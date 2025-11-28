Egerurológiai osztályfejlesztésTakács Péterrobotsebészet

Csúcskategóriás műszerekkel erősödött az egri kórház urológiai osztálya

Több mint 150 millió forint értékben adtak át csúcskategóriás műszereket az egri Markhot Ferenc kórház urológiai osztályán. Takács Péter egészségügyi államtitkár az átadás alkalmával ígéretet tett az intézmény robotsebészeti fejlesztési igényének áttekintésére.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI 2025. 11. 28. 22:01
Fotó: Komka Péter
Áttekintik az egri Markhot Ferenc kórház robotsebészeti fejlesztési igényét – ígérte Takács Péter pénteken Egerben, a kórház urológiai osztálya számára vásárolt műszer átadásakor. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára úgy fogalmazott: a jövőben ilyen kiváló fejlesztésekkel lehet továbblépni. Itt, Egerben sincs lehetetlen, „meglátjuk, hogy az anyagi lehetőségeink hogyan alakulnak a megvalósításhoz” – fűzte hozzá a kórház főigazgatója, Stankovics Éva által megfogalmazott fejlesztési igényre reagálva.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára
Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet több mint 150 millió forint értékben vásárolhatott az urológiai osztály számára csúcskategóriás műszereket.

Takács Péter kifejtette: az észak-magyarországi régió speciális helyzetét az adja, hogy nincs orvosi egyetem a térségben. A magas progresszivitású ellátásokat azonban egyetem hiányában is meg kell valósítani. Ezért is értékelhető nagyra az urológiai osztály fejlettsége, az itt folyó szakmai munka és az osztályvezető főorvos iskolateremtő képessége – mondta.

Az egészségügyi államtitkár örömét fejezte ki, hogy a most átadott az eszközök jó helyre kerültek.

Borítókép: A Markhot Ferenc Kórház Egerben (Fotó: MTI/Komka Péter)


