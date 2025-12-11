Két új sztráda, brutális pénzeső: így rajzolják át Nyugat-Magyarország térképét

Százmilliárdok röpködnek, új utak épülnek, teljesen átalakul Kőszeg, Szombathely, Körmend és Zalaegerszeg környéke. Lázár János, építési és közlekedési miniszter bejelentette: jön az M87-es, négysávos főutak, osztrák határig futó gyorsforgalmi, és már készül a vadonatúj Zalaegerszeg–Szombathely autópálya is - közölte a Világgazdaság. Az M87-es gyorsforgalmi út tervezési szakasza lezárult. A Szombathelyt és Kőszeget összekötő, illetve az országhatárig vezető 16,3 kilométeres közlekedési folyosó a tervek szerint 2030 végére épülhet meg.

Forrás: beruhazas.gov.hu

„Régi térkép, új utak, régi ambíciók”

A miniszter a Facebookon, egy Nagy-Magyarország térkép előtt állva jelentette be:

elindul az M87-es gyorsforgalmi út építése Szombathely és Kőszeg között,

négysávosítják a teljes 87-es főutat egészen Körmendig.

Nem aprópénzről van szó:

a Kőszeg–Szombathely közötti 17 kilométer 140–150 milliárd forintba kerül,

a Szombathely–Körmend közötti 27 kilométer pedig mintegy 210 milliárdból valósul meg.

Ez együtt a 87-es főút teljes négysávosítását jelenti – amire a helyiek, a napi ingázók és a térség nagyipari szereplői évtizedek óta várnak.

Sztráda az osztrák határig

A most véglegesített tervek szerint az M87-es:

16,3 kilométer hosszú,

2×2 sávos,

110 km/órás gyorsforgalmi út lesz, amely egészen az osztrák határig fut.

Nem állnak meg ennyinél, közölte Lázár János. Tájékoztatása szerint, épül egy 8,5 kilométeres új elkerülő, ami összeköti a 87-es és a 89-es főutat, tehermentesítve Szombathely városi útjait, 15,8 kilométernyi alsóbbrendű út teljes felújítást kap, új körforgalmak épülnek a 86–87–89-es utak találkozásánál, ahol a térség több fontos közlekedési tengelye találkozik.

Nem csak út, komplett közlekedési forradalom

A közútfejlesztés mellé vasúti nagyjavítás is érkezik: előkészítés alatt van a Szombathely–Kőszeg vasútvonal villamosítása, a cél a gyorsabb, korszerűbb és környezetbarátabb vasúti kapcsolat, amely ráerősít az új gyorsforgalmi úthálózatra.

Ilyen komplex, út + vasút fejlesztés egyszerre ritkán történik Magyarországon – Nyugat-Dunántúl most teljes, integrált közlekedési rendszert kap.