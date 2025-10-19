Rendkívüli

Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

Sam RiversLimp Bizkithalál

Meghalt a Limp Bizkit basszusgitárosa, Sam Rivers

Negyvennyolc éves korában elhunyt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa és egyik alapító tagja. A zenész halálhírét a zenekar jelentette be, a tragédia okát egyelőre homály fedi.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 7:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Limp Bizkit Instagram-oldalán tudatta, hogy elhunyt Sam Rivers, a zenekar basszusgitárosa. A zenész mindössze 48 éves volt, halálának okát egyelőre nem közölték.

SP - SAO PAULO - 03/23/2024 - SAO PAULO, LOLLAPALOOZA BRAZIL 2024 - The North American band Limp Bizkit during their performance on the Samsung Galaxy stage, at the Lollapalooza Brasil 2024 Festival, held at the Autodromo de Interlagos, south of the city of Sao Paulo, this Saturday (23). Photo: Ettore Chiereguini/AGIF (Photo by Ettore Chiereguini / AGIF via AFP)
Limp Bizkit koncert (Fotó: AFP/Ettore Chiereguini)

A zenekar a közösségi oldalán Riversről azt írta, hogy nem csak a basszusgitárosuk volt, hanem „a hangzás lelke” – írja a BBC.

Az első közös hangunktól kezdve Sam olyan fényt és ritmust hozott, amit senki sem tud pótolni. Tehetsége természetes volt, jelenléte felejthetetlen, a szíve pedig hatalmas

– fogalmaztak a zenésztársak.

„Sokkoltak a történtek” – írta DJ Lethal, a banda egyik tagja az Instagramon közzétett bejelentés alatt.

Rivers 1994-ben alapította a legendás nu metal-bandát Fred Durst énekessel és John Otto dobossal együtt. Szinte a kezdetektől a Limp Bizkit meghatározó tagja volt, csak a 2006 és 2009 közötti szünet, illetve a 2015 és 2018 közötti időszak alatt hiányzott a koncertekről.

Utóbbi távollétének hátterében eleinte gerincsérülést emlegettek, később azonban kiderült, hogy májátültetésen esett át súlyos alkoholproblémái miatt.

A zenekar épp ezen a héten ünnepelte ikonikus albumuk, a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water megjelenésének 25. évfordulóját. Novemberben dél-amerikai turnéra készültek – egyelőre nem tudni, megtartják-e a koncerteket, és ha igen, ki lép majd Rivers helyére.

Borítókép: Fred Durst és Sam Rivers (Fotó: AFP/Juan Pablo Pino)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekmesterséges intelligencia

Figyelmeztetésféle a „mesterségesről”

Kondor Katalin avatarja

Használva a mesterséges intelligencia minden előnyét, az volna a kívánatos, ha a természetes intelligencia szabályai diktálnák az életünket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu