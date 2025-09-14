Putyin bekeményít: hiperszónikus rakétát lőttek ki

Rendkívüli

Oroszország a „Nyugat–2025” hadgyakorlaton Cirkon típusú hiperszonikus rakétát lőtt ki. A pénteken kezdődött, Belarussziával közösen tartott hadműveletek a Balti- és a Barents-tenger térségében zajlanak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 10:49
Vlagyimir Putyin Fotó: VLADIMIR SMIRNOV Forrás: POOL
Oroszország a „Nyugat–2025” hadgyakorlat során Cirkon típusú hiperszonikus rakétát indított egy Barents-tengeri célpont ellen – közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

Hiperszonikus rakétát lőttek ki (Fotó: XU BINGJIE / XINHUA)
Hiperszonikus rakétát lőttek ki (Fotó: XU BINGJIE / XINHUA)

A tárca szerint a valós idejű megfigyelési adatok igazolták, hogy a rakéta közvetlen találattal semmisítette meg a kijelölt célt

– írja a Reuters.

Pénteken kezdődött meg Oroszország és Belarusszia közös stratégiai hadgyakorlata, a „Nyugat–2025”. A műveletek a két ország gyakorlóterein, valamint a Balti- és a Barents-tenger térségében zajlanak. 

A gyakorlat célja, hogy fejlesszék a parancsnoki állomány és a vezérkarok irányítási képességeit, valamint javítsák a regionális és közös erők együttműködését és harci felkészültségét biztonságuk megerősítése érdekében.

Viktor Hrenin belarusz védelmi miniszter közölte: 

a feszültség csökkentése érdekében úgy döntöttek, mérséklik a hadgyakorlatok méretét, és a főbb manővereket a nyugati határtól távolabb, a köztársaság belső területeire helyezik át.

Az orosz ejtőernyősök a „Nyugat–2025” hadgyakorlaton azt gyakorolják, miként kell az ellenséges terület mélyére behatolva végrehajtani egy bevetést – közölte a védelmi minisztérium – számolt be a Ria Novosztyi.

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
