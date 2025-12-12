Minden idők legextrémebb Leonjában az ülések száma csökkent, a lóerőké nőtt

A Seat sportos márkája, a Cupra bemutatta az eddigi legerősebb elsőkerék-hajtású modelljét, a Leon VZ TCR-t, amely egyfajta tisztelgés a Cupra Leon VZ TCR túraversenyautó előtt. A motorháztető alatt a szokásos EA888-as kódjelű, kétliteres benzines turbómotor rejlik, de itt már

325 lóerőt és 420 Nm-es nyomatékot ad le

a korábbi háromszáz lóerő és négyszáz Nm helyett. Hétfokozatú DSG-váltó felel az erő továbbításáért, miközben az elektronikusan vezérelt, integrált első differenciálzár (VAQ) gondoskodik az erő útra viteléről az első kerekeken. A Leon VZ TCR 0-ról 100 km/h-ra 5,3 másodperc alatt gyorsul, 0,4 másodperccel hamarabb, mint a háromszáz lóerős Leon.

Ki lehet szedni a hátsó üléseket a súlycsökkentés érdekében. Forrás: Cupra

Állítólag a futóművet versenypontosságúra hangolta a Cupra, az adaptív futómű-szabályozási rendszer (DCC) milliszekundumok alatt reagál az útegyenetlenségekre, miközben a vezetési profilok teljesen testre szabhatóak. Az öthengeres Formentor VZ5-ből ismert hatdugattyús Akebono első fékek megnyugtató fékerőt biztosítanak, a progresszívan változó áttételezésű kormánytól agilisan irányítható az autó. A négy réz kipufogóból előtörő, nyers hangzás teszi teljessé a sportos hangulatot.

A kagylóülésekkel, négypontos első övekkel, kivehető hátsó ülésekkel, merevítőrúddal és beépített hálóval felszerelt VZ TCR könnyebb, agilisabb és élvezetesebben vezethető, mint a többi Leon. Kifejezetten ehhez a modellhez megálmodott, csillag mintájú 19 colos könnyűfém keréktárcsák gondoskodnak a látványos megjelenésről. Elöl-hátul szélesebb, 245 mm-es sport gumiabroncsok tapadnak az aszfalthoz, az ajtópanelbe gravírozott egyedi sorszám pedig a VZ TCR exkluzivitását hirdeti.

Balra a TCR versenyautó, jobbra az utcai változat. Fotó: Cupra/willy

Kívülről a markáns tetőszpojler, az első és hátsó szplitter, a küszöbtoldat és nagy diffúzor különbözteti meg az újdonságot a többi Leontól, no meg a fekete karbonszálas visszapillantó-burkolatok és a VZ TCR logó a kocsi hátulján.

A mindössze 499 példányban készülő Leon VZ TCR-t

Barcelonában, a Seat martorelli központjában tervezték, fejlesztették és ott is gyártják majd. 2026 végén debütál.