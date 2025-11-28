Orbán ViktorVlagyimir PutyinMoszkva

Orbán Viktor Moszkvában tárgyalt, Zelenszkij kabinetfőnöke lemondott

A magyar miniszterelnök több mint négy órán át egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, a tárgyaláson az energetikai együttműködéseken túl a háború lezárásól és a budapesti békecsúcsról is szó esett. Orbán Viktor látogatását a baloldali média szinte azonnal elkezdte támadni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök legközelebbi bizalmasa, kabinetfőnöke Andrij Jermak lemondott, miután ma reggel a hatóság házkutatást tartott nála a korrupciós botránnyal összefüggésben. V4 államfői csúcstalálkozót hívott össze Sulyok Tamás. A magyar köztársasági elnök 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a visegrádi együttműködés államfőit. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 23:59
Fotó: ALEXANDER NEMENOV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar miniszterelnök Moszkvába utazott, ahol tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Orbán Viktor látogatását a baloldali média és a háborúpárti európai vezetők is kritizálták. Eközben Ukrajnában tovább gyűrűzött a korrupciós botrány. Volodimir Zelneszkij ukrán elnök legfőbb bizalmasa, kabinetfőnöke Andrij Jermak a main napon lemondott, miután a korrupció ellenes hatóságok házkutatást tartottak otthonában. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei. 

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin hosszan egyeztetett, többek között energetikai kérdésekről is
Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin hosszan egyeztetett, többek között energetikai kérdésekről is 
Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

Orbán Viktor Moszkvában tárgyalt 

A magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott Moszkvában. Orbán Viktor a tárgyalások nyilvános szakaszában hangsúlyozta, hogy hazánk szuverén külpolitikát folytat, amelyen a külső nyomásgyakorlás sem változtathat. Orbán Viktor méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. Elmondta, ezt a kérdést alaposan megtárgyalja az orosz államfővel.

„Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háború erőteljes hatással van Magyarországra. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el. A katonai műveletek blokkolják a gazdasági növekedést egész Európában, így nálunk is” – hangoztatta.

Orbán Viktor, megemlítve, hogy kormányfőként 14. alkalommal találkozik vendéglátójával, kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy a tárgyalópartnerével együtt a továbbiakban is sokat fog tenni a két ország együttműködéséért.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a találkozó után élőben jelentkezett Moszkvából, videójában beszámolt az elért eredményekről. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy amiért a delegáció érkezett, azt sikerült elérni: Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van.  

Elnyelte az aranyvécé Zelenszkij jobbkezét: belebukott a korrupciós ügybe az ukrán kabinetfőnök

Az ukrán elnök bejelentette, hogy távozik kabinetfőnöke. Andrij Jermak Volodimir Zelenszkij elnök egyik legközelebbi bizalmasa volt, azonban úgy fest, belebukott a korrupciós botrányba.Az ukrán elnök ma váratlanul bejelentette, hogy lemondott kabinetfőnöke. Andrij Jermak volt Volodimir Zelenszkij legközelebbi bizalmasa, azonban reggel a hatóságok házkutatást tartottak nála a korrupciós botránnyal összefüggésben. 

Az ukrán korrupcióellenes ügynökségek péntek kora reggel razziát tartottak a kijevi kormányzati épületben található lakásában, Jermak pedig a közösségi médiában azt írta, hogy „teljes mértékben együttműködök”.

Hetek óta tudható volt, hogy Zelenszkij első számú emberének a fejét már sokan követelik. 

Így vergődik a balliberális média Orbán Viktor moszkvai útja miatt

Már korán reggel elkezdték a vergődést a balliberálisok Orbán Viktor moszkvai útja miatt. A Telex a bizonytalan számításaira hivatkozva azt írja, valójában már nem is kell orosz energia Magyarországnak, a 444.hu oroszpártinak bélyegzi a magyar kormányfőt, a HVG szerint pedig Európát és Ukrajnát akarja gyengíteni Orbán Viktor. Erről írt Deák Dániel.

A politikai elemző szerint fáj nekik, hogy hiába írják már több mint egy évtizede, hogy Orbán Viktor elszigetelődött, a magyar kormányfő az egyetlen uniós vezető, akit szívesen látnak Washingtonban, Moszkvában és Pekingben is, azaz minden nagyhatalommal jó a kapcsolata. Ezzel szemben Ursula von der Leyenéket egyik helyen sem látják szívesen.

Lehet Putyint nem szeretni, de ettől még ő Oroszország elnöke; ha békét akarunk – ami alapvető nemzeti érdek –, akkor vele is tárgyalni kell. Emellett Magyarország energiaellátása nélkülük nem megoldható, olcsó orosz energia nélkül nem biztosítható a rezsicsökkentés sem 

– fogalmazott a szakértő, valamint hozzátette: ez nem oroszpártiság, hanem a magyar nemzeti érdekek képviselete.

V4 államfői csúcstalálkozót hívott össze Sulyok Tamás köztársasági elnök

A magyar köztársasági elnök 2025. december 3-án, szerdán Esztergomban látja vendégül a visegrádi együttműködés államfőit. 

Magyarország folyamatosan és következetesen kiáll a V4 országainak szoros összefogása mellett, amely a térség stabilitásának, biztonságának és erősödésének alapja.

A magyar elnökség „Versenyképes Visegrád” mottója is kifejezi, hogy Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország összehangolt együttműködése megkerülhetetlen Közép-Európa gazdasági erősödéséhez, növekedéséhez, valamint a jelenkor kihívásainak hatékony kezeléséhez.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHVG

Munkásőr – a legalja

Bayer Zsolt avatarja

Oda tényleg csak a fekete öves, saját népüket legyilkolni bármikor képes gazemberek léptek be.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu