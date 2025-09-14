Oroszország a „Nyugat–2025” hadgyakorlat során Cirkon típusú hiperszonikus rakétát indított egy Barents-tengeri célpont ellen – közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.
Putyin bekeményít: hiperszónikus rakétát lőttek ki
Oroszország a „Nyugat–2025” hadgyakorlaton Cirkon típusú hiperszonikus rakétát lőtt ki. A pénteken kezdődött, Belarussziával közösen tartott hadműveletek a Balti- és a Barents-tenger térségében zajlanak.
A tárca szerint a valós idejű megfigyelési adatok igazolták, hogy a rakéta közvetlen találattal semmisítette meg a kijelölt célt
– írja a Reuters.
Pénteken kezdődött meg Oroszország és Belarusszia közös stratégiai hadgyakorlata, a „Nyugat–2025”. A műveletek a két ország gyakorlóterein, valamint a Balti- és a Barents-tenger térségében zajlanak.
A gyakorlat célja, hogy fejlesszék a parancsnoki állomány és a vezérkarok irányítási képességeit, valamint javítsák a regionális és közös erők együttműködését és harci felkészültségét biztonságuk megerősítése érdekében.
Viktor Hrenin belarusz védelmi miniszter közölte:
a feszültség csökkentése érdekében úgy döntöttek, mérséklik a hadgyakorlatok méretét, és a főbb manővereket a nyugati határtól távolabb, a köztársaság belső területeire helyezik át.
Az orosz ejtőernyősök a „Nyugat–2025” hadgyakorlaton azt gyakorolják, miként kell az ellenséges terület mélyére behatolva végrehajtani egy bevetést – közölte a védelmi minisztérium – számolt be a Ria Novosztyi.
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
