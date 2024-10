Kétszázmillió dollárra perli kiadóját a Limp Bizkit frontembere

Pert indított kiadója, a Universal Music Group ellen a 2000-es évek első felének egyik legsikeresebb rockzenekara, a Limp Bizkit – adta hírül a Rolling Stone magazin.

A banda frontembere, Fred Durst és jogászai által kedden beadott kereset szerint a kiadó szándékosan és szisztematikus módon visszatartotta a zenekarnak járó jogdíjakat, esze ágában sem volt fizetni.

A kiadó képviselői azzal magyarázták a jogdíjak visszatartását, hogy a Universal 43 millió dollárt költött az együttesre, a jogdíjak viszont még nem érték el ezt az összeget, így a bandának nem jár pénz.

Ezt az állítást elég nehéz elhinni, mivel a Limp Bizkit az ezredforduló környéki nu metal hullám egyik legsikeresebb zenekara volt, olyan slágerekkel mint a My Way, a Nookie vagy a Break Stuff, lemezeikből világszerte 45 millió darabot adtak el, de napjainkban is népszerűek, csak idén a a Spotify-on több mint 450 millió hallgatásnál tartanak a dalaik, jövő tavasszal pedig a Metallica és a Pantera társaságában turnéznak Észak-Amerikában.

A zenekart képviselő jogászcsapat sem fogadta el az igencsak gyenge lábakon álló magyarázatot, főleg hogy kiderítették, hogy a banda korábbi kiadója, a Flip Records is több millió dollárnyi jogdíjat zsebelt be az elmúlt években az együttes dalai után, így életszerűtlen, hogy a Universal közben nem keresett rajtuk annyit, hogy a korábban beléjük fektetett összeg megtérüljön.

Dursték szerint nem a Limp Bizkit az egyetlen banda, amely hasonlóan járhatott, úgy vélik, hogy a Universal más zenekarokat is megkárosíthatott, saját anyagi érdekeik mellett ez is motiválta őket, hogy jogi útra tereljék az ügyet.

A Limp Bizkit jogászai a keresetben többek közt csalással, szerzői jog megsértésével és szerződésszegéssel vádolják a Universalt, és 200 millió dollárt követelnek a kiadótól, egyúttal azt is szeretnék elérni, hogy felbontsák az együttes és a kiadó közti szerződést, a dalok szerzői joga pedig kerüljön vissza a bandához.