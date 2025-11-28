Orbán Viktor Moszkvában tárgyalt, Zelenszkij kabinetfőnöke lemondott

A magyar miniszterelnök Moszkvába utazott, ahol tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Orbán Viktor látogatását a baloldali média és a háborúpárti európai vezetők is kritizálták. Eközben Ukrajnában tovább gyűrűzött a korrupciós botrány. Volodimir Zelneszkij ukrán elnök legfőbb bizalmasa, kabinetfőnöke Andrij Jermak a main napon lemondott, miután a korrupció ellenes hatóságok házkutatást tartottak otthonában. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin hosszan egyeztetett, többek között energetikai kérdésekről is

Fotó: ALEXANDER NEMENOV / POOL

Orbán Viktor Moszkvában tárgyalt

A magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott Moszkvában. Orbán Viktor a tárgyalások nyilvános szakaszában hangsúlyozta, hogy hazánk szuverén külpolitikát folytat, amelyen a külső nyomásgyakorlás sem változtathat. Orbán Viktor méltatta az orosz energiaszállítások stabilitását és kiszámíthatóságát, és kifejezte Magyarország érdekeltségét a kétoldalú energetikai együttműködés folytatásában. Elmondta, ezt a kérdést alaposan megtárgyalja az orosz államfővel.

„Ukrajna Magyarország szomszédja, ezért a háború erőteljes hatással van Magyarországra. Jelentős gazdasági veszteségeket szenvedünk el. A katonai műveletek blokkolják a gazdasági növekedést egész Európában, így nálunk is” – hangoztatta.

Orbán Viktor, megemlítve, hogy kormányfőként 14. alkalommal találkozik vendéglátójával, kifejezte reményét arra vonatkozóan, hogy a tárgyalópartnerével együtt a továbbiakban is sokat fog tenni a két ország együttműködéséért.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a találkozó után élőben jelentkezett Moszkvából, videójában beszámolt az elért eredményekről. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy amiért a delegáció érkezett, azt sikerült elérni: Magyarország energiaellátása továbbra is biztonságban van.