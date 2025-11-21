Rendkívüli

Elkelt a távfűtéses otthonok korszerűsítését támogató ötmilliárd forintos pályázati keret

Teljes egészében gazdára talált az a támogatási keret, amelyet az Energiaügyi Minisztérium hirdetett meg a távfűtéses otthonok korszerűsítésére. A rendelkezésre álló ötmilliárd forintot teljes egészében lekötötték a pályázók. Országszerte több száz lakóközösségben valósulhat meg olyan fejlesztés, amely igazságosabbá és átláthatóbbá teszi az elszámolást, hozzájárulva a rezsiköltségek csökkentéséhez.

2025. 11. 21. 9:56
Hatalmas összeg maradt a családoknál a rezsicsökkentés miatt Fotó: Havran Zoltán
Sikeresen zárult az Energiaügyi Minisztérium nagyszabású pályázata, amelynek célja a távhővel ellátott lakóépületek energetikai korszerűsítése volt. A rezsicsökkentést kiegészítő program keretében a tárca összesen ötmilliárd forintot biztosított arra, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek távolról leolvasható fűtési költségmegosztókat szerelhessenek fel. A lehetőségre hatalmas igény mutatkozott a lakosság részéről: több mint kilencszáz kérelem érkezett be a lebonyolítóhoz.

A pontos adatok birtokában a lakóközösségek tudatosan kezelhetik a rezsiterheket.

A rezsicsökkentés vívmányainak igazságos elosztása

A pályázatok közel kétharmadát bírálták el kedvezően. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 612 társasház vagy lakásszövetkezet vághat bele a fejlesztésekbe. Különösen nagy segítség ez az érintett közösségeknek, hiszen a beruházásokat tisztán állami forrásból, vissza nem térítendő támogatásként finanszírozzák, így a lakóknak nem kell önerőt biztosítaniuk a modernizációhoz.

A program egyik legfontosabb hozadéka, hogy a technológiai fejlesztés révén megszűnhetnek a korábbi, sokszor aránytalanságokat szülő elszámolási módszerek. A radiátorokra szerelt költségmegosztók ugyanis lehetővé teszik, hogy az épület teljes fűtési költségét ne a lakások alapterülete vagy légköbmétere alapján, hanem a tényleges hőleadás arányában osszák szét. Ez a megoldás nemcsak modernebb, de lényegesen igazságosabb teherviselést is eredményez a lakók között.

A fejlesztés nem csupán kényelmi, hanem szemléletformáló hatással is bír. Kramlik Kornél, a program lebonyolításáért felelős Független Energetikai Adatközpont Zrt. cégvezetője rámutatott: a távolról leolvasható eszközök a tudatosabb energiafelhasználás felé terelhetik a távfűtött otthonokban élőket. A pontosabb adatok birtokában ugyanis a lakóközösségek maguk is aktívan tehetnek az amúgy sem túl magas rezsiterheik további mérsékléséért.

A kormányzati szándék egyértelmű: a hazai energiarendszer korszerűsítése stratégiai kérdés. Solymár Károly Balázs, az infokommunikációért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a pályázatok magas száma is bizonyítja a lakóközösségek nyitottságát a korszerű technológiák alkalmazására. Az államtitkár kiemelte, hogy ezen eszközök telepítése közvetlenül hozzájárul Magyarország energiafüggetlenségének és az ellátásbiztonságnak a megerősítéséhez is.

A Jedlik Ányos energetikai program keretében, az ágazati felhívásokkal együtt az Energiaügyi Minisztérium idén már több mint százmilliárd forintot hirdetett meg a távfűtési rendszerek átfogó modernizálására. Bár a mostani ötmilliárdos keret kimerült, a munka nem áll meg: a tárca már dolgozik a további források biztosításán, hogy a jövőben még több magyar lakóközösség részesülhessen a támogatásban.
 

