Ez Ukrajna válasza a folyamatos orosz támadásokra

Elmondása szerint a drónhadműveletek mögött immár egy jól felépített terv van, és a bevetések napi szinten zajlanak.

Umerov hozzátette, hogy Ukrajna új technológiákat is bevet, köztük elfogó drónokat és más, titkos fejlesztéseket, amelyek folyamatos innováció, tesztelés és fejlesztés révén jöttek létre. A védelmi ipar hosszú távon is azon dolgozik, hogy ellensúlyozza a kamikaze drónokat és jelenleg is több tucat technológiai megoldás van használatban. Egy újonnan fejlesztett rendszer például váratlanul nagy hatékonyságot mutatott – bár részleteket a miniszter nem árult el.