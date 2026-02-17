németországukrán menekültekfriedrich merznémet szövetségi belügyminisztérium

Közel félmillió ukrán hagyta el Németországot

A német statisztikák szerint közel félmillió ukrán állampolgár döntött úgy, hogy elhagyja Németországot 2022 óta. A berlini belügyminisztérium által közölt számok nemcsak a menekülthullám dinamikájára világítanak rá, hanem arra is, hogy Németország integrációs gépezete az ukránok szerint sem működik olajozottan.

Munkatársunktól
2026. 02. 17. 22:36
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
A Német Szövetségi Belügyminisztérium által megerősített adatok szerint drasztikus mozgások figyelhetők meg a Németországba érkező ukrajnai menekültek körében. A statisztikák arról tanúskodnak, hogy a konfliktus kezdete, azaz 2022. február 24-e óta regisztrált menekültek közül mintegy 471 ezer fő már elhagyta az országot, a bőkezű szociális juttatások és azonnali munkavállalási lehetőség ellenére – írja a Deutsche Welle.

Már Németország kancellárja, Friedrich Merz is megelégelte a fiatal ukrán férfiak invázióját
Már Németország kancellárja, Friedrich Merz is megelégelte a fiatal ukrán férfiak invázióját. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Központi Külföldieket Nyilvántartó Hivatal legfrissebb, 2026. február 7-i állapota szerint jelenleg 1,157 millió olyan személy tartózkodik Németországban, aki az orosz–ukrán háború miatt érkezett, és ideiglenes védelemben részesült. A nemek és korcsoportok szerinti megoszlás is érdekes képet mutat: a regisztráltak között mintegy 484 ezer férfi és 672 ezer nő található, míg a kiskorúak száma eléri a 305 ezer főt.

Különösen figyelemre méltó adat, hogy a védelmet élvezők között több mint 85 ezer 18 és 26 év közötti fiatal férfi van.

A német hatóságok ugyanakkor elismerték, hogy a statisztikájuk korlátozottan képes követni az ukrán menekültek számának változásait. A belügyminisztérium közlése szerint ugyanis nincsenek pontos adataik arról, hány ukrán állampolgár lépte át a határt 2026 januárjában, mivel a vízummentességnek köszönhetően kilencven napig regisztráció nélkül is jogszerűen tartózkodhatnak az ország területén.

A német kormányzat nem áltatja magát illúziókkal a jövőt illetően. A tárca közleménye szerint a közeljövőben nem számítanak a menekülthullám jelentős csökkenésére, tekintettel a továbbra is zajló harci cselekményekre és az orosz támadások intenzitására. 

Igaz, maguk a német politikusok különösen sokat tesznek azért, hogy a béketörekvések helyett a háborús retorika erősítését és a vérontás elhúzását segítsék elő.

A munkaerőpiaci helyzet is felemás képet mutat. Bár az európai szintű adatok szerint a munkaképes korú ukrán menekültek 57 százaléka dolgozik, az ukrán állampolgárok csaknem kétszer akkora eséllyel töltenek be alacsony képzettséget igénylő pozíciókat, mint a helyi lakosság, vagyis a nyugat-európai munkaerőpiac nem képes megfelelően integrálni a magasan képzett keleti munkaerőt sem.

A helyzet politikai vetülete talán még a statisztikáknál is élesebb. Emlékezetes, hogy az ukrán kormány 2025 augusztusában hozott döntése, amely lehetővé tette a 18 és 22 év közötti férfiak akadálytalan kiutazását, valóságos rohamot indított el Németország felé. 

Ez a lépés komoly diplomáciai feszültséget generált Berlin és Kijev között.

Friedrich Merz német kancellár azóta már legalább két alkalommal nyilvánosan is hangot adott nemtetszésének, és felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt: tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a fiatal, hadra fogható ukrán férfiak ne árasszák el tömegesen Németországot. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP)

