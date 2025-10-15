NGODömötör CsabaBrüsszelPatriótákKickl

A Patrióták elszántak: le kell csapolni a brüsszeli NGO-mocsarat

Bécsben, az osztrák parlamentben tartott konferencián indított ellentámadást a nemzeti és konzervatív erők szövetsége. Az Osztrák Szabadságpárt, az AfD, a Fidesz és a lengyel Konfederacja képviselői bemutatták, hogyan épült ki az Európai Unióban egy árnyékhatalmi hálózat az NGO-k köré – és kik profitálnak a brüsszeli pénzfolyamokból.

Szabó István
Forrás: Junge Freiheit2025. 10. 15. 9:45
A cseh ANO párt elnöke Andrej Babis, Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke közös sajtótájékoztatón a jobboldali európai parlamenti szövetség, a "Patrióták Európáért" megalakulása alkalmából Bécsben
A cseh ANO párt elnöke Andrej Babis, Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke közös sajtótájékoztatón a jobboldali európai parlamenti szövetség, a "Patrióták Európáért" megalakulása alkalmából Bécsben Fotó: Alex Halada Forrás: APA/AFP
Az NGO-k kapcsán a cél világos: felszámolni a politikai befolyásszerzésre használt civil hálózatot, amely a résztvevők szerint a demokrácia nevében működik, valójában azonban ideológiai nyomásgyakorlásra szolgál, írja a Junge Freiheit.

Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt szövetségi elnöke is beszélt az NGO-k szerepéről (Fotó: APA/AFP/Alex Halada)
Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt szövetségi elnöke. Fotó: APA/AFP/Alex Halada

Az eseményt a Patrióták Európáért parlamenti frakció szervezte. 

A szövetség vezetését az Orbán Viktor által vezetett Fidesz, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a francia Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) látja el, soraiban pedig tucatnyi ország képviselői foglalnak helyet. Közös céljuk: visszatérni Európa nemzeteihez, visszaállítani a demokratikus önrendelkezést, és megtörni a brüsszeli központosítás politikáját.

 

Kickl: Az NGO-k a hatalom részei, nem az ellenőrzői

A rendezvényt Herbert Kickl, az FPÖ elnöke nyitotta meg, aki éles szavakkal bírálta az EU jelenlegi működését.

Az NGO-k ma már nem a hatalom ellenőrzői, hanem annak részei. A tolerancia és sokszínűség jelszavai mögött egy irányított véleményipar működik, amelyet milliárdokkal tartanak életben

– fogalmazott Kickl.

Szerinte ez a rendszer gondnokság alá helyezett gondolkodást hozott létre, amely meg akarja mondani az embereknek, hogyan érezzenek, mit mondjanak, végül kire szavazzanak. A valódi civil társadalom szerinte nem felülről, hanem alulról, meggyőződésből épül.

 

Dömötör Csaba: 17 milliárd eurónyi befolyásgyakorlás

A Fidesz parlamenti képviselője, Dömötör Csaba konkrét adatokkal mutatta be a brüsszeli finanszírozási rendszert. Mint elmondta, a magyar kormánypárt 86 adatkérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, és ezek nyomán 37 ezer szerződésbe nyerhetett betekintést – összesen 17 milliárd eurónyi támogatás sorsáról van szó.

A finanszírozott szervezetek 85 százaléka megszűnne, ha nem kapna brüsszeli pénzt. Ezek az NGO-k látszólag függetlenek, valójában politikai fegyverként használják őket konzervatív kormányok ellen

– hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Csaba Domotor during the plenary session of the European Parliament an institution of the European Union in Brussels in Belgium on 21th of May 2025. (Photo by Martin Bertrand / Hans Lucas via AFP)
Dömör Csaba az Európai Parlament, az Európai Unió intézményének plenáris ülésén Brüsszelben. Fotó: Hans Lucas/AFP/Martin Bertrand

A képviselő felidézte a Timmermans-ügyet is, amelyben kiderült: az Európai Bizottság maga is fizetett NGO-knak, hogy a Green Deal ügyében nyomást gyakoroljanak az EP-képviselőkre.

 

NGO-k: politikai aktivizmus közpénzből

Az Osztrák Szabadságpárt EP-képviselője, Petra Steger szerint ez nemcsak pénzügyi, hanem erkölcsi botrány is.

Az emberek nem tudják kifizetni a számláikat, miközben a pénzükből fizetett aktivisták kampányolnak ellenük

– fogalmazott.

Petra STEGER, politician, FPÃ-, FPOE, portrait, portrÃ_t, portrait, cropped single image, single motive, "Maischberger", talk show, WDR / ARD, 20.03.2019. | Usage worldwide (Photo by Malte Ossowski/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Petra Steger, az osztrák Szabadságpárt EP-képviselője. Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Malte Ossowski

Björn Harms német újságíró a Der NGO-Komplex című könyv szerzője úgy fogalmazott: az NGO-k, a politika és a média zárt körforgását alkotják, ahol a politika finanszírozza a civil szektort, a média pedig morális hátteret biztosít a kampányokhoz. 

Az AfD parlamenti képviselője, Sebastian Münzenmaier hozzátette: állami támogatással szerveznek tüntetéseket az ellenzék ellen, mindezt demokráciavédelmi programok címszó alatt.

 

Lengyel példa: EU-pénzből kampányolnak a baloldal mellett

A lengyel Krystian Kaminski (Konfederacja) elmondta, hogy Lengyelországban több mint 150, uniós forrásból működő NGO kampányolt a Belarusszia felé épülő határkerítés ellen. 

A jobboldali szervezetek semmit, a baloldaliak viszont milliókat kapnak – tette hozzá.

Szerinte ezek a pénzáramlások nem az európai szolidaritást, hanem a politikai fegyelmezést szolgálják.

EU commission president Ursula von der Leyen holds a press conference following her meeting with South Africa's President at the EU headquarters in Brussels on October 9, 2025. (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtó. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

A mocsarat le kell csapolni

Az FPÖ főtitkára, Michael Schnedlitz az osztrák támogatási rendszert is bírálta: 2013 óta több mint háromszázmilliárd euró támogatást fizettek ki – érdemi ellenőrzés nélkül. A párt ezért vizsgálatot indított 725 NGO-val szemben, hogy feltárja a közpénzek felhasználását. Az uniós szintű botrány nyomán Brüsszelben már dolgozik egy vizsgálóbizottság, amely a támogatások átláthatóságát ellenőrzi.

A téma az emberek mindennapjait érinti – látják, hogyan égetik el a pénzüket, miközben egyre nehezebben élnek meg – mondta az FPÖ EP-képviselője, Roman Haider.

A konferencia végén a résztvevők egyetértettek: az NGO-szisztémát csak nemzeti szinten lehet megtisztítani, átláthatósággal, törvényekkel és erős, jobboldali kormányokkal.

 

Borítókép: A cseh ANO párt elnöke Andrej Babis, Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke közös sajtótájékoztatón a jobboldali európai parlamenti szövetség, a Patrióták Európáért megalakulása alkalmából Bécsben (Fotó: APA/AFP/Alex Halada) 

