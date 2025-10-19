Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

A Limp Bizkit Instagram-oldalán tudatta, hogy elhunyt Sam Rivers, a zenekar basszusgitárosa. A zenész mindössze 48 éves volt, halálának okát egyelőre nem közölték.

Limp Bizkit koncert (Fotó: AFP/Ettore Chiereguini)

A zenekar a közösségi oldalán Riversről azt írta, hogy nem csak a basszusgitárosuk volt, hanem „a hangzás lelke” – írja a BBC.

Az első közös hangunktól kezdve Sam olyan fényt és ritmust hozott, amit senki sem tud pótolni. Tehetsége természetes volt, jelenléte felejthetetlen, a szíve pedig hatalmas

– fogalmaztak a zenésztársak.

„Sokkoltak a történtek” – írta DJ Lethal, a banda egyik tagja az Instagramon közzétett bejelentés alatt.

Rivers 1994-ben alapította a legendás nu metal-bandát Fred Durst énekessel és John Otto dobossal együtt. Szinte a kezdetektől a Limp Bizkit meghatározó tagja volt, csak a 2006 és 2009 közötti szünet, illetve a 2015 és 2018 közötti időszak alatt hiányzott a koncertekről.

Utóbbi távollétének hátterében eleinte gerincsérülést emlegettek, később azonban kiderült, hogy májátültetésen esett át súlyos alkoholproblémái miatt.

A zenekar épp ezen a héten ünnepelte ikonikus albumuk, a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water megjelenésének 25. évfordulóját. Novemberben dél-amerikai turnéra készültek – egyelőre nem tudni, megtartják-e a koncerteket, és ha igen, ki lép majd Rivers helyére.

Borítókép: Fred Durst és Sam Rivers (Fotó: AFP/Juan Pablo Pino)