint összességében az uniós támogatások és kötelezettségvállalások mértéke meghaladja a 170 milliárd eurót, amivel az EU továbbra is Ukrajna legnagyobb nemzetközi támogatója.
Borítókép: Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üdvözli Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt (Fotó: AFP / Nicolas Tucat)
