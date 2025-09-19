Németország elszámolta magát, most pedig fizethet

A német gazdasági helyzete kapcsán már többen is megkongatták a vészharangot. Több helyen már azt lehet olvasni, hogy akár a nyugdíjak kifizetése is veszélybe kerülhet Németországban. A kép azonban ennél egy fokkal árnyaltabb. Lapunk ennek kapcsán megkereste Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját. Arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan is jutott Németország ebbe a helyzetbe és milyen tényezők alakítják a gazdasági folyamatokat jelenleg.

Németország gazdasága több tényező miatt került a padlóra, ebből az egyik az energia

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

Kiszelly Zoltán szerint habár a nyugdíjak kifizetése nem került veszélybe, de a német közgazdászok szerint tíz évre vannak a francia helyzettől. A német helyzet megértéséhez azonban a szakértő szerint szét kell választanunk a gazdasági és a politikai okokat. A gazdaság pedig jelen állás szerint Nyugat-Európában megroppant.

Ennek több oka van, de röviden összefoglalva Németország és a nyugati országok már nem termelnek annyit. A német GDP papíron jól néz ki, azonban ez már nem a termelésből, hanem a pénzügyi közvetítő szektorból származik. Ebből azonban már nem tudnak mindent finanszírozni

– emelte ki Kiszelly.

A szakértő egyúttal rámutatott: a németeknél ez még működik, jelenleg 64 százalék körül mozog az államadósság, szemben mondjuk a francia 120 százalékkal. A német kamatok így alacsonyabbak, részben ennek is köszönhetően, de egyelőre még nincs államcsőd. Azonban a mostani helyzet kapcsán nem lehet eléggé hangsúlyozni Kiszelly szerint Angela Merkel volt német kancellár szerepét.