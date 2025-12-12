Jó hír a pesterzsébetieknek: holnaptól már fel lehet szállni a 223E jelzésű buszra

Szombattól gyors, sűrűn és kiszámíthatóan közlekedő, új, 223E jelzésű közvetlen autóbuszjárat biztosítja Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az új 223E buszjárat gyors, sűrűn és kiszámíthatóan közlekedik Pesterzsébet és a belváros között (Forrás: Facebook/Budapesti Közlekedési Központ

Az új járattal a pesterzsébetiek kényelmesebben, akár tíz perccel rövidebb menetidővel, átszállás nélkül juthatnak el a belvárosba, valamint a 3-as és a 4-es metróvonalhoz is.

Az új 223E járatnak köszönhetően

akár több mint hatvanezer délpesti és pesterzsébeti lakos juthat el a város központjába gyorsabban, kényelmesebben és kiszámíthatóbban.

A 223E jelzésű busz a Boráros téri végállomás helyett tovább közlekedik a Közraktár utcán, a Fővám téren és a Vámház körúton át a Kálvin térig. A járat a Kálvin térről az Üllői úton, a Ferenc körúton és a Boráros téren keresztül indul vissza Pesterzsébet felé.

A fejlesztés részeként

a BKK új buszsávot alakított ki a Boráros tér és a Bakáts utca között,

valamint új, kényelmesebb megállókat is kialakítottak a belvárosi szakaszon, többek között a Kálvin téren és a Ferenc körúton.

Így közlekedik a 223E buszjárat

A járat hétköznapokon sűrűbben indul, csúcsidőben 4–6, napközben 10 percenként, továbbá az üzemideje is meghosszabbodik, így ezentúl hajnaltól késő estig, mindennap körülbelül 4.30-tól 23.50-ig közlekedik – közölte a BKK.

A társaság jelezte, hogy a jövőben több, hasonló elven működő gyorsjárat is indulhat a főváros más külső kerületeiből is, „egyszerű, kiszámítható és környezetkímélő közlekedési lehetőséget kínálva a budapestieknek”.