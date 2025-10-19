Békemenet, békecsúcs: sűrű hét jön a Harcosok órájában

A békemenetre hangolódnak jövő héten a Harcosok órájában, Németh Balázs a Fidesz vezető politikusaival, valamint a békemenet főszervezőivel fog beszélgetni nemzeti ünnepről, békemenetről, valamint a közeledő budapesti békecsúcsról.

A békemenet és a budapesti békecsúcs a középpontban a Harcosok órája jövő heti adásaiban (Forrás: Facebook)

Hétfőn

Deutsch Tamással, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével

és Bencsik Andrással, a Demokrata főszerkesztőjével indul a hét.

Kedden ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a békemenetet szervező Civil Összefogás Fórum tagja és Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője érkezik.

Szerdán Rákay Philip médiaszemélyiség, csütörtökön pedig Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája és Fritz Tamás politológus lesz a Harcosok órája vendége.