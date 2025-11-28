Kiterjedt adóváltozások jönnek - a legfontosabbakat itt magyarázzuk el

A következő évben olyan átfogó adóváltozások lépnek hatályba, amelyek egyszerre érintik a lakosságot, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a nagyvállalati szereplőket. A módosítások elsődleges célja, hogy ösztönözze a beruházásokat, több ponton érezhetően csökkentve az adóterheket, de az adminisztrációs kötelezettségeket is. Ugyanakkor szigorúbb intézkedések lépnek hatályba az adózási fegyelem erősítésére, valamint az extraprofitadókkal kapcsolatban – foglalta össze az EY a legfontosabb változásokat, és feladatokat a gazdálkodóknak.

Az adóváltozások a kiskereskedelemben is segítenek: a megemelt sávhatárok miatt 3500 vállalkozás adózik alacsonyabban januártól / Fotó: MW

Ezek a legfontosabb adóváltozások

Az adótanácsadó cég szerint vállalati oldalon az egyik legfontosabb módosítás a környezetbarát beruházások ösztönzése. Ezek közé tartozik az energiaellátók jövedelemadójában az új energetikai beruházásokkal kapcsolatos adókedvezmény, valamint a társasági adóban a tiszta technológiák gyártási kapacitásának bővítését támogató adókedvezmény, amely egy már meglévő adókedvezmény kiváltását szolgálja és Budapesten 15, vidéken akár 35 százalékos támogatási intenzitással érhető el.

A jogosultság ugyanakkor szigorú feltételekhez kötött: bármilyen környezetvédelmi határérték-túllépés végleges kizárást és a teljes támogatás késedelmi pótlékkal növelt visszafizetését vonja maga után. A másik új kedvezmény a környezeti károk felszámolására és természetvédelmi beruházásokra fókuszál, ahol a támogatási intenzitás 70 vagy akár 100 százalék is lehet, legfeljebb 30 millió euró összegig. A jogosultak köréből kifejezetten kizárják a környezetkárosodás okozóját, és a NAV három éven belül kötelező ellenőrzést végez az első igénybevételt követően – jelezte az EY.

Jelentős változás érkezik a kiskereskedelmi adóban, ahol a megemelt sávhatárok miatt körülbelül 3500 vállalkozás számolhat alacsonyabb adóteherrel januártól: az adómentes sáv a korábbi 500 millió forint helyett 1 milliárd forintig tart, a legfelső kulcs pedig 150 milliárd forint felett lép életbe.

Átláthatóbb szabályozást jelent, de egyben a kisebb vállalkozások számára adókönnyítést is céloz az a módosítás, hogy a töltőállomásokon nyújtott szolgáltatások kikerülnek a kiskereskedelmi adó hatálya alól.