Visszautasítja Hadházy Ákos kijelentéseit és pert fontolgat a 4iG

A 4iG-csoport visszautasítja Hadházy Ákos rágalmait, a közvélemény félrevezetése és piacbefolyásolás miatt a vállalat jogi lépéseket tervez – közölte pénteki sajtóközleményében a 4iG.

A 4iG Műsorszóró Kft. eladásával kapcsolatban a sajtóban megjelent, Hadházy Ákos országgyűlési képviselő közösségi oldaláról és nyilatkozataiból átvett, minden valóságalapot nélkülöző kijelentések alkalmasak a társaság jó hírnevének megsértésére és a tőkepiac tisztességtelen befolyásolására – írják.

A 4iG Nyrt. felelős, multinacionális nagyvállalatként határozottan visszautasítja a magyar sajtó által ellenőrzés nélkül átvett, súlyosan rágalmazó állításokat, és cáfolja az ellenzéki képviselő által terjesztett valótlan információkat.

A vállalat vizsgálja annak jogi lehetőségeit, hogy piacbefolyási kísérlet, illetve rágalmazás miatt pert indítson a képviselő ellen.