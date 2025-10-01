Már nem csak a zsidónegyed válna ki a Niedermüller Péter vezette kerületből

– Bátran elmondhatom, hogy életemben számtalan meghallgatáson vettem már részt, de ennél antidemokratikusabb ülésnek nem voltam még sem szem-, sem fültanúja – nyilatkozta lapunknak a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, aki maga is ott volt a kerület keddi nyílt közgyűlésén. Szabó György azért ment el a VII. kerületi ülésre, mert – mint az lapunknak korábban elmondta –

a Belső-Erzsébetvárosban élők megelégelték a Niedermüller Péter (DK) által vezetett kerültben tapasztalható állapotokat, a drogot, a koszt, a prostitúciót, a hajnalig nyitva tartó szórakozóhelyek zaját, a betöréseket, a folyamatosan romló közbiztonságot.

Niedermüller Péter munkájával egyre többen elégedetlenek. Fotó: Havran Zoltán

A lakossági kezdeményezéshez Szabó György mellett Frölich Róbert országos rabbi is csatlakozott, ő nemrégiben a saját közösségi oldalán arról írt, a kerület vezetése a fővárosi önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit, az ott élők nem érzik biztonságban magukat saját lakhelyükön, a kerületben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be.

Az áldatlan állapotok miatt a zsidónegyed kiválna a kerületből, és az V., a VI., esetleg a VIII. kerülethez csatlakozna.

Az ügyben kedden nyílt közgyűlést tartott az erzsébetvárosi önkormányzat, ami Szabó György elmondása szerint úgy kezdődött, hogy Niedermüller Péter polgármester nem kívánta a lakók véleményét meghallgatni.

A polgármester volt az egyetlen, aki arra szavazott, hogy csak egy lakó szólalhasson fel,

a többinek nem szabad szót adni – tudatta a Mazsök elnöke, aki közölte, minden reakció arra utalt, hogy semmilyen szándékuk nincs arra, hogy a helyzet változzon vagy javuljon Belső-Erzsébetvárosban, mindannak ellenére, hogy a lakók egyértelművé tették az igényüket erre.

– Tekintettel arra, hogy a kerület vezetése egységes rendeletről beszél teljes Erzsébetvárosban, a kerület középső és külső részén élő attól tartanak, hogy a jelenlegi, csak Belső-Erzsébetvárosra vonatkozó szórakozóhelyi nyitvatartási szabályok előbb-utóbb mindenhol érvényesek lesznek,

egyre nagyobb az igény arra, hogy Külső- és Középső-Erzsébetváros is csatlakozzon a mi kezdeményezésünkhöz.

Egyre erősebbek a hangok a másik két kerületrészből, ahol nő a félelem, hogy velük is az fog történni, mint nálunk – tudatta Szabó György.