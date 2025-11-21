Niedermüller Péter hanyag vezetése miatt válna ki Belső-Erzsébetváros a kerületből + videó

Erzsébetváros szomorú példája a baloldali városvezetésnek: a helyiekkel nem törődnek, de a bulibáróknak és a lobbistáknak mindent megadnak – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A budapesti Fidesz elnöke emlékeztetett: noha Belső-Erzsébetváros a magyar zsidóság történelmi központja, most mégis odáig fajult a helyzet, hogy a negyed ki akar válni Erzsébetvárosból, és más kerülethez csatlakozna.

Ennek oka, hogy Niedermüller Péter polgármester magasról tesz a jogos panaszaikra

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető. Majd rámutatott: részeg turisták, szemét, rongálás, a zsinagóga levizelése – ez minden erzsébetvárosinak elviselhetetlen.

– Már jobban érzik magukat a kerületen kívül, egy másik negyedben. Ez nem egy normális dolog. Az ember a saját „hazáját”, otthonát nem szívesen hagyja el – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Emlékezetes, még szeptemberben látott napvilágot a hír, hogy kiválna a VII. kerületből Belső-Erzsébetváros, miután a zsidónegyed lakóinak elege lett a Niedermüller Péter (DK) által vezetett kerületben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke karolta fel, miután a két, Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot.