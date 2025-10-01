Rendkívüli

Már nem csak a zsidónegyed válna ki a Niedermüller Péter vezette kerületből

Belső-Erzsébetváros mellett már a VII. kerület középső és külső részén élők is fontolgatják, hogy csatlakoznak a zsidónegyed azon kezdeményezéshez, miszerint kiválnának a kerületből. Az ügyben nyílt közgyűlést is tartottak, melyről Szabó György, a Mazsök elnöke lapunknak azt mondta, ennél antidemokratikusabb ülésnek nem volt még sem szem-, sem fültanúja.

Gabay Dorka
2025. 10. 01. 12:14
Forrás: Fotó: Balogh Zoltán
– Bátran elmondhatom, hogy életemben számtalan meghallgatáson vettem már részt, de ennél antidemokratikusabb ülésnek nem voltam még sem szem-, sem fültanúja – nyilatkozta lapunknak a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, aki maga is ott volt a kerület keddi nyílt közgyűlésén. Szabó György azért ment el a VII. kerületi ülésre, mert – mint az lapunknak korábban elmondta – 

a Belső-Erzsébetvárosban élők megelégelték a Niedermüller Péter (DK) által vezetett kerültben tapasztalható állapotokat, a drogot, a koszt, a prostitúciót, a hajnalig nyitva tartó szórakozóhelyek zaját, a betöréseket, a folyamatosan romló közbiztonságot. 

Niedermüller Péter munkájával egyre többen elégedetlenek. Fotó: Havran Zoltán

A lakossági kezdeményezéshez Szabó György mellett Frölich Róbert országos rabbi is csatlakozott, ő nemrégiben a saját közösségi oldalán arról írt, a kerület vezetése a fővárosi önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit, az ott élők nem érzik biztonságban magukat saját lakhelyükön, a kerületben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be. 

Az áldatlan állapotok miatt a zsidónegyed kiválna a kerületből, és az V., a VI., esetleg a VIII. kerülethez csatlakozna.

Az ügyben kedden nyílt közgyűlést tartott az erzsébetvárosi önkormányzat, ami Szabó György elmondása szerint úgy kezdődött, hogy Niedermüller Péter polgármester nem kívánta a lakók véleményét meghallgatni. 

A polgármester volt az egyetlen, aki arra szavazott, hogy csak egy lakó szólalhasson fel, 

a többinek nem szabad szót adni – tudatta a Mazsök elnöke, aki közölte, minden reakció arra utalt, hogy semmilyen szándékuk nincs arra, hogy a helyzet változzon vagy javuljon Belső-Erzsébetvárosban, mindannak ellenére, hogy a lakók egyértelművé tették az igényüket erre. 

– Tekintettel arra, hogy a kerület vezetése egységes rendeletről beszél teljes Erzsébetvárosban, a kerület középső és külső részén élő attól tartanak, hogy a jelenlegi, csak Belső-Erzsébetvárosra vonatkozó szórakozóhelyi nyitvatartási szabályok előbb-utóbb mindenhol érvényesek lesznek, 

egyre nagyobb az igény arra, hogy Külső- és Középső-Erzsébetváros is csatlakozzon a mi kezdeményezésünkhöz. 

Egyre erősebbek a hangok a másik két kerületrészből, ahol nő a félelem, hogy velük is az fog történni, mint nálunk – tudatta Szabó György.

A lakók tartanak attól, hogy a teljes kerületben hajnalig lehet majd bulizni. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A Mazsök elnöke közölte, október első felében egy alternatív lakógyűlést fognak tartani, ahova épp ezért már nem csak belső-erzsébetvárosiakat várnak. Arra a felvetésre, miszerint a polgármester elmozdítása érdekében már a népszavazás lehetősége is felmerült, Szabó György azt mondta, sok minden megfordul a fejükben. – Érdekes, hogy a polgármester szerint már volt két népszavazás az elmúlt hat évben, mindkettőt önkormányzati választásnak hívták, vagyis Niedermüller Péter szerint az önkormányzati választás megegyezik a népszavazással – mondta a rabbi, aki jelezte, azért szeretnék összehívni ezt az alternatív lakógyűlést, hogy megtudják, mit szeretnének a lakók. 

– Aláírást is biztos fogunk gyűjteni, de hogy annak mi lesz a tárgya, hogy Belső-Erzsébetváros leválása vagy bizalmatlansági indítvány a polgármester ellen, ezt majd a lakók eldöntik 

– fogalmazott, hangsúlyozva, az biztos, hogy nem hagyják abba a tevékenységüket addig, amíg a céljaikat el nem érik.

