Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Belső-ErzsébetvároszsidónyegyedNiedermüller Péter

Niedermüller Péter hanyag vezetése miatt válna ki Belső-Erzsébetváros a kerületből + videó

A baloldali polgármester nemtörődömsége miatt a kerület egyre züllöttebb. Rengeteg a részeg turista, a szemét, a rongálás, még a zsinagógát is rendszeresen levizelik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 9:43
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erzsébetváros szomorú példája a baloldali városvezetésnek: a helyiekkel nem törődnek, de a bulibáróknak és a lobbistáknak mindent megadnak – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán

Budapest, 2017. augusztus 30. A Szimpla romkocsma Budapest bulinegyedként ismert részén a Kazinczy utcában 2017. augusztus 29-én. A környéken lakók a hajnal négy óráig nyitva tartó vendéglátóhelyeken hangoskodók miatt panaszkodnak és várnak megoldást az önkormányzattól. A vendéglátósok a megélhetésüket féltik, ha esténként hamarabb kellene bezárniuk a szórakozóhelyeket. Lapértesülés szerint Vattamány Zsolt (FideszKDNP), Erzsébetváros polgármestere hamarosan a VII. kerületi képviselõ-testület rendkívüli ülése elé terjeszt egy átfogó rendeletmódosítási és intézkedési tervezetet. MTI Fotó: Balogh Zoltán A budapesti bulinegyed
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A budapesti Fidesz elnöke emlékeztetett: noha Belső-Erzsébetváros a magyar zsidóság történelmi központja, most mégis odáig fajult a helyzet, hogy a negyed ki akar válni Erzsébetvárosból, és más kerülethez csatlakozna.

Ennek oka, hogy Niedermüller Péter polgármester magasról tesz a jogos panaszaikra

– hangsúlyozta a fővárosi frakcióvezető. Majd rámutatott: részeg turisták, szemét, rongálás, a zsinagóga levizelése – ez minden erzsébetvárosinak elviselhetetlen.

– Már jobban érzik magukat a kerületen kívül, egy másik negyedben. Ez nem egy normális dolog. Az ember a saját „hazáját”, otthonát nem szívesen hagyja el – mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

Emlékezetes, még szeptemberben látott napvilágot a hír, hogy kiválna a VII. kerületből Belső-Erzsébetváros, miután a zsidónegyed lakóinak elege lett a Niedermüller Péter (DK) által vezetett kerületben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke karolta fel, miután a két, Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Niedermüller Péter (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu