Közel félmillió ukrán hagyta el Németországot

A Német Szövetségi Belügyminisztérium által megerősített adatok szerint drasztikus mozgások figyelhetők meg a Németországba érkező ukrajnai menekültek körében. A statisztikák arról tanúskodnak, hogy a konfliktus kezdete, azaz 2022. február 24-e óta regisztrált menekültek közül mintegy 471 ezer fő már elhagyta az országot, a bőkezű szociális juttatások és azonnali munkavállalási lehetőség ellenére – írja a Deutsche Welle.

Már Németország kancellárja, Friedrich Merz is megelégelte a fiatal ukrán férfiak invázióját. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Központi Külföldieket Nyilvántartó Hivatal legfrissebb, 2026. február 7-i állapota szerint jelenleg 1,157 millió olyan személy tartózkodik Németországban, aki az orosz–ukrán háború miatt érkezett, és ideiglenes védelemben részesült. A nemek és korcsoportok szerinti megoszlás is érdekes képet mutat: a regisztráltak között mintegy 484 ezer férfi és 672 ezer nő található, míg a kiskorúak száma eléri a 305 ezer főt.

Különösen figyelemre méltó adat, hogy a védelmet élvezők között több mint 85 ezer 18 és 26 év közötti fiatal férfi van.

A német hatóságok ugyanakkor elismerték, hogy a statisztikájuk korlátozottan képes követni az ukrán menekültek számának változásait. A belügyminisztérium közlése szerint ugyanis nincsenek pontos adataik arról, hány ukrán állampolgár lépte át a határt 2026 januárjában, mivel a vízummentességnek köszönhetően kilencven napig regisztráció nélkül is jogszerűen tartózkodhatnak az ország területén.

A német kormányzat nem áltatja magát illúziókkal a jövőt illetően. A tárca közleménye szerint a közeljövőben nem számítanak a menekülthullám jelentős csökkenésére, tekintettel a továbbra is zajló harci cselekményekre és az orosz támadások intenzitására.

Igaz, maguk a német politikusok különösen sokat tesznek azért, hogy a béketörekvések helyett a háborús retorika erősítését és a vérontás elhúzását segítsék elő.

A munkaerőpiaci helyzet is felemás képet mutat. Bár az európai szintű adatok szerint a munkaképes korú ukrán menekültek 57 százaléka dolgozik, az ukrán állampolgárok csaknem kétszer akkora eséllyel töltenek be alacsony képzettséget igénylő pozíciókat, mint a helyi lakosság, vagyis a nyugat-európai munkaerőpiac nem képes megfelelően integrálni a magasan képzett keleti munkaerőt sem.