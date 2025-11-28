Mandiner Mesterterv- A pénztárcánkért és a biztonságunkért utazik Orbán Viktor + videó

Miért utazott pénteken Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvába? Miként hat ez a tárgyalás a háztatásokra és a jövő évi választásokra, mit fognak érezni a családok? A tárgyalásról és a „naftáról” egyébként mit gondol Brüsszel, valamint hogyan áll most a Tisza Párt, miért hallgatnak az ukrán tagságról és a háborúról? A Tisza-adó, mint az „elszegényedés programja”.

Ezeket a témákat szálazta szét a Mandiner Mesterterv című podcastműsorában Kereki Gergő főszerkesztő Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és G.Fodor Gáborral, a XXI.Század Intézet stratégiai igazgatójával.

Mráz Ágoston Sámuel azonnal a lényegre tért, nagyon fontos, hogy olcsó energiához jussunk, mert csak így maradhat meg a rezsicsökkentés, ami véleménye szerint az Orbán-kormány egyik legnagyobb vívmánya, amivel egy teljesen új választói csoportot is meg tudott szólítani. A középosztálynak is nagyon jó ez a megoldás. Mint fogalmazott, túl azon, hogy a washingtoni és a moszkvai vizit jót tesz a gazdaságnak, az embereknek, a kormány választási esélyeit is növeli, politikailag sem haszontalan. G.Fodor Gábor azonnal hozzátette, hogy nincs vita közöttük, szerinte sem ideológiai látogatásra ment a miniszterelnök, hanem a pénztárcánkért küzd, mert különben elszabadulnak az árak és akkor nem csak a háztartások rezsijében, hanem minden dologban tükröződni fog. Kiemelte azt is, hogy nem elég elmenni Moszkvába és Washingtonba, hanem az is kell, hogy fogadják az embert. Kiemelte azt is, Magyarország érdeke, hogy a nagyhatalmakkal jóban legyünk és megfelelő partneri viszonyt tudjunk kialakítani. Mráz Ágoston Sámuel hozzátette, Magyarországnak azért is van szerencséje ezekben a dolgokban, mert olyan vezetője van hazánknak, akit fogadnak is mindenhol és nem kell ehhez sms-t írnia, amire vagy válaszolnak vagy nem. Hozzátette, Orbán Viktor a védelmünkért harcol.

Kereki Gergő feltette azt a kérdést is, hogy vajon a balkáni országoknak miért nem sikerült kiharcolni a mentességet, ami lehetővé tenné számukra is, hogy kapjanak olcsóbb energiát? De a Mandiner főszerkesztője nem ragadt le a külpolitikánál, azt is felvetette, hogy vajon miért nem mond már semmit már hosszú ideje a Tisza Párt semmit az ukrajnai csatlakozásról, a háború és béke kérdéséről, vajon kibekkelhetik -e így a választásig?

Mráz Ágoston Sámuel elkapta a fonalat, úgy fogalmazott próbálkoznak vele, mert ha elmondják azt, amit Brüsszelben elvárnak tőlük, akkor biztosan kikapnak, ugyanis a magyarok jelentős többsége háborúellenes és nem támogatja Ukrajna uniós tagságát. Majd hozzátette, az valóban fontos kérdés, hogy egy ilyen feszült, világpolitikai helyzetben megengedheti -e magának egy politikai párt, hogy figyelmen kívül hagyja ezeket a fontos ügyeket? Vagy legalábbis úgy tesz, mintha figyelmen kívül hagyná. G.Fodor Gábor szerint az, hogy a Tisza Párt nem beszél ezekről a dolgokról, az egy meglehetősen kétséges vállalkozás, csak annyit mondanak, hogy Brüsszel pártján vannak, azt pedig tudjuk, hogy mit akar az uniós elit. A mintegy egy órás műsorban a Tisza -adó, azaz az elszegényedés programja is szóba került, a tiszás szakértők, megmondóemberek tagadása, a közvélemény-kutatások és a külföldi sajtó szerepe és ténykedése is téma volt az adásban, amely történeteket végül majd a valóság fog megmérni G.Fodor Gábor szerint.