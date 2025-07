Lendületesebb köntösben is elérhető a Hyundai N villanyautó-technika

Csak idő kérdése volt, hogy a szabadidő-autós Ioniq 5 N-ben debütált forró technika mikor kerül bele a padlólemez-társ Ioniq 6 kupé karosszériájába, ami most következett be. A sokkal inkább helyénvaló csomagolás hozott néhány újdonságot is.

Két évvel ezelőtti bemutatása óta a Hyundai számos tapasztalatot szerzett az N villanyautó-technikával, amelyeket figyelembe vettek a technológiatranszfer során. Például a kupé karosszéria lehetőséget adott arra, hogy olyan keresztmerevítőket építsenek be a hátsó ülések mögé, amelyekre a szabadidő-autóban nem volt lehetőség. A kupé karosszéria számára teljesen új aerodinamikai készletet fejlesztettek nagy méretű légterelőkkel, és egy új színt, mármint lakkot is kikevertek, hiszen a Performance Blue Pearl a gyöngyház-lakkal tudd többet az eddigi Performance Blue színnél. Vagy ott van a tény, hogy az Ioniq 6 N belsejében akciókamera-tartót is el lehet helyezni, így biztosan lehet rögzíteni a történéseket olyan szemszögből, amelyen a a sorőr (és az első utas is) látható.

Nem változott a hajtás, tehát a két hajtómotor 609 lóerős csúcsteljesítménnyel és 770 Nm-es nyomatékkal bír, de rövid ideig akár 650 lóerő is a vezető rendelkezésére áll. Ez a rajtautomatika használatával könnyen reprodukálható 3,2 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra jó, a csúcssebesség 257 km/óra. Szoftveresen továbbfejlesztették az akkumulátor-hőmenedzsmentet és nagyobb méretű hőcserélőt is kapott a rendszer, hogy akár huzamosabb ideig tartó versenypályás használatnál is stabil maradjon a teljesítmény.

Az új karosszériával egyébként alacsonyabbra került a tömegközéppont, ami a kifejezetten az autóhoz fejlesztett abroncsokkal (HN-jelzésű Pirelli P-Zero 5 abroncsok 275/35 R20 méretben) és a löket-érzékelős elektronikus vezérlésű lengéscsillapítókkal együtt nagyobb kanyarsebességet tesz lehetővé. A szimulált kapcsolásokat produkáló N e-Shift rendszer kiegészült azzal, hogy nem csak egy felvillanó lámpát, de a hangulatvilágítást használja a kapcsolási pont jelzésére.

A Goodwood FoS-on megejtett világpremieren egyébként az utcai autó mellett kifejezetten a látványos autózásra és a hátsó abroncsok elfüstölésére épített Ioniq 6 N Drift Spec formában is látható volt a Hyundai új sportos villanyautója. A forgalmazás megindulásakor egyébként már a teljes Hyundai N Performance Parts kínálat is a vásárlók rendelkezésére áll, nehogy tuningcéghez kelljen rohangálniuk a vezetési élmény vagy épp a megjelenés javítása érdekében.