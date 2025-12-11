gyorsforgalmi útZalaegerszegSzombathelyenm87Kőszeg

Két új sztráda, brutális pénzeső: így rajzolják át Nyugat-Magyarország térképét

Százmilliárdokból rajzolják újra Nyugat-Magyarország térképét: Szombathelytől Kőszegen át egészen az osztrák határig, sőt Zalaegerszeg felé is új sztrádák épülnek. Lázár János bejelentése szerint soha nem látott közlekedési és gazdasági ugrás jöhet a térségben a gyorsforgalmi út megvalósulásával. Aki itt él vagy dolgozik, annak teljesen megváltozik az élete - tette hozzá.

Magyar Nemzet
2025. 12. 11. 5:48
Szombathelytől Kőszegen át egészen az osztrák határig, sőt Zalaegerszeg felé is új sztrádák épülnek Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Százmilliárdok röpködnek, új utak épülnek, teljesen átalakul Kőszeg, Szombathely, Körmend és Zalaegerszeg környéke. Lázár János, építési és közlekedési miniszter bejelentette: jön az M87-es, négysávos főutak, osztrák határig futó gyorsforgalmi, és már készül a vadonatúj Zalaegerszeg–Szombathely autópálya is - közölte a Világgazdaság. Az M87-es gyorsforgalmi út tervezési szakasza lezárult. A Szombathelyt és Kőszeget összekötő, illetve az országhatárig vezető 16,3 kilométeres közlekedési folyosó a tervek szerint 2030 végére épülhet meg.

gyorsforgalmi út, útépítés, Lázár János
Forrás: beruhazas.gov.hu

„Régi térkép, új utak, régi ambíciók”

A miniszter a Facebookon, egy Nagy-Magyarország térkép előtt állva jelentette be:

  • elindul az M87-es gyorsforgalmi út építése Szombathely és Kőszeg között,
  • négysávosítják a teljes 87-es főutat egészen Körmendig.

Nem aprópénzről van szó:

  • a Kőszeg–Szombathely közötti 17 kilométer 140–150 milliárd forintba kerül,
  • a Szombathely–Körmend közötti 27 kilométer pedig mintegy 210 milliárdból valósul meg.

Ez együtt a 87-es főút teljes négysávosítását jelenti – amire a helyiek, a napi ingázók és a térség nagyipari szereplői évtizedek óta várnak.

Sztráda az osztrák határig

A most véglegesített tervek szerint az M87-es:

  • 16,3 kilométer hosszú,
  • 2×2 sávos,
  • 110 km/órás gyorsforgalmi út lesz, amely egészen az osztrák határig fut.

Nem állnak meg ennyinél, közölte Lázár János. Tájékoztatása szerint, épül egy 8,5 kilométeres új elkerülő, ami összeköti a 87-es és a 89-es főutat, tehermentesítve Szombathely városi útjait, 15,8 kilométernyi alsóbbrendű út teljes felújítást kap, új körforgalmak épülnek a 86–87–89-es utak találkozásánál, ahol a térség több fontos közlekedési tengelye találkozik.

Nem csak út, komplett közlekedési forradalom

A közútfejlesztés mellé vasúti nagyjavítás is érkezik: előkészítés alatt van a Szombathely–Kőszeg vasútvonal villamosítása, a cél a gyorsabb, korszerűbb és környezetbarátabb vasúti kapcsolat, amely ráerősít az új gyorsforgalmi úthálózatra.

Ilyen komplex, út + vasút fejlesztés egyszerre ritkán történik Magyarországon – Nyugat-Dunántúl most teljes, integrált közlekedési rendszert kap.

A százmilliárdos projekteső engedélyeztetés már folyamatban van, a kivitelezés várhatóan 2027 körül indul, az átadással 2030 környékén számolnak. 

A kapcsolódó útfejlesztésekkel együtt a projekt 250–300 milliárd forintba kerülhet.

 És ez még csak a nyitány.

A kormány döntött arról is, hogy elindítják a Zalaegerszeg és Szombathely közötti autópálya előkészítését. Ez lehet a következő évek egyik legnagyobb dobása, amely tovább növeli a régió gazdasági súlyát – főleg az autóipari, elektronikai és logisztikai beruházások miatt, amelyek kifejezetten igénylik a négysávos, nagy kapacitású kapcsolatokat.

Munkahelyek, pénz, biztonság

Lázár János szerint több száz milliárd forintnyi beruházásról van szó, ami:

  • új munkahelyeket,
  • nagyobb jólétet,
  • és biztonságosabb közlekedést hoz a térségnek.

„Régi térkép, új utak, régi ambíciók” – fogalmazott a miniszter, utalva arra, hogy Nyugat-Magyarország valóban történelmi korszakváltás előtt áll.

A határig futó négysávos út, a Zalaegerszeg felé készülő autópálya és a modernizált vasút évtizedekre előre meghatározhatja, hol lesz a régió helye a magyar gazdasági térképen.

