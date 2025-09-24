Rendkívüli

Besokalltak a lakók Belső-Erzsébetvárosban, a zsidónegyed kiválna a kerületből

Kiválna a VII. kerületből a Belső-Erzsébetvárosi zsidónyegyed, miután az ott élőknek elege lett a Nidermület Péter (DK) által vezetett kerültben tapasztalható állapotokból. A lakossági kezdeményezést Frölich Róbert országos főrabbi és Szabó György, a Mazsök elnöke karolta fel, miután a két Erzsébetvárosban élő rabbi megelégelte a koszt, a prostitúciót, az egyre romló közbiztonságot.

Gabay Dorka
2025. 09. 24. 4:50
Drog, bulik, prostitúció és kosz Erzsébetvárosban. Forrás: Facebook
Egy szombat reggel a zsinagógába sétálva a Nagydiófa utca sarkától a Vasvári Pál utcai zsinagógáig 37 darab hányást számoltam össze. Senki ne mondja, hogy ez egy normális és élhető helyzet – így vázolta fel az erzsébetvárosi helyzetet lapunknak Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (Mazsök) elnöke, aki Frölich Róbert országos rabbival 

kezdeményezik, hogy Belső-Erzsébetváros, azaz a nagy múltú zsidónegyed, amely az utóbbi években bulinegyedként híresült el, váljon le Erzsébetvárosról és csatlakozzon a szomszédos V., VI. vagy a VIII. kerülethez.

 Minderről Frölich Róbert nemrégiben saját közösségi oldalán tett bejelentést, ahol azt írta, a kerület vezetése a Fővárosi Önkormányzat aktív támogatásával magára hagyta a városrész lakóit, közösen hosszú ideje közlekedési kísérleteket folytatnak a városrész lakóin, ellehetetlenítve ezzel a parkolást és közlekedési káoszt okozva Belső-Erzsébetvárosban. Hangsúlyozta, a városrészben uralkodó köztisztasági helyzet már az egészségre való ártalmat súrolja, az ott élők nem érzik biztonságban magukat saját lakhelyükön, a kerületben található szórakozóhelyek (kocsmák) üzemeltetésének feltételeit az önkormányzat évek óta nemhogy nem rendezi, de még a hatályban lévő jogszabályokat sem tartatja be. 

– Mindezen okok figyelembevételével, hívjuk Belső-Erzsébetváros lakóit, hogy egy emberként álljanak ki velünk e méltatlan és tarthatatlan helyzet megszüntetése érdekében. Elemi érdekünk, hogy olyan városrészhez tartozzunk, amely tiszta és betartatja a rendeleteit, mint például az V. vagy a VI. Kerület, s az sem mellékes, hogy az említett kerületekben mindenhol a lakosság érdeke az elsődleges 

– írta Frölich Róbert.

Drog, prostitúció, betörések

A kezdeményezők már fel is keresték az érintett kerületeket, miként Szabó György lapunknak monda, már azelőtt, hogy szándékukat nyilvánosságra hozták volna, tapogatózó telefonok voltak, igaz, személyes találkozóra még nem került sor, de feltehetően jövő héten ismét megkeresik az V. és a VI. kerület vezetését. 

Arról, hogy mi indította el a kerületből való kiválás ötletét, a Mazsök elnöke elmondta, egy ez folyamat volt, első körben egy polgárőrség felállításának ötlete született meg egy hónapja, és reményeik szerint egy hónapon belül el is indul. – A polgárőrség arra kíván választ adni, hogy a rendőrség munkáját segítve nagyobb biztonságérzete legyen a lakóknak, és a rendőrség nagyobb hatáskörrel tudjon eljárni.

 A probléma elsősorban a drog, a prostitúció, betörések, üzletek feltörése, besurranó tolvajok, hajnalig tartó dorbézolás. Ellenőrizhetetlen, kontrollálhatatlan massza lett az egészből, ahol abszurd módon a kerületben élők próbálnak életben maradni 

– mondta, hozzátéve, a Belső-Erzsébetvárosi lakók elfelejtettnek érzik maguk, mintha senkit nem érdekelne, hogy mit élnek át nap int nap. Úgy érezzük, mindenkinek az érdeke fontos a kerületvezetésnek, legyen az turizmus, vendéglátóhely, csak a lakóké nem.

