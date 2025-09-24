Besokalltak a lakók Belső-Erzsébetvárosban, a zsidónegyed kiválna a kerületből

Egy szombat reggel a zsinagógába sétálva a Nagydiófa utca sarkától a Vasvári Pál utcai zsinagógáig 37 darab hányást számoltam össze. Senki ne mondja, hogy ez egy normális és élhető helyzet – így vázolta fel az erzsébetvárosi helyzetet lapunknak Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, aki Frölich Róbert országos rabbival
kezdeményezik, hogy Belső-Erzsébetváros, azaz a nagy múltú zsidónegyed, amely az utóbbi években bulinegyedként híresült el, váljon le Erzsébetvárosról és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez.
Minderről Frölich Róbert nemrégiben saját közösségi oldalán tett bejelentést, ahol azt írta, a kerület vezetése a Fővárosi Önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit, közösen hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytatnak a városrész lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosban. Hangsúlyozta, a városrészben uralkodó köztisztasági helyzet már az egészségre való ártalmat súrolja, az ott élők nem érzik biztonságban magukat saját lakhelyükön, a kerületben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be.
– Mindezen okok figyelembevételével, hívjuk Belső-Erzsébetváros lakóit, hogy egy emberként álljanak ki velünk e méltatlan és tarthatatlan helyzet megszüntetése érdekében. Elemi érdekünk, hogy olyan városrészhez tartozzunk, amely tiszta és betartatja a rendeleteit, mint például az V. vagy a VI. Kerület, s az sem mellékes, hogy az említett kerületekben mindenhol a lakosság érdeke az elsődleges
– írta Frölich Róbert.
Drog, prostitúció, betörések
A kezdeményezők már fel is keresték az érintett kerületeket, miként Szabó György lapunknak monda, már azelőtt, hogy szándékukat nyilvánosságra hozták volna, tapogatózó telefonok voltak, igaz, személyes találkozóra még nem került sor, de feltehetően jövő héten ismét megkeresik az V. és a VI. kerület vezetését.