Besokalltak a lakók Belső-Erzsébetvárosban, a zsidónegyed kiválna a kerületből

Arról, hogy mi indította el a kerületből való kiválás ötletét, a Mazsök elnöke elmondta, egy ez folyamat volt, első körben egy polgárőrség felállításának ötlete született meg egy hónapja, és reményeik szerint egy hónapon belül el is indul. – A polgárőrség arra kíván választ adni, hogy a rendőrség munkáját segítve nagyobb biztonságérzete legyen a lakóknak, és a rendőrség nagyobb hatáskörrel tudjon eljárni.

A probléma elsősorban a drog, a prostitúció, betörések, üzletek feltörése, besurranó tolvajok, hajnalig tartó dorbézolás. Ellenőrizhetetlen, kontrollálhatatlan massza lett az egészből, ahol abszurd módon a kerületben élők próbálnak életben maradni

– mondta, hozzátéve, a Belső-Erzsébetvárosi lakók elfelejtettnek érzik maguk, mintha senkit nem érdekelne, hogy mit élnek át nap int nap. Úgy érezzük, mindenkinek az érdeke fontos a kerületvezetésnek, legyen az turizmus, vendéglátóhely, csak a lakóké nem.

Nidermüller Péter polgármester csak a lakók érdekeit nem nézni. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

– Minden olyan dolog, ami a lakók védelmét szolgálná, mind háttérbe szorul.

Ilyen a kosz, a mocsok, a hányás, a közvizeldék minden sarkon. Teljes mértékben élhetetlenné vált a kerület, ezért valamilyen drasztikus lépés szükséges, hogy a helyzet megváltozzon

– fogalmazott Szabó György, aki szerint az utolsó csepp a pohárban az állandó forgalomváltoztatás volt, a forgalmi rendet folyamatosan ás állandóan változtatják, legutóbb gyakorlatilag egy óriási káosz alakult ki. Ehhez párosult számos olyan önkormányzati rendelet, ami a kerület vezetése nem tartat be.

Emberkísérleti telep

Tudatta: ez egy alulról jövő kezdeményezés, nincsenek mérőeszközök arra, hogy hányan támogatják a mostani ötletet, de az ott élők túlnyomó részük változást szeretne. Elmondta azt is, sok mindenki megkereste őket, kivéve az erzsébetvárosi önkormányzatot. – Hogy ez kiválás vagy nem, másodlagos, a legfontosabb, hogy lesz e változás abban, akár az erzsébetvárosi önkormányzatban, akár a Fővárosi Önkormányzatban. – Ennek a „rezervátumnak” a fenntartása mindkettő kötelessége és ők szövetségben vannak,

ők ketten nevezték ki Belső-Erzsébetvárost emberkísérleti teleppé, és ezen tesztelik azokat az elvetemült ötleteket, ami a fejükben megszületik

– mondta, hozzátéve, mindenki bulinegyednek hívja a kerület ezen részét, pedig ez mindig is a Zsidónegyed volt. Itt él a magyarországi vallási zsidóság szinte 100 százaléka, és mindent figyelmen kívül hagyva engedik ebben a történelmi városrészben a dorbézolást, a night clubokat.