Nidermüller Péter polgármester csak a lakók érdekeit nem nézni.  (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

– Minden olyan dolog, ami a lakók védelmét szolgálná, mind háttérbe szorul. 

Ilyen a kosz, a mocsok, a hányás, a közvizeldék minden sarkon. Teljes mértékben élhetetlenné vált a kerület, ezért valamilyen drasztikus lépés szükséges, hogy a helyzet megváltozzon 

– fogalmazott Szabó György, aki szerint az utolsó csepp a pohárban az állandó forgalomváltoztatás volt, a forgalmi rendet folyamatosan ás állandóan változtatják, legutóbb gyakorlatilag egy óriási káosz alakult ki. Ehhez párosult számos olyan önkormányzati rendelet, ami a kerület vezetése nem tartat be.

Emberkísérleti telep

Tudatta: ez egy alulról jövő kezdeményezés, nincsenek mérőeszközök arra, hogy hányan támogatják a mostani ötletet, de az ott élők túlnyomó részük változást szeretne. Elmondta azt is, sok mindenki megkereste őket, kivéve az erzsébetvárosi önkormányzatot. – Hogy ez kiválás vagy nem, másodlagos, a legfontosabb, hogy lesz e változás abban, akár az erzsébetvárosi önkormányzatban, akár a Fővárosi Önkormányzatban. – Ennek a „rezervátumnak” a fenntartása mindkettő kötelessége és ők szövetségben vannak, 

ők ketten nevezték ki Belső-Erzsébetvárost emberkísérleti teleppé, és ezen tesztelik azokat az elvetemült ötleteket, ami a fejükben megszületik

 – mondta, hozzátéve, mindenki bulinegyednek hívja a kerület ezen részét, pedig ez mindig is a Zsidónegyed volt. Itt él a magyarországi vallási zsidóság szinte 100 százaléka, és mindent figyelmen kívül hagyva engedik ebben a történelmi városrészben a dorbézolást, a night clubokat.

Arra a felvetésre, hogy mindez miként kivitelezhető, Szabó György úgy fogalmazott, sokak szerint ez a kezdeményezés el fog bukni, mert nagyon bonyolult folyamat egyik kerületből átkerülni egy másikba. – Aláírásgyűjtéssel kezdődik, amit egy népszavazás követ, majd az átadó és a befogadó kerület területi jóváhagyására lenne szükség, és ha mindez megtörténik, akkor a kormány dönt a kerülethatárok átírásáról. Ez akár egy-két évet igénybe vehet, ráadásul

 ha a kezdeményezés sehol nem bukik el, akkor is a következő önkormányzati választás után, azaz 2029 után léphet hatályba

 – sorolta a Mazsök elnöke, kiemelve, addig a lakosság kínlódik. 

Kitartani a végsőkig

– Akár sikerül, akár nem, cél, hogy valahogy eredményeket érjünk el, és ezért mindent meg fogunk tenni. Ha kell, az utcára fogunk menni, ott leszünk a fővárosi önkormányzat bizottsági ülésén. Nem fogom hagyni, hogy ez a városrész lerohadjon. Erzsébetváros része volt mindig a zsidónegyed, ami a Károly körút -Rákóczi út- Erzsébet körút-Király utca által határolt területet öleli fel. Itt vannak a zsinagógáink, a rituális fürdő, az éttermek, minden, ahol a vallásos emberek az életüket folytatni tudják. Mi a vallásunk miatt helyhez vagyunk kötve, de nem is akarunk elmenni sehova – szögezte le. Szabó György kiemelte azt is, 

itt messzemenőkig nem csak a zsidókról van szó, az összes erzsébetvárosi polgárról szó van, vallástól, politikai nézettől függetlenül.


 

