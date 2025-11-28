Csúcskategóriás műszerekkel erősödött az egri kórház urológiai osztálya

Áttekintik az egri Markhot Ferenc kórház robotsebészeti fejlesztési igényét – ígérte Takács Péter pénteken Egerben, a kórház urológiai osztálya számára vásárolt műszer átadásakor. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára úgy fogalmazott: a jövőben ilyen kiváló fejlesztésekkel lehet továbblépni. Itt, Egerben sincs lehetetlen, „meglátjuk, hogy az anyagi lehetőségeink hogyan alakulnak a megvalósításhoz” – fűzte hozzá a kórház főigazgatója, Stankovics Éva által megfogalmazott fejlesztési igényre reagálva.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet több mint 150 millió forint értékben vásárolhatott az urológiai osztály számára csúcskategóriás műszereket.

Takács Péter kifejtette: az észak-magyarországi régió speciális helyzetét az adja, hogy nincs orvosi egyetem a térségben. A magas progresszivitású ellátásokat azonban egyetem hiányában is meg kell valósítani. Ezért is értékelhető nagyra az urológiai osztály fejlettsége, az itt folyó szakmai munka és az osztályvezető főorvos iskolateremtő képessége – mondta.

Az egészségügyi államtitkár örömét fejezte ki, hogy a most átadott az eszközök jó helyre kerültek.

