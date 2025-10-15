A Patrióták elszántak: le kell csapolni a brüsszeli NGO-mocsarat

Az NGO-k kapcsán a cél világos: felszámolni a politikai befolyásszerzésre használt civil hálózatot, amely a résztvevők szerint a demokrácia nevében működik, valójában azonban ideológiai nyomásgyakorlásra szolgál, írja a Junge Freiheit.

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt szövetségi elnöke. Fotó: APA/AFP/Alex Halada

Az eseményt a Patrióták Európáért parlamenti frakció szervezte.

A szövetség vezetését az Orbán Viktor által vezetett Fidesz, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a francia Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) látja el, soraiban pedig tucatnyi ország képviselői foglalnak helyet. Közös céljuk: visszatérni Európa nemzeteihez, visszaállítani a demokratikus önrendelkezést, és megtörni a brüsszeli központosítás politikáját.

Kickl: Az NGO-k a hatalom részei, nem az ellenőrzői

A rendezvényt Herbert Kickl, az FPÖ elnöke nyitotta meg, aki éles szavakkal bírálta az EU jelenlegi működését.

Az NGO-k ma már nem a hatalom ellenőrzői, hanem annak részei. A tolerancia és sokszínűség jelszavai mögött egy irányított véleményipar működik, amelyet milliárdokkal tartanak életben

– fogalmazott Kickl.

Szerinte ez a rendszer gondnokság alá helyezett gondolkodást hozott létre, amely meg akarja mondani az embereknek, hogyan érezzenek, mit mondjanak, végül kire szavazzanak. A valódi civil társadalom szerinte nem felülről, hanem alulról, meggyőződésből épül.