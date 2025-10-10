Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

adózásadócsökkentésNemzetgazdsági Minisztériumőszi adócsomag

Két adócsomag jön: jelentős változás vár a családokra és a vállalkozásokra, ezekre érdemes figyelni

Két adócsomaggal lehet számolni idén ősszel, amelyek mind a családok, mind a vállalkozások számára jelentős könnyítéseket hoznak. Az első csomag pontosításokra és kisebb kedvezményekre koncentrál, míg a második a vállalkozói terhek mérséklését célozza. Ezeket tartalmazzák várhatóan az őszi adócsomagok.

Gazsó Rita
2025. 10. 10. 12:39
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
Mint a napokban kiderült, idén két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi a kormány, amelyből az elsőnek október 10-én, azaz most pénteken jár le a társadalmi egyeztetése. Ez főként technikai jellegű módosításokat és kisebb könnyítéseket tartalmaz.

adócsomag
Két különböző adócsomag készül az idén ősszel
Fotó: MTVA/Róka László

Ezeket tartalmazza az első adócsomag 

Fischer Ádám adóügyi szakértő, a Niveus együttműködő partnere szerint a változások között találhatóak azért olyanok is, amelyek kedvezőbb adózást eredményeznek, de ezek külön-külön csak keveseket érintenek, mert nagyon speciális helyzetekben lehet jelentőségük. 

Nagyobb, az adózókat általánosan érintő adócsökkentést a bejelentések alapján várhatóan csak a második adómódosításban láthatunk, a részletes törvényszövegre viszont még várni kell.

– jelezte.

Az első csomag részleteiről annyit tudni, hogy

  • további egy évre felfüggesztik a reklámadót, 2026. december 31-ig nem kell reklámadót fizetni a hirdetőknek vagy a médiaszolgáltatóknak,
  •  2026-ban is fennmarad, hogy aki gépjármű-üzemanyagot forgalmaz, arra más kiskereskedelmi adóteher vonatkozik,
  • az erdőket kivonják a települési adók hatálya alól, amely érinti a helyi adókat,
  • ha egy adózó egy éven belül több ingatlant ad el, majd újat vásárol, dönthet, hogy az illetékalap meghatározásakor a legnagyobb értékű eladott ingatlant állítja szembe a vásárolt lakás értékével, nem pedig az utolsóként eladottat. Ez elsősorban a nagyobb portfólióval rendelkező magánszemélyek és befektetők számára jelent könnyítést.
  • azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik szüneteltetik a tevékenységüket, nem kell soron kívüli adóbevallást készíteni,
  • 2025. október 1-jétől a háromgyermekes anyák a jogszabályban meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik után mentesülnek az szja alól. A tervezett módosítás szerint ehhez a kedvezményhez kapcsolódóan is bevezetik a folytatólagos hatályú nyilatkozatot, amely alapján elegendő egyszer nyilatkozni a munkáltatónál vagy a NAV felületén, így azt nem kell évente megújítani,
  • további könnyítést vezetnek be a 30 év alatti édesanyák adózására vonatkozóan, amely szerint azok a 30 év alatti anyák is szja-mentesek lesznek egész évre, akik év közben töltik be a harmincat,
  • adómentessé teszik a banki adathalászattal megkárosított ügyfelek kártalanítását,
  • aki kriptoeszközökkel kereskedik, a jövőben nemcsak az elmúlt két év, hanem bármilyen korábbi évben elszenvedett veszteségét levonhatja a nyereségéből, amikor személyi jövedelemadót kell fizetni.
  • a kisvállalati adózás rendszerében az elektronikus pénzeszközök – mint a Revolut vagy a Wise számlákon tartott összegek – nem számítanak bele az adóalap-növelő készpénzállományba, így a vállalkozásoknak nem keletkezik ezen tényállásból fakadó adófizetési kötelezettsége,
  • az áfabevallásnál a NAV javaslatára bevezetik, hogy a bevallásban a számla teljes összegéről jelenteni kell, amit az adózó ténylegesen levonásba helyez.

Erről szólhat a második adócsomag

Fischer Ádám szerint nem árt figyelembe venni, hogy ez egy társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet, amely még az Országgyűlés elé terjesztés előtt is változhat, nem beszélve a parlamenti vitáról. Azaz a végleges normaszöveg eltérhet, a fent bemutatott kedvezmények köre bővülhet vagy egyes rendelkezéseket akár vissza is vonhatnak.

A második adócsomagon még dolgozik a Nemzetgazdasági Minisztérium, az ígéretek szerint november elején hozzák majd nyilvánosságra. 

Az adószakértők szerint ez szélesebb körben foglalkozik majd a vállalkozásokkal, leginkább a szociális hozzájárulási adót (szocho) érintően és nagyobb költségvetési hatása is lehet. 

A tervek szerint a szocho mértéke akár 1 százalékponttal csökkenhet, amely jelentős adómegtakarítást jelenthet a vállalkozások számára. Míg az első csomag költségvetési hatása 10 milliárd forint környékére teszi a nemzetgazdasági tárca, ha a második csomag részét fogja képezni az 1 százalékpontos szochócsökkentés, akkor 200-220 milliárd forint adóbevétel-kiesést prognosztizálnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

