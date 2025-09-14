Putyin bekeményít: hiperszónikus rakétát lőttek ki

Pénteken kezdődött meg Oroszország és Belarusszia közös stratégiai hadgyakorlata, a „Nyugat–2025”. A műveletek a két ország gyakorlóterein, valamint a Balti- és a Barents-tenger térségében zajlanak.

A gyakorlat célja, hogy fejlesszék a parancsnoki állomány és a vezérkarok irányítási képességeit, valamint javítsák a regionális és közös erők együttműködését és harci felkészültségét biztonságuk megerősítése érdekében.

Viktor Hrenin belarusz védelmi miniszter közölte:

a feszültség csökkentése érdekében úgy döntöttek, mérséklik a hadgyakorlatok méretét, és a főbb manővereket a nyugati határtól távolabb, a köztársaság belső területeire helyezik át.

Az orosz ejtőernyősök a „Nyugat–2025” hadgyakorlaton azt gyakorolják, miként kell az ellenséges terület mélyére behatolva végrehajtani egy bevetést – közölte a védelmi minisztérium – számolt be a Ria Novosztyi.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)