Minden idők legextrémebb Leonjában az ülések száma csökkent, a lóerőké nőtt

A Cupra új hot hatch modelljéből még a hátsó ülést is kihagyják a vezetési élmény javítása érdekében.

2025. 12. 12. 10:40
Fotó: guillem hernandez Forrás: Cupra
A Seat sportos márkája, a Cupra bemutatta az eddigi legerősebb elsőkerék-hajtású modelljét, a Leon VZ TCR-t, amely egyfajta tisztelgés a Cupra Leon VZ TCR túraversenyautó előtt. A motorháztető alatt a szokásos EA888-as kódjelű, kétliteres benzines turbómotor rejlik, de itt már 

325 lóerőt és 420 Nm-es nyomatékot ad le

a korábbi háromszáz lóerő és négyszáz Nm helyett. Hétfokozatú DSG-váltó felel az erő továbbításáért, miközben az elektronikusan vezérelt, integrált első differenciálzár (VAQ) gondoskodik az erő útra viteléről az első kerekeken. A Leon VZ TCR 0-ról 100 km/h-ra 5,3 másodperc alatt gyorsul, 0,4 másodperccel hamarabb, mint a háromszáz lóerős Leon. 

Ki lehet szedni a hátsó üléseket a súlycsökkentés érdekében. Forrás: Cupra

Állítólag a futóművet versenypontosságúra hangolta a Cupra, az adaptív futómű-szabályozási rendszer (DCC) milliszekundumok alatt reagál az útegyenetlenségekre, miközben a vezetési profilok teljesen testre szabhatóak. Az öthengeres Formentor VZ5-ből ismert hatdugattyús Akebono első fékek megnyugtató fékerőt biztosítanak, a progresszívan változó áttételezésű kormánytól agilisan irányítható az autó. A négy réz kipufogóból előtörő, nyers hangzás teszi teljessé a sportos hangulatot.

A kagylóülésekkel, négypontos első övekkel, kivehető hátsó ülésekkel, merevítőrúddal és beépített hálóval felszerelt VZ TCR könnyebb, agilisabb és élvezetesebben vezethető, mint a többi Leon. Kifejezetten ehhez a modellhez megálmodott, csillag mintájú 19 colos könnyűfém keréktárcsák gondoskodnak a látványos megjelenésről. Elöl-hátul szélesebb, 245 mm-es sport gumiabroncsok tapadnak az aszfalthoz, az ajtópanelbe gravírozott egyedi sorszám pedig a VZ TCR exkluzivitását hirdeti.

Cupra Leon
Balra a TCR versenyautó, jobbra az utcai változat. Fotó: Cupra/willy

Kívülről a markáns tetőszpojler, az első és hátsó szplitter, a küszöbtoldat és nagy diffúzor különbözteti meg az újdonságot a többi Leontól, no meg a fekete karbonszálas visszapillantó-burkolatok és a VZ TCR logó a kocsi hátulján. 

A mindössze 499 példányban készülő Leon VZ TCR-t

Barcelonában, a Seat martorelli központjában tervezték, fejlesztették és ott is gyártják majd. 2026 végén debütál.

Még a Leon VZ TCR érkezése előtt bemutatkozik a sima Leon VZ, amely ugyanazzal a 325 lóerős erőforrással rendelkezik, mint a túraautó-ihletésű testvére, de a külseje visszafogottabb, és a hátsó üléseit sem lehet könnyen kiszerelni. Mindössze 1500 darab készül belőle, és már 2026 első negyedévében megvehető lesz.

 